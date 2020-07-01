За пьяное вождение введено уголовное наказание, а дорожные камеры переходят в расширенный режим





1 июля в Украине вступают в силу два важных изменения, касающихся водителей. Во-первых, вводится уголовная ответственность за пьяное вождение — с одновременным повышением штрафов. Во-вторых, МВД расширяет возможности системы автоматической фотофиксации нарушений ПДД (напомним, ее запустили 1 июня) — теперь она должна фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и другие нарушения ПДД.

Напомним, введение уголовной ответственности за пьяное вождение предусматривает закон 7279-д, разделяющий понятия уголовного правонарушения и уголовного проступка (именно под последнюю категорию должно подпадать вождение в нетрезвом виде). Изначально ее планировали ввести с 1 января 2020 года, но в итоге правоохранительные органы оказались не готовы и вступление новой нормы отложили на полгода. И вот сегодня, 1 июля, в силу вступила новая редакция Уголовного кодекса Украины, которая содержит соответствущую статью 2861.

До этого момента вождение авто в состоянии алкогольного опьянения квалифицировалось как административное правонарушение. Теперь же это уголовное преступление, за которое предусмотрен штраф от 17 до 32 тыс. грн и запрет на управление авто на срок до трех лет. В случае повторного правонарушения штраф составит до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Что же касается расширение возможностей системы фотофиксации нарушений ПДД, еще на прошлой неделе заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что с 1 июля система («Каскад» от компании «Украинские системные инновации») начнет фиксировать проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и действующий для ТС запрет на передвижение полосой для маршрутных транспортных средств. На момент написания этой новости официальных заявлений о фактическом запуске новых возможностей не было, поэтому до конца неясно, произошло ли расширение на самом деле. Мы обновим заметку, когда ситуация прояснится. Тем временем на официальной странице патрульной полиции в Facebook можно ознакомиться со свежим отчетом и новыми антирекордами нарушений скоростного режима по итогам работы системы «Каскад» на прошлой неделе.