За первый уикенд «Аватар: Путь воды» собрал $435 млн – меньше, чем «Человек-паук: Нет пути домой» ($600 млн) и второй «Доктор Стрэндж» ($442 млн)

За первый уикенд проката «Аватар: Путь воды» собрал $134 млн в США и $435 млн по всему миру. Фильм стал третьей в мире премьерой по сборам на выходных за время пандемии COVID-19 – он уступает только картинам «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» с $442 млн и «Человек-паук: нет пути домой» с $600 млн. Внутри США «Аватар: Путь воды» вместе с «Бэтменом» стал пятой премьерой 2022 года по величине сборов.

Фильмы Кэмерона обычно стартуют немного медленнее, а затем продолжают наращивать сборі в течение следующих недель. «Аватар» 2009 года стартовал лишь с $77 млн в домашнем прокате, а затем заработал $760 млн в Северной Америке и $2,92 млрд во всем мире, став самым кассовым фильмом всех времен. Он удерживал удерживал первое место семь недель подряд.

Сиквелу, пока заработавшему на международном рынке $301 млн, будет нелегко достичь кассы оригинального фильма. Картина не будет показана в россии, где первый фильм собрал $116 млн. Китай также является огромным рынком и сыграл важную роль в успехе оригинала, но сиквел не оправдал ожиданий, принеся в первые выходные лишь $57,1 млн.

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Ситуация со сборами второго «Аватара» в Китае усугубляется бушующим всплеском эпидемии COVID-19, жесткими каратнтинными мерами, предпринимаемыми властями и нежеланием самих жителей страны посещать людные места. Не ясно, сможет ли фильм нарастить сборы в последующие дни проката, если ситуация каким-то образом не изменится. Франшиза хорошо воспринимается китайскими зрителями, второй фильм не стал исключением, но их поведение диктуется окружающими обстоятельствами. У фильма высокие социальные баллы: 9,3 на Maoyan, 9,2 в приложении Alibaba для продажи билетов Tao Piao Piao и 8,2 на киносайте Douban.

В пятницу основное китайское приложение для продажи билетов Maoyan прогнозировало, что «Аватар 2» заработает $360 млн. У прогнозистов были веские основания быть оптимистичными: незадолго до пятницы «Путь воды» превысил предпродажную сумму, достигнутую китайским блокбастером «Битва на озере Чанджин 2», который заработал более $100 млн на старте и в конечном итоге собрал $626 млн. Но к воскресенью полный прогноз Maoyan был сокращен до $143 млн, что свидетельствует о том, насколько ненадежными стали обычные показатели на фоне неопределенности с COVID.

62% всех, кто купил билеты на «Аватар: Путь воды», пошли смотреть фильм в премиальных форматах – только в IMAX фильм собрал $48,8 млн. Этого было достаточно, чтобы сделать премьеру вторым по величине уикендом IMAX за всю историю.

«Аватар: Путь воды» ждет интересная динамика в ближайшие недели: станет ясно, насколько сборы превзойдут производственный бюджет в $350 млн и рекламный бюджет. По словам Кэмерона, чтобы заработать достаточно, фильм должен быть третьим или четвертым самым кассовым фильмом всех времен.

«Черная пантера: Ваканда навсегда» заняла второе место после того, как в течение пяти недель находилась в топе кассовых сборов. В настоящее время они достигли $418 млн в Северной Америке и $786,5 миллионов долларов по всему миру. «Жестокая ночь» заняла третье место с $5 млн, «Странный мир» – $2,2 млн, а «Меню» – замыкает пятерку лучших с $1,7 млн.

Источник: IGN