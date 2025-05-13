Уже через 10 лет биткоин заменит доллар США — миллиардер Тим Дрейпер

Известный венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер считает, что в течение 10 лет биткоин заменит доллар США и станет стандартной валютой. Он также повторил свой прогноз: биткоин вырастет до $250 тыс. к концу 2025 года.

«10 лет, что-то вроде того. Возможно, чуть меньше», — сказал Дрейпер.

По словам Дрейпера, это повлечет массовое изъятие средств из фиатных банков и глобальный переход на биткоин-стандарт, поскольку доверие к правительствам уменьшается, а децентрализованные технологии заменяют традиционную банковскую систему. Это было особенно очевидно, когда в 2023 году обанкротился Silicon Valley Bank.

Закрытие Silicon Valley Bank сопровождалось закрытием Signature Bank и ликвидацией Silvergate Bank. Все три финансовых учреждения имели связи с индустрией цифровых активов и пострадали от краха криптобиржи FTX.

Также Дрейпер рассматривает стейблкоины как мост к биткоину, который поможет людям пользоваться цифровыми валютами, но в итоге они подлежат инфляции, и со временем будут стоить все меньше и меньше.

Источник: CoinDesk