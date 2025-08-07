Новости WTF 07.08.2025 comment views icon

Из Конституции США исчезли разделы на официальном сайте — к счастью, без правовых последствий

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Из Конституции США исчезли разделы на официальном сайте — к счастью, без правовых последствий

Граждане, желающие узнать о своих конституционных правах с официальной страницы Конституции США, долгое время не видели некоторые из них.

Часть 8 раздела Первой статьи, а также ее разделы 9 и 10, исчезли не из самой Конституции, а только с сайта Конгресса, где официально размещен ее текст. Интернет-архивы, как Wayback Machine, показывают, что эти части исчезли после 17 июля.

З Конституції США на офіційному сайті зникли розділи: на щастя, без правових наслідків
Часть «исчезнувшего» из конституции США текста / TechCrunch

Воздушные силы США покупают Tesla Cybertruck, чтобы использовать в качестве мишеней для ракет

Исчезнувшие разделы касаются полномочий, которые имеет или не имеет Конгресс, а также ограничений полномочий отдельных штатов. В частности, речь идет о Habeas Corpus — полномочиях, защищающих граждан от незаконного задержания. Вчера вечером текст Конституции вернулся в полном объеме. В X Библиотека Конгресса заявила, что разделы отсутствовали «из-за ошибки кодирования»

З Конституції США на офіному сайті зникли розділи: на щастя, без правових наслідків

«Нам сообщили, что некоторые разделы статьи 1 отсутствуют на веб-сайте «Конституция с комментариями». Мы узнали, что это связано с ошибкой кодирования. Мы работаем над исправлением этой проблемы и ожидаем, что она будет исправлена в ближайшее время».

З Конституції США на офіному сайті зникли розділи: на щастя, без правових наслідків

«ОБНОВЛЕНИЕ: Отсутствующие разделы вебсайта «Конституция с комментариями» восстановлены. Поддержка «Конституции с комментариями» и других цифровых ресурсов является критически важной частью миссии Библиотеки, и мы ценим отзывы, которые предупредили нас об ошибке и позволили нам ее исправить».

Сенатор США розслідує зв’язки голови Intel з Китаєм: Ліп-Бу Тан інвестував $200 млн у 600 китайських компаній

Изменение текста Конституции США на вебсайте не меняет и не имеет никакого влияния на законодательство. Но интересно, что оно происходит после угроз чиновника администрации президента Дональда Трампа Стивена Миллера в начале этого года приостановить действие Habeas Corpus.

Источник: TechSpot

Популярные новости

arrow left
arrow right
Как малоизвестное налоговое изменение в США вызвало волну увольнений в IT в течение последних лет
Самый большой живой организм на Земле медленно съедают
Новый ЦОД ИИ в Вайоминге будет потреблять в 5 раз больше энергии, чем все население штата
Полиция разместила фото доказательств, искаженное ИИ — сначала отрицала, а потом извинялась
Вот такое будущее: инженер из США бесплатно восстанавливает старые таксофоны для регионов без мобильной связи
С абонента мобильного оператора AT&T сняли $10 000 во время путешествия вне США
Илон Маск объявил о создании политической партии
Солнечные элементы — лучшая «сельхозкультура» для выращивания в Калифорнии, говорят фермеры
Тиктокерша из США создала «ферму ноутбуков» для хакеров КНДР — теперь проведет 8 лет за решеткой
Сенатор США расследует связи главы Intel с Китаем: Лип-Бу Тан инвестировал $200 млн в 600 китайских компаний
TikTok разделят на два приложения — с версией «только для США», запуск 5 сентября
ИИ притворяется студентами и ворует кредиты на образование от лица реальных людей
Трамп послал Илона Маска в Африку: «Больше никаких ракет, электромобилей, страна сэкономит огромные средства»
В США одобрили Yeztugo — вакцину от ВИЧ с 99,9% результативностью
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить