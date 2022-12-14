IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы 2022 года: в лидерах «Бэтмен» и «Очень странные дела»

Сайт IMDb представил ежегодные рейтинги самых популярных фильмов и сериалов. Среди полнометражных киноработ лидируют «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, сиквел «Доктора Стрэнджа» и еще один супергеройский фильм Marvel «Тор: Любовь и гром». Научно-фантастический сериал «Очень странные дела», приквел «Игры Престолов» — «Дом дракона» от HBO, и еще одно творение Netflix — драма «Лучше звоните Солу» — лидируют в соответствующем рейтинге телесериалов.

IMDb определяет ежегодные рейтинги популярных фильмов и сериалов на основе фактических просмотров страниц более чем 200 миллионами посетителей сайта, не полагаясь на небольшие статистические выборки или обзоры профессиональных критиков. Данные получены из рейтинга кино и телевидения IMDbPro, обновляемого еженедельно в течение года.

25 лучших фильмов 2022 года

Лучшей полнометражной картиной признан один из самых ожидаемых фильмов года, криминально-детективный триллер «Бэтмен» / Batman. В украинских кинотеатрах фильм должен был появиться 3 марта, но премьера была перенесена на 12 мая из-за вторжения россиян. Это история о становлении будущего Темного рыцаря Готема, с ролью которого довольно неплохо справился Роберт Паттинсон.

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25 лучших сериалов 2022 года

«Очень странные дела» / Stranger Things – один из главных сериалов современности, который Netflix выпускает с 2016 года, оказался на заслуженном первом месте. Шоу, вдохновленное произведениями Стивена Кинга, ценят за атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов.

Новый (четвертый по порядку) сезон, который вышел в 2022 году, побил рекорды на сервисе: за первые 28 дней зрители провели за Stranger Things 4 более одного миллиарда часов (если точнее, 1,15 млрд часов просмотра). «Очень странные дела» уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную линию.

Ранее IMDb назвал 10 главных кинозвезд 2022 года — первое место в рейтинге уже второй год подряд занимает Анна де Армас. Актриса с Кубы обеспечила себе лидерство благодаря ролям в двух популярных хитах Netflix — «Блондинка» и «Серый человек«, а также фильме Hulu «Глубокие воды».

Популярный агрегатор оценок Metacritic также составил собственные списки лучших фильмов и сериалов 2022 года. Пока рейтинг фильмов возглавляет «Солнце мое» / Aftersun — полнометражный дебют шотландского режиссера и сценаристки Шарлотты Уэллс. Что касается сериалов, то первое место удерживает «Лучше звоните Солу», который завершился в 2022 году на шестом сезоне.