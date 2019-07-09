За июнь 4,5 млн абонентов Киевстар воспользовались акционным 4G-безлимитом, при этом 180 тыс. из них поменяли свои старые SIM-карты на USIM





До завершения акции «Лето 4G безлима» с безлимитным 4G-трафиком от Киевстар остается всего три недели и оператор мобильной связи решил подвести промежуточные итоги.

По данным оператора, в июне текущего года безлимитным 4G воспользовались 4,5 млн абонентов Киевстар (по состоянию на 1 квартал 2019 года в сети оператора присутствует 26,3 млн абонентов). Вместе они использовали почти 29 петабайт мобильного интернета в сети 4G (более 1 петабайт в день) — это на 18% больше, чем было использовано в мае. Интересно, что такого количества трафика хватило бы, например, для просмотра видео в высоком качестве примерно в течение 2270 лет.

Также благодаря возможности пользоваться 4G безлимитно, абоненты Киевстар начали более активно менять свои SIM-карты на новые с поддержкой 4G (так называемые USIM-карты). С начала акции 180 тыс. абонентов оператора перешли на USIM-карты.

Напомним, что согласно условий акции «Лето 4G безлима» воспользоваться безлимитным 4G могут все абоненты Киевстар независимо от формы обслуживания или условий их тарифного плана. Для этого надо пользоваться 4G-смартфоном, иметь USIM-карту и быть в зоне покрытия 4G-сети. В данный момент сеть четвертого поколения оператора уже работает в 6540 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,4 млн человек (68,3% населения Украины).

Источник: Киевстар