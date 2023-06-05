Новости Игры 05.06.2023 в 18:35

За три дня Street Fighter 6 сыграло 1 млн человек – Capcom планирует продать 10 млн копий

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

За три дня Street Fighter 6 сыграло 1 млн человек – Capcom планирует продать 10 млн копий

Capcom заявляет, что за три дня с момента выхода Street Fighter 6 купили 1 млн человек. В честь события в игру был добавлен некий подарок. Пятой игре серии для достижения рубежа в 1,5 млн копий понадобилось три месяца после релиза.

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Продажи всех игр серии оцениваются в 50 млн копий. Старт Street Fighter 6 сравним с успехом четвертой части, которая продалась в количестве 3 млн экземпляров за шесть недель. Учитывая продажи Street Fighter 5 в 7 млн, компания планирует достигнуть 10 млн копий с новой игрой.

По мнению руководства Capcom, Street Fighter 6 ждет успех за счет расширения масштабов игры и привлечения новых, не хардкорный игроков. Это должно помочь ей стать самой продаваемой игрой серии.

Street Fighter 6 была хорошо принята критиками: оценка игры на Metacritic в настоящее время составляет 92 балла. Файтингу в этом году предстоит конкурировать с Mortal Combat 1 и другими представителями жанра.

Street Fighter 6, Baldur’s Gate 3, Tchia и другие трейлеры с PlayStation State of Play

Источник: VGC


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