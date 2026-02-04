В начале февраля 2026 года в сети заработал сервис RentAHuman.ai — платформа, позволяющая автономным агентам на базе искусственного интеллекта нанимать реальных людей для выполнения физических или офлайн-задач, с которыми сами модели справиться не могут.





Проект позиционируется как инфраструктурная прослойка между цифровыми агентами и физическим миром. Сама платформа работает как маркетплейс: люди создают профили, указывают навыки, геолокацию и почасовую ставку, после чего ИИ-агенты могут автоматически подбирать исполнителей через API или Model Context Protocol (MCP). Согласно документации, агенты способны самостоятельно отправлять запросы на поиск людей, бронировать их и осуществлять оплату без участия человека-оператора.

«Rent a Human — это meatspace-layer для агентов ИИ», — указано в описании сервиса на официальном сайте RentAHuman.

По данным отраслевых обзоров, после запуска на платформе зарегистрировались более 130 человек, которые предлагают свои услуги для выполнения задач от ИИ-агентов. Хотя абсолютные цифры пока невелики, эксперты отмечают быстрый начальный интерес к идее как к новой инфраструктурной модели. В то же время сервис находится на очень ранней стадии. Домен RentAHuman был зарегистрирован недавно, а независимые сервисы оценки доверия указывают на ограниченную историю работы и отсутствие сформированного трек-рекорда, рекомендуя пользователям и разработчикам проявлять осторожность.

«Агенты не могут касаться травы. Люди — могут», — говорится в описании типичных задач, которые сервис классифицирует как meatspace tasks.

К таким задачам RentAHuman относит физическое присутствие на событиях, проверку объектов на месте, выполнение поручений в реальном мире — например, покупку товаров, взаимодействие с другими людьми офлайн, или действия, требующие географической привязки. Сервис не ориентирован на массовый фриланс-рынок и рассчитан прежде всего на разработчиков автономных агентов и агентных систем.





«Мы строим мост между цифровыми агентами и физическим миром», — так описывает концепцию основатель платформы, который публично выступает под ником AlexanderTw33ts.

Аналитики в области автономных агентов давно обращают внимание на то, что отсутствие доступа к физическому миру остается ключевым ограничением для ИИ-систем. Традиционно эту проблему решали люди-операторы или гибридные сервисы. RentAHuman пытается формализовать эту модель, превратив человека в программно доступный ресурс для агента. Станет ли такая модель стандартной частью экосистемы автономных агентов, будет зависеть от практики ее использования и реакции рынка.

Источник: UCStrategies.com