За два месяца зимы Vodafone развернул 3G-покрытие в 173 населенных пунктах страны, где проживает 800 тысяч украинцев

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Оператор мобильной связи “Vodafone Украина” сообщил, что за декабрь и январь текущей зимы развернул 3G-покрытие еще в 173 населенных пунктах по всей Украине, в результате доступ к скоростному интернету получили еще 800 тысяч украинцев.

Полный список населенных пунктов, жители которых уже могут пользоваться 3G-интернетом выглядит следующим образом:

Представители оператора также отметили, что инвестиции Vodafone Украина в развитие инфраструктуры в 3 квартале 2017 года составили 970 млн грн, а с момента начала строительства в 2015 г. они превысили 14 млрд грн и остаются рекордными на украинском рынке среди всех операторов. Всего на данный момент 3G-услугами Vodafone могут пользоваться более 80% населения страны.

Напомним, что в прошлом году оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил, что начал готовить собственную сеть к запуску 4G. Для этого в ряде регионов страны начали устанавливать оборудование Huawei с поддержкой технологии single RAN и повышенной пропускной способностью, которое может быть использовано в сетях различных стандартов – 2G, 3G и 4G. В 2017 году Huawei собиралась обновить оборудование на 850 площадках оператора, а до конца 2018 года новым оборудованием планируют оснастить около 3500 базовых станций, работающих в диапазоне 1800 МГц.

Источник: Vodafone Украина