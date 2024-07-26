Ютубер провел краш-тест Samsung Galaxy Flip 6 — пламя не пережил, но складка меньше

Складной смартфон Samsung Galaxy Flip 6 прошел тест на прочность у Зака Нельсона с YouTube-канала JerryRigEverything. Как и пятая версия, новый телефон оказался прочным, выносливым и качественным.

Ютубер начал с теста складного экрана, результаты которого похожи на те, что показал в свое время Galaxy Flip 5. Это означает, что не следует слишком сильно нажимать на него, снимать защитную пленку или оставлять на поверхности пыль перед закрытием.

Зак использует систему тестирования на царапины с постепенным увеличением давления на стекло, чтобы увидеть, какие нагрузки оно может выдержать. Подобно предшественнику, внутренний экран Flip 6 может выдержать только царапины на условном втором уровне — дальше появляются необратимые повреждения.

В то же время внешний экран получает повреждения только на 6 уровне давления благодаря защите Glass Victus 2. Алюминиевую раму со всех сторон относительно легко поцарапать, что является аргументом в пользу чехла для Galaxy Flip 6.

Samsung Galaxy Flip 6 выдержал испытание песком, во время которого Зак насыпал его на главный дисплей, экран крышки и шарнир. Несмотря на то, что частицы добавили неприятного звука при складывании петли, функциональность и вид, похоже не пострадали — телефон можно брать на пляж.

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Смартфон даже выдержал тест на обратное изгибание, когда экспериментатор пытался закрыть его в обратную сторону. Зак похвалил «магию» Samsung по выносливости дисплея и шарнира — некоторые другие телефоны разламывались надвое.

Пожалуй, самое главное для большинства возможных владельцев, которые не собираются ломать телефон — складка на экране Samsung Galaxy Flip 6 значительно менее заметна, чем на Flip 5. Об этом ранее говорили и другие обозреватели.

Источник: AndroidCentral

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