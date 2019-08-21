За выявление фактов незаконного сбора данных в Instagram теперь тоже можно получить денежное вознаграждение

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На днях компания Facebook расширила действие своей программы Data Abuse Bounty, запущенной в апреле прошлого года после скандала с Cambridge Analytica. Напомним, суть инициативы заключается в поощрении (читай: денежном вознаграждении) пользователей за выявление фактов злоупотребления персональными данными пользователей. Теперь программа действует и для сервиса Instagram, принадлежащего Facebook.

Facebook не предоставила подробностей о том, сколько готова платить исследователям за выявленные в Instagram нарушения политики конфиденциальности. Но средняя выплата по аналогичной программе в Facebook составляет $1500. Скорее всего, условия для Instagram будут те же. Как обычно с такими программами, сумма зависит от того, насколько серьезной является проблема, а также от детализации отчета.

Что интересно, Facebook обьявила о расширении действия программы Data Abuse Bounty вскоре после выхода расследования Business Insider. В начале месяца издание сообщило, что компания Hyp3r незаконного отслеживала местоположение миллионов пользователей Instagram и сохраняла их «Истории». После выхода материала Facebook признала нарушение и исключила Hyp3r из списка партнеров.

На прошлой неделе соцсеть Instagram также добавила функцию проверки недостоверных сообщений для борьбы с распространением фейков.

Источник: Vice