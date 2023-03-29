Ютубер EposVox протестировал бета-версию потоковой трансляции AV1 – видео 4K 60 FPS можно стримить на YouTube с тем же битрейтом, что 1080P ранее

Канал EposVox сообщает о внедрении YouTube поддержки потокового вещания AV1 – технология в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. Кодек AV1 обеспечит улучшение качества прямых трансляций и позволит вести стриминг в качестве до 4K 6 0FPS. EposVox смог получить ранний доступ к разрабатываемой версии OBS 29.1, чтобы проверить возможности потоковой передачи AV1 на YouTube.

YouTube запустил бета-версию поддержки нового стандарта прямой трансляции видео, известного как Enhanced RTMP, который позволит стримерам использовать несколько новейших видеокодеков, включая AV1, VP9 и HEVC (H.265), для прямой трансляции видео на YouTube.

EposVox смогли протестировать Enhanced RTMP с разрабатываемой сборкой OBS 21.9 для прямой потоковой передачи игрового контента AV1 на YouTube. Согласно EposVox, разница в качестве с H.264 – «как ночь и день». Кодек AV1 позволил ему транслировать видео более высокого качества и полностью удалить пикселизацию.

Для более наглядного представления: EposVox смог запустить прямую трансляцию Halo Infinite в формате AV1 1440P 60FPS со скоростью 500 кбит/с – при этом битрейт был в 15 раз ниже, чем ограничение Twitch, и поток по-прежнему отлично смотрелся.

Для регулярного использования EposVox считает оптимальными 8 Мбит/с для потока 1440P 60FPS. Для трансляции 1080P вполне хватит битрейта 4 МБ/с – большая разница по сравнению с использованием H.264, когда 8 Мбит/с был приемлемым минимумом для высококачественного видеопотока в том же разрешении.

AV1 представляет собой самый наибольший скачок в качестве и производительности видео за десятилетие. Кодек последнего поколения с открытым исходным кодом, получивший широкую поддержку со стороны многих технологических гигантов отрасли, призван заменить более старые стандарты. По сути, он позволяет запускать потоки до 4K 60FPS с таким же битрейтом, с каким ранее пристойно транслировались только 1080P.

Единственным побочным эффектом реализации трансляций на YouTube является то, что видео по-прежнему пока перекодируется в VP9 при просмотре. VP9 немного хуже по качеству, но поддерживает гораздо большим количеством аппаратных платформ. К счастью, это не имеет большого значения, так как транскодирование не сильно умаляет результат AV1, а качество видео остается исключительно хорошим.

Пока неизвестно, когда прямая трансляция AV1 будет официально запущена. Также разрабатывается новая версия OBS, которая будет поддерживать стандарт прямой трансляции YouTube AV1 (расширенный RTMP).

Программное кодирование AV1 возможно с современным многоядерным процессором, аппаратную поддержку обеспечивают видеокарты NVIDIA RTX 4000, AMD Radeon RX 7000 или Intel Arc Alchemist серии A.

Источник: Tom`s Hardware