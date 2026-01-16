Новости Крипто 16.01.2026 comment views icon

Исторический рекорд: в 2025 году "умерли" 11,6 млн токенов — это более 86% всех провалов за последние 5 лет

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Історичний рекорд: у 2025 році "вмерли" 11,6 млн токенів – це понад 86% всіх провалів за останніх 5 років

По состоянию на 31 декабря 2025 года 11,6 млн криптовалютных проектов прекратили существование — это самое большое количество провалов, зафиксированное за один год. На них приходится 86,3% всех закрытий проектов в период с 2021 по 2025 год.

Согласно данным CoinGecko, 53,2% всех криптовалют на GeckoTerminal подверглись неудачи, причем большинство из них — непосредственно в 2025 году. Исследование анализирует общее количество монет и токенов, которые совместно обозначаются как «криптовалюты», ранее размещенных на GeckoTerminal, но больше не торгуются активно («мертвые» токены), сгруппированные по году, в котором состоялась их последняя активная сделка. Данные охватывают период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2025 года.

Історичний рекорд: у 2025 році "вмерли" 11,6 млн токенів – це понад 86% всіх провалів за останніх 5 років
Данные: CoinGecko Research

В 2024 году прекратили существование почти 1,4 млн проектов, что составляет 10,3% всех провалов за последние пять лет. В том же году было зафиксировано второе по величине количество запусков — более 3,0 млн новых проектов вышли на рынок. До запуска pump.fun в 2024 году количество криптовалютных провалов исчислялось низкими шестизначными значениями. Провалы проектов в период с 2021 по 2023 год составили лишь 3,4% всех криптовалютных провалов за последние пять лет. В выборку включались только токены, которые имели по меньшей мере одну сделку до прекращения существования. В исследование были включены только те токены pump.fun, которые прошли стадию «graduated».

Історичний рекорд: у 2025 році "вмерли" 11,6 млн токенів – це понад 86% всіх провалів за останніх 5 років
Данные: CoinGecko Research

Тревожным является то, что только в четвертом квартале 2025 года обвалились 7,7 млн токенов, что составляет 34,9% всех зафиксированных провалов проектов. Это резкое снижение выживаемости токенов в значительной степени связывают с системной турбулентностью после «каскада ликвидаций» 10 октября. Во время этого рекордного события за 24 часа было ликвидировано маржинальные позиции на сумму $19 млрд, что стало самым большим однодневным сокращением кредитного плеча в истории крипторынка.

Історичний рекорд: у 2025 році "вмерли" 11,6 млн токенів – це понад 86% всіх провалів за останніх 5 років
Данные: CoinGecko Research

Несмотря на турбулентность крипторынка в 2025 году, общая количество криптовалютных проектов резко возросло. В 2021 году на GeckoTerminal было зарегистрировано 428 383 проекта. Однако к 2025 году это количество выросло почти до 20,2 млн проектов. Простота запуска токенов через launchpad-платформы привела к наплыву низкокачественных мемкоинов и проектов с минимальными усилиями.

По данным Cointelegraph, наибольшие потери в 2025 году понес именно сегмент мемкоинов, который стал ключевым драйвером рекордного количества провалов токенов. Аналитики отмечают, что значительная часть проектов прекратила активную торговлю почти сразу после запуска, не сумев удержать ликвидность или интерес рынка. Отдельно подчеркивается, что резкий рост количества «мертвых» токенов произошел на фоне взрывного увеличения листингов: если в конце 2024 года на GeckoTerminal отслеживалось около 3 млн токенов, то к концу 2025 года их количество выросло почти до 20 млн.

Данные: CoinDesk

Популярные новости

arrow left
arrow right
Бывший мэр Нью-Йорка запустил токен, который сразу обвалился на 90%, а инвесторы потеряли более $3,4 млн
Circle получила более 200% прибыли в третьем квартале и объявила о запуске токена на собственном блокчейне Arc
Netflix анонсировал фильм о потерянном пароле к криптовалютному кошельку с $35 млн на основе реальной истории
Биткоин почти пробил $80 000: киты и холдеры начали избавляться от актива, кошелек Накамото обеднел на $47 млрд
Будет ли биткоин по $3? Аналитики обсудили последствия гипотетического взлома кошельков Сатоши Накамото
Ни один из прогнозов аналитиков по биткоину на 2025 год не оправдался: приблизились лишь единицы
Аккаунт лидера оппозиции Венесуэлы взломали, чтобы продвигать мошеннический токен: сообщение набрало более 190 000 зрителей
Чикагская биржа остановила торговлю деривативами из-за проблем с охлаждением и вызвала сбой на мировых рынках
В США выпустили бойлер, который майнит биткоин: цена - $2 000
Провал сейла MegaETH: собрано $500 млн вместо $250 млн из-за ошибки, которую активировал случайный пользователь
В США отапливают дома биткоином: устройство стоит всего $900
В соцсетях начали "похороны" Solana с падением до $5: громкий судебный процесс стал поводом для паники
Майнер-одиночка добыл полный блок биткоина стоимостью $270 000 несмотря на шансы 1 к 180 миллионам
Криптотрейдер получил 340х за неделю на токене, который взлетел более чем в 6 раз за полсуток
Messari озвучила крипто-тезисы на 2026 год: главными для криптовалют станут доверие и понятность
Некоторым украинским пользователям Binance прекратили прямой вывод средств на банковские карты — криптобиржа объясняет, почему
Снова опасность: новый вирус через WhatsApp атакует пользователей популярных криптовалютных сервисов
Криптовалютная биржа Toobit проводит кампанию-игру Christmas Trading Showdown с призовым фондом 1 млн USDT
На Рождественские праздники биткоин падал почти до $24 тыс. в связке с криптовалютой семьи Трампа
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Продолжаются соревнования по криптовалютному трейдингу Human vs AI: "живые" трейдеры выигрывают у искусственного интеллекта
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить