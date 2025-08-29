Новости Игры 29.08.2025 comment views icon

Итоги Ukrainian Games Festival в Steam: рекордные 2,4 млн посетителей, 23 анонса и более 30 тыс. вишлистов для одной игры

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Ukrainian Games Festival в Steam побил собственные рекорды — в этом году страницу феста посетили на 1 млн пользователей больше, чем в прошлом году. Но статистика может быть еще больше.

Всего в течение недели на Ukrainian Games Festival зашли 2,4 млн пользователей. Однако статистика охватывает только тех, кто заходил через свой аккаунт, то есть реальных посетителей могло быть еще больше.

Событие стало крупнейшим за всю историю фестиваля. Участие принял 471 украинский проект, состоялось 23 анонса новых игр (большую часть из которых мы описывали), а также более 120 демоверсий. Специально под фестиваль студии выпустили еще 24 новых демо, среди них — пошаговый roguelike Aliosso, Floralis (похожа на Inside от харьковчан), эмоциональная 2D-история Whispers Among the Poppies, смесь метроидвании и roguelike Comix Zero и другие.

Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри
Comix Zero /
Медвежьи игры

Среди любимцев оказались The Road of Dust and Sorrow, которая чем-то напоминает пиксельную смесь The Last of Us и Resident Evil. Этот проект больше всего заинтересовал пользователей: игра получила более 30 тысяч добавлений в желаемое. На втором месте Valkyrie Iteration (15 тыс.) — фантастическая визуальная новелла с элементами симулятора о пилотессе Лане и ее живом боевом мехе Валкирии. А вот симулятор прекрасных украинских торговцев Chumaky попал в вишлисты 4-5 тысяч пользователей.

Підсумки Ukrainian Games Festival у Steam: рекордні 2,4 млн відвідувачів, 23 анонси і понад 30 тис. вішлістів для однієї гри
Дорога пыли и печали / Painted Black Games

Во время UGF 2025 также состоялось шесть релизов. Среди них — танки в стиле вышиванки Threads of War от KoS, кликер-симулятор Steampunk Idle Spinner от Airapport и визуальная новелла Submansion от Hrybochky Studio. Кроме того, разработчики показали новые трейлеры ARPG ArmageddonicaVR-приключения Whispers of the Void, новеллы The Final Fragment, украинской Stray в космосе Catfall и других проектов.

«Еще одна приятная статистика: до фестиваля более 70 игр снялись с российского рынка, так как в этом году мы впервые ограничили видимость участников, которые до сих пор продаются в россии», — говорят разработчики.

Ukrainian Games Festival проходил с 14 по 21 августа и уже четвертый год подряд имел официальную поддержку Valve, благодаря которой его страница попала на главную Steam. Для украинских студий это — выход на огромную мировую аудиторию и дополнительный толчок к продажам.

Источник: пресс-релиз Ukrainian Games Festival

