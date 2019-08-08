За второй квартал текущего года было продано 12,3 млн умных часов (рост 44%), в лидерах — Apple, Samsung и Fitbit





Исследовательская компания Strategy Analytics опубликовала отчет за второй квартал 2019 года, согласно которому за данный период во всем мире было продано 12,3 млн умных часов, что на 44% выше, чем годом ранее (8,6 млн). Абсолютным лидером категории остается Apple, на втором месте следует Samsung, а замыкает тройку лидеров Fitbit.

Итак, компания Apple поставила на рынок 5,7 млн умных часов Apple Watch, что на 50% больше, чем годом ранее (3,8 млн). Доля рынка компании составила 46,4%, что на 2% выше прошлогодних показателей. В свою очередь Samsung смогла продать 2,0 млн умных часов, что более чем вдвое выше прошлогодних показателей в 0,9 млн устройств. Доля рынка выросла с 10,5% до 15,9%, однако это в три раза меньше, чем у Apple.

А вот у третьей компании списка лидеров Fitbit дела пошли хуже — если год назад она занимала вторую строку с результатом 1,3 млн, то теперь смогла продать только 1,2 млн умных часов, уступив свое место Samsung. Соответственно, доля компании снизилась с 15,2% до 9,8%. Все остальные компании суммарно занимают долю рынка 27,9%, продав порядка 3,4 млн умных часов, что заметно лучше, чем 2,6 млн годом ранее. Отметим, что в данной статистике не учитываются показателей фитнес-браслетов.

Global Smartwatch Vendor Shipments (Millions of Units) Q2 ’18 Q2 ’19 Apple 3.8 5.7 Samsung 0.9 2.0 Fitbit 1.3 1.2 Others 2.6 3.4 Total 8.6 12.3

Global Smartwatch Vendor Marketshare (% of Total) Q2 ’18 Q2 ’19 Apple 44.4% 46.4% Samsung 10.5% 15.9% Fitbit 15.2% 9.8% Others 29.8% 27.9% Total 100.0% 100.0% Total Growth YoY (%) 55.4% 43.6%

Напомним, что по данным той же компании Strategy Analytics за полный 2018 год было продано 45 млн умных часов, что на 54% выше показателей 2017 года.

Источник: GSMarena, Strategy Analytics