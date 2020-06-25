МВД: С 1 июля система автофиксации нарушений ПДД начнет отслеживать проезд на красный свет и по полосе ОТ, в ближайшие два года установят 1000 камер и в разы увеличат штрафы за превышение скорости





Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко дал интервью изданию РБК-Украина в котором сделал сразу несколько громких заявлений о системе автоматической фиксации нарушений и штрафах за нарушение ПДД.

По его словам, в МВД уже выбрали порядка 1200 опасных мест на дорогах Украины, также министерство обратилось к мэрам крупнейших городов, чтобы они изучили и прислали список мест с наибольшей концентрацией ДТП.

В результате в течение ближайших двух лет МВД планирует установить около 1000 камер по всей стране (в данный момент установлено 50 камер, еще 220 закупаются Минтрансом). По словам Геращенко система рассчитана на 6000 камер, так что запас прочности у нее еще более чем достаточный. К системе постепенно подключают банки, так что если человек согласен с тем, что он нарушил, то он тут же со своего смартфона сможет уплатить штраф.

«Методика такая: камера ставится в опасном месте, например, на перекрестках. Места расположения камеры известны всем, нам не надо это скрывать, наоборот: пусть водитель знает, что там стоит камера, и если он не притормозит, он получит штраф. В первый день работы системы было 68 тысяч нарушений зафиксировано. А, к примеру, 18 июня – уже 13 с половиной тысяч. То есть динамика идет четко вниз, мы хотим, чтобы она дошла почти до нуля. Мы отослали более 300 тысяч писем нарушителям. Но мы не хотим слать письма, мы хотим, чтобы люди не нарушали» — отметил заместитель министра внутренних дел.

Он также уделил внимание размеру штрафов за превышение скорости. В данный момент, если водитель превысил скорость на величину до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен. В МВД уже подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше — 3400 гривен для тех, кто превысил больше чем на 50 км/ч.

«Я вообще сторонник того, чтобы у нас было как Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода. У нас некоторые главы госкомпаний, к примеру, получают по 10 миллионов гривен. Если штраф будет в 2% от дохода – это уже 200 тысяч гривен за превышение скорости. И тогда это будет серьезно, и не будет хотеться нарушать. Это идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем» — рассказал Антон Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел также отметил, что уже с 1 июля 2020 года МВД запускает и другие функции системы автоматической фиксации нарушений ПДД — она начнет контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Также с 1 июля текущего года вступает в силу Закон от 22.11.2018 №2617-VIII, которым вводится институт уголовных проступков. В частности, уголовным нарушением станет управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Напомним, что ранее МВД предложило лишать водительских прав злостных нарушителей ПДД, например тех, кто превысил скорость более 10-15 раз в месяц.

Источник: РБК-Украина