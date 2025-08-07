Из Конституции США исчезли разделы на официальном сайте — к счастью, без правовых последствий

Граждане, желающие узнать о своих конституционных правах с официальной страницы Конституции США, долгое время не видели некоторые из них.

Часть 8 раздела Первой статьи, а также ее разделы 9 и 10, исчезли не из самой Конституции, а только с сайта Конгресса, где официально размещен ее текст. Интернет-архивы, как Wayback Machine, показывают, что эти части исчезли после 17 июля.

Исчезнувшие разделы касаются полномочий, которые имеет или не имеет Конгресс, а также ограничений полномочий отдельных штатов. В частности, речь идет о Habeas Corpus — полномочиях, защищающих граждан от незаконного задержания. Вчера вечером текст Конституции вернулся в полном объеме. В X Библиотека Конгресса заявила, что разделы отсутствовали «из-за ошибки кодирования»

«Нам сообщили, что некоторые разделы статьи 1 отсутствуют на веб-сайте «Конституция с комментариями». Мы узнали, что это связано с ошибкой кодирования. Мы работаем над исправлением этой проблемы и ожидаем, что она будет исправлена в ближайшее время».

«ОБНОВЛЕНИЕ: Отсутствующие разделы вебсайта «Конституция с комментариями» восстановлены. Поддержка «Конституции с комментариями» и других цифровых ресурсов является критически важной частью миссии Библиотеки, и мы ценим отзывы, которые предупредили нас об ошибке и позволили нам ее исправить».

Изменение текста Конституции США на вебсайте не меняет и не имеет никакого влияния на законодательство. Но интересно, что оно происходит после угроз чиновника администрации президента Дональда Трампа Стивена Миллера в начале этого года приостановить действие Habeas Corpus.

Источник: TechSpot