За два года с начала внедрения 4G в Украине мобильный оператор Киевстар охватил сетью четвертого поколения более 10 тыс. населенных пунктов страны





Оператор мобильной связи Киевстар сообщил, что за два года с начала внедрения 4G-связи в Украине сеть четвертого поколения компании охватила свыше 10 тысяч населенных пунктов, где проживает 77% населения нашей страны. За этот период в мобильной сети Киевстар абоненты использовали 649 петабайт дата-трафика.

Сегодня Киевстар подключил к 4G-сети еще 43 населенных пункта, в частности города Хмельник, Чигирин, Пустомыты, Комарно, Щирец и другие. Таким образом общее количество населенных пунктов, где доступны услуги скоростного мобильного интернета, превысило 10 тысяч. Сеть 4G охватывает территорию, где проживает 31,5 млн людей, или 77% населения Украины. В сети Киевстар установлено более 10 тысяч базовых станций, которые работают по технологии LTE (4G) и компания продолжает увеличивать территорию покрытия сети.

Скоростным интернетом 4G в сети Киевстар воспользовалось уже более 10 миллионов абонентов. При этом, абонент 4G использует в среднем почти 8 ГБ в месяц, тогда как в сети 3G — только 2,6 ГБ. В малых населенных пунктах, где нет фиксированного интернета, потребности в 4G даже выше, чем в больших городах. Например, в ряде сел использование дата трафика достигает 40 ГБ на абонента, тогда как в мегаполисах и областных центрах — по 9 ГБ на абонента.

В целом, с 2018 по 2019 годы объемы дата-трафика в мобильной сети Киевстар увеличились вдвое, с 325 до 649 петабайт. Например, за один месяц в 2019 году абоненты использовали вдвое больше дата-трафика, чем 5 лет назад за год. Более высокая скорость передачи данных стимулируют абонентов, которые пользовались другими стандартами связи, активно менять старые SIM-карты на USIM-карты, которые поддерживают 4G. Так, в сети Киевстар уже 7,8 млн абонентов заменили SIM-карты на USIM.

Чтобы связь 3G и 4G была доступна как можно большему количеству жителей Украины, Киевстар инвестировал в развитие сети свыше 25 млрд грн. В результате за последний год средняя скорость мобильного интернета в 4G сети Киевстар достигла отметки 27,7 Мб/с.

Источник: Киевстар