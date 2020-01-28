За 5 лет в киевском метрополитене было оплачено более 100 млн поездок бесконтактными банковскими картами и NFC-гаджетами





С момента запуска технологии бесконтактной оплаты Mastercard на турникетах киевского метрополитена киевляне и гости столицы совершили более 100 миллионов оплат проезда бесконтактными банковскими картами и NFC-гаджетами. Ежедневно таким образом на желтых турникетах происходит до 240 тыс. оплат, при этом более половины из них — NFC-устройствами (смартфонами, смарт-часами и др.)

За пять лет бесконтактной технологией в метро успели воспользоваться туристы из более 90 стран мира. Особенно популярны бесконтактные оплаты на станциях «Вокзальная», «Лукьяновская», «Дворец спорта», «Лыбидская» и «Политехнический институт». Всего в метрополитене сегодня установлено 139 желтых турникетов для бесконтактной оплаты проезда банковскими платежными картами и гаджетами.

«Современному человеку уже сложно вспомнить, что в метро нельзя было оплатить бесконтактно на турникете. Услуга работает 5 лет, а кажется, что все 50. Этот проект и его результаты — образец конструктивного партнерского сотрудничества для удобства и экономии времени клиента, то есть нашего пассажира, проект инклюзии всех сторон для качественной инновационной услуги», — убеждена заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон.

Технологию бесконтактной оплаты в киевском метрополитене запустили компании Mastercard и Ощадбанк в 2015 году. Тогда Киев стал пятым городом в мире, где проезд можно оплатить банковской картой на турникете. Всего же компания Mastercard реализовала более 30 smart city-проектов в разных городах Украины. В частности, оплачивать бесконтактно проезд банковской картой, смартфоном и другими гаджетами могут не только пассажиры столичного метро, но и фуникулера в Киеве, столичной электрички, трамваев Киева и Львова, автобусов в Ивано-Франковске, Мукачево и в транспорте других городов.

Отметим, что на долю киевского метрополитена приходится более половины общего объема городских пассажирских перевозок. Сейчас он состоит из трех линий общей протяженностью 70 км и насчитывает 52 действующие станции. За сутки столичной подземкой пользуется почти 1,5 миллиона пассажиров.

Источник: Mastercard