Street Fighter 6, Baldur’s Gate 3, Tchia и другие трейлеры с PlayStation State of Play

Компания Sony провела первое мероприятие PlayStation State of Play 2023 года, во время которого продемонстрировала новые трейлеры к грядущим играм. Остановимся вкратце на наиболее интересных проектах презентации.

Humanity

Анонсированная ещё в 2019 году игра Humanity наконец получила дату релиза. Гибрид головоломки и платформера о собаке и толпах людей появится в мае на PS4, PS5, PlayStation VR и PlayStation VR2. Заинтересованным игрокам уже доступна демо-версия в PlayStation Store.

Resident Evil 4

Римейк Resident Evil 4, одной из самых популярных игр серии, выйдет на PlayStation 5 через месяц – 24 марта.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Разработчики показали геймплейный трейлер кооперативного сражения Suicide Squad: Kill the Justice League. В нём Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang и King Shark объединяют свои уникальные способности, чтобы противостоять волнам врагов. Игра выйдет 26 мая на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Destiny 2: Lightfall

Следующее дополнение к игре Destiny 2 расскажет об очередном нападении на Traveller со стороны злобной силы. И задача Zavala теперь состоит в том, чтобы сплотить войска с помощью новых союзников. Дополнение Destiny 2: Lightfall выйдет 28 февраля.

Goodbye Volcano High

Эта повествовательная приключенческая игра рассказывает о заботах Fang и его друзей-ящеров, которые прокладывают путь в неопределенном будущем в последние дни старшей школы. Игроку предстоит общаться с друзьями, репетировать выступление музыкальной группы и пытаться подготовиться к будущему. Выход игры Goodbye Volcano High запланирован на 15 июня.

Baldur’s Gate 3

Трейлер знакомит игроков с антагонистом генералом Ketheric Thromthe. Это могущественный некромант, ведущего армию мертвых к одноименному городу Baldur’s Gate. Его озвучил актёр Джей Кей Симмонс («Человек-паук», «Одержимость»). Игра Baldur’s Gate 3 выходит на ПК, PlayStation и Xbox 31 августа.

Tchia

Это приключенческая игра, вдохновленная Breath of the Wild. В трейлере рассказывается о бесстрашной маленькой девочке, лазающей по деревьям, управляющей катамараном и вселяющейся в тело дельфина с помощью магии. Игра Tchia выйдет 21 марта.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Сборник, включающий персонажей, которые появились за 20-летнюю историю Naruto. Выход запланирован на 2023 год, но более точные сроки пока не называются.

Street Fighter 6

Capcom постепенно знакомит игроков с персонажами, появление которых можно ожидать в Street Fighter 6. В новом трейлере возвращаются Cammy и Zangief, а также впервые появляется боец Lily, способная контролировать ветер. Street Fighter 6 выйдет 2 июня.

Источник: The Verge