За второй квартал текущего года было продано 12,3 млн умных часов (рост 44%), в лидерах — Apple, Samsung и Fitbit
Исследовательская компания Strategy Analytics опубликовала отчет за второй квартал 2019 года, согласно которому за данный период во всем мире было продано 12,3 млн умных часов, что на 44% выше, чем годом ранее (8,6 млн). Абсолютным лидером категории остается Apple, на втором месте следует Samsung, а замыкает тройку лидеров Fitbit.
Итак, компания Apple поставила на рынок 5,7 млн умных часов Apple Watch, что на 50% больше, чем годом ранее (3,8 млн). Доля рынка компании составила 46,4%, что на 2% выше прошлогодних показателей. В свою очередь Samsung смогла продать 2,0 млн умных часов, что более чем вдвое выше прошлогодних показателей в 0,9 млн устройств. Доля рынка выросла с 10,5% до 15,9%, однако это в три раза меньше, чем у Apple.
А вот у третьей компании списка лидеров Fitbit дела пошли хуже — если год назад она занимала вторую строку с результатом 1,3 млн, то теперь смогла продать только 1,2 млн умных часов, уступив свое место Samsung. Соответственно, доля компании снизилась с 15,2% до 9,8%. Все остальные компании суммарно занимают долю рынка 27,9%, продав порядка 3,4 млн умных часов, что заметно лучше, чем 2,6 млн годом ранее. Отметим, что в данной статистике не учитываются показателей фитнес-браслетов.
|Global Smartwatch Vendor Shipments (Millions of Units)
|Q2 ’18
|Q2 ’19
|Apple
|3.8
|5.7
|Samsung
|0.9
|2.0
|Fitbit
|1.3
|1.2
|Others
|2.6
|3.4
|Total
|8.6
|12.3
|Global Smartwatch Vendor Marketshare (% of Total)
|Q2 ’18
|Q2 ’19
|Apple
|44.4%
|46.4%
|Samsung
|10.5%
|15.9%
|Fitbit
|15.2%
|9.8%
|Others
|29.8%
|27.9%
|Total
|100.0%
|100.0%
|Total Growth YoY (%)
|55.4%
|43.6%
Напомним, что по данным той же компании Strategy Analytics за полный 2018 год было продано 45 млн умных часов, что на 54% выше показателей 2017 года.
Источник: GSMarena, Strategy Analytics