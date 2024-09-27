Южная Корея оштрафовала Samsung за облучение работников — ожидаются еще взыскания

Регулирующие органы Южной Кореи подтвердили, что Samsung нарушила правила ядерной безопасности и подвергла облучению работников завода по производству полупроводников.

Комиссия по ядерной безопасности наложила на Samsung административный штраф 10,5 млн вон ($7900) на основе результатов расследования, говорится в заявлении агентства. Крупнейшая компания Южной Кореи может столкнуться с дополнительными штрафами за два других нарушения, добавили в комиссии.

В мае двое работников завода Samsung примерно в 40 км к югу от Сеула подверглись воздействию облучения, значительно превышающего годовой лимит во время технического обслуживания оборудования для анализа кремниевых пластин. Сотрудники получили «аномальные симптомы на пальцах» из-за локализованного облучения, их анализы крови находились в пределах нормы.

Согласно заявлению регулятора, защитное устройство, которое автоматически выключает излучение, когда открывается дверца камеры, не срабатывало из-за халатности со стороны группы радиационной безопасности Samsung.

Samsung заявила, что будет сотрудничать с расследованием и оказывать поддержку пострадавшим работникам. Компания обещает приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи.

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Источник: Bloomberg