З 5 березня звичайні електронні підписи (КЕП) стануть недійсними, якщо уряд не відтермінує вимогу щодо застосування токенів

Якщо законодавство терміново не змінять, з 5 березня 2022 року всі юридичні компанії, ФОПи, а також фізичні особи, у яких є електронний підпис, мають відмовитися від звичайних файлових ключів та перейти на захищені носії (токени). На законодавчу вимогу, яка ставить під загрозу теперішню модель роботи е-підпису в Україні, звернуло увагу профільний сайт dtkt.ua.

Особливістю використання удосконаленого електронного підпису чи печатки є можливість застосовувати для електронної ідентифікації та автентифікації як носій особистого ключа електронного підпису звичайний файловий носій. Такий спосіб значно простіший та доступніший на відміну від кваліфікованого електронного підпису чи печатки, особистий ключ якого обов’язково повинен зберігатися виключно в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу та їх копіювання (захищений носій особистого ключа або токен).

Досі застосування токенів для бізнесу було не обов’язковим — спершу перехід на токени передбачався з 1 січня 2022 року, але врешті його відтермінували до 5 березня 2022 року. Можливість використання удосконалених електронних підписів та печаток на базі кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів передбачено постановою КМУ від 03.03.2020 р. № 193 (скриншот фрагменту документа — нижче).

Водночас це право зберігається лише 05.03.2022 року, а після цієї дати в Україні мають набути чинності зміни, які передбачають введення обов’язкової вимоги використання захищених носіїв. Тобто кваліфікованим підписом (КЕП) вважатиметься лише електронний підпис, що зберігається на захищеному носії (засіб КЕП) та використовує кваліфікований сертифікат, тоді як звичайні файлові ключі втратять силу. Це означає, що державна податкова служба не прийматиме податкову звітність, яка буде підписана КЕПом не на захищеному носії. Інші державні органи також перестануть приймати звичайні КЕПи.

Раніше Мінцифра намагалася скасувати вимогу щодо застосування токенів в законі, в ПКУ та МКУ, і навіть ініціювала відповідні зміни, які були підтримані урядом, але до голосування в Раді так і не дійшло. До 5 березня ще є трохи часу, щоб внести відповідні зміни до Постанови №193 та ще раз відтермінувати перехід на токени, проте поки немає навіть проєкту постанови з такими змінами.