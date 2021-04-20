Задержки памяти архитектуры AMD RDNA2 оказались заметно ниже, чем у NVIDIA Ampere





Новая система кэша последнего уровня AMD Infinity Cache демонстрирует преимущества по сравнению с конкурирующими решениями GPU NVIDIA Ampere. Об этом свидетельствует тест задержек памяти графического процессора от Chips and Cheese.

Авторы сайта разработали простой тест отслеживания указателей, написанный на OpenCL, который измеряет задержки в кэш-памяти графического процессора. Тест показывает, что, несмотря на наличие кэша третьего уровня, которого нет у графического процессора конкурента, GPU Radeon RX 6800 XT на базе архитектуры AMD RDNA2 имеет тот же уровень задержек, что и GPU NVIDIA Ampere. Вся память, что находится между 64 КБ и 1 ГБ, демонстрирует преимущество AMD RDNA L3 Cache под названием Infinity Cache, обладающего меньшими задержками.

По данным Chips and Cheese, задержки между кэш-памятью L1 и L2 в GPU NVIDIA GA102 составляют более 100 нс. В то же время задержки между кэш-памятью L0 и L2 в GPU AMD Navi 21 составляют лишь 66 нс. По мнению авторов, это может объяснять отличную производительность графических процессоров AMD RDNA2 при более низких разрешениях.

Производители графических процессоров отмечают важность большой и эффективной кэш-памяти. Кэш второго уровня NVIDIA GA100 (Ampere) вырос до 40 МБ, что в семь раз больше, чем у GV100 (Volta). AMD первой использовала память High Bandwidth Memory в чипах графического процессора, которая теперь используется исключительно в серии Instinct с архитектурой CDNA. В то же время компания разработала Infinity Cache для своей игровой архитектуры Radeon RX (RDNA).

Источник: videocardz