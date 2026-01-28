Новости Кино 28.01.2026 comment views icon

Жизнь после "Очень странных дел": Netflix показал первые кадры сериала ужасов от братьев Дафферов

Катерина Левицкая

Через четыре недели после финала «Очень странных дел» Netflix представил первый взгляд на новый сериал братьев Дафферов со зловещим названием «Something Very Bad is Going to Happen».


Адаптированного перевода названия еще нет, но если пользоваться дословным, то в сериале «произойдет что-то очень ужасное». Новый проект создателей «Очень странных дел» описывают, как атмосферное шоу ужасов с молодоженами в центре сюжета за неделю до их свадьбы.

В главных ролях: Дейзи Джонс и Камила Морроне, которые играют Ники и Рэйчел. Пара отправляется в загородный дом своей семьи, а каждый из эпизодов охватывает день их жизни, которые каждый раз сопровождается странными событиями. На снимках также можно увидеть Дженнифер Джейсон Ли в роли матери Ники, а также Теда Левина, наиболее известного по роли Баффало Билла в сериале «Молчание ягнят».

Роз и Мэтт Дафферы выступают исполнительными продюсерами, а шоураннером стала Хейли З. Бостон. Ранее она работала сценаристкой для сериалов «Кабинет курьезов Гильермо дель Торо» и «Охотников», тогда как свое новое шоу сравнивает с «Кэрри» и «Ребенком Розмари».


Релиз сериала состоится на Netflix уже 26 марта. Впрочем, это не единственный проект, который готовят нам Дафферы после «Очень странных дел»: дальше ждем сериал The Boroughs, который сами авторы называют «Очень странными делами для пенсионеров», а также анимационный приквел Stranger Things со знакомыми персонажами и событиями, разворачивающимися между 2 и 3 сезонами основного шоу.

