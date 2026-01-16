Исторический рекорд: в 2025 году "умерли" 11,6 млн токенов — это более 86% всех провалов за последние 5 лет

По состоянию на 31 декабря 2025 года 11,6 млн криптовалютных проектов прекратили существование — это самое большое количество провалов, зафиксированное за один год. На них приходится 86,3% всех закрытий проектов в период с 2021 по 2025 год.

Согласно данным CoinGecko, 53,2% всех криптовалют на GeckoTerminal подверглись неудачи, причем большинство из них — непосредственно в 2025 году. Исследование анализирует общее количество монет и токенов, которые совместно обозначаются как «криптовалюты», ранее размещенных на GeckoTerminal, но больше не торгуются активно («мертвые» токены), сгруппированные по году, в котором состоялась их последняя активная сделка. Данные охватывают период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2025 года.

В 2024 году прекратили существование почти 1,4 млн проектов, что составляет 10,3% всех провалов за последние пять лет. В том же году было зафиксировано второе по величине количество запусков — более 3,0 млн новых проектов вышли на рынок. До запуска pump.fun в 2024 году количество криптовалютных провалов исчислялось низкими шестизначными значениями. Провалы проектов в период с 2021 по 2023 год составили лишь 3,4% всех криптовалютных провалов за последние пять лет. В выборку включались только токены, которые имели по меньшей мере одну сделку до прекращения существования. В исследование были включены только те токены pump.fun, которые прошли стадию «graduated».

Тревожным является то, что только в четвертом квартале 2025 года обвалились 7,7 млн токенов, что составляет 34,9% всех зафиксированных провалов проектов. Это резкое снижение выживаемости токенов в значительной степени связывают с системной турбулентностью после «каскада ликвидаций» 10 октября. Во время этого рекордного события за 24 часа было ликвидировано маржинальные позиции на сумму $19 млрд, что стало самым большим однодневным сокращением кредитного плеча в истории крипторынка.

Несмотря на турбулентность крипторынка в 2025 году, общая количество криптовалютных проектов резко возросло. В 2021 году на GeckoTerminal было зарегистрировано 428 383 проекта. Однако к 2025 году это количество выросло почти до 20,2 млн проектов. Простота запуска токенов через launchpad-платформы привела к наплыву низкокачественных мемкоинов и проектов с минимальными усилиями.

По данным Cointelegraph, наибольшие потери в 2025 году понес именно сегмент мемкоинов, который стал ключевым драйвером рекордного количества провалов токенов. Аналитики отмечают, что значительная часть проектов прекратила активную торговлю почти сразу после запуска, не сумев удержать ликвидность или интерес рынка. Отдельно подчеркивается, что резкий рост количества «мертвых» токенов произошел на фоне взрывного увеличения листингов: если в конце 2024 года на GeckoTerminal отслеживалось около 3 млн токенов, то к концу 2025 года их количество выросло почти до 20 млн.

Данные: CoinDesk