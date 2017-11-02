“Законодательные изменения и отмена налогов”: ГФС и операторы мобильной связи выработали общие идеи для стимулирования телеком-рынка Украины

В начале текущей недели представители украинских операторов мобильной связи провели секторальную встречу с представителями Государственной фискальной службы (ГФС), на которой озвучили целый ряд пожеланий к налоговому законодательству Украины. В частности, прозвучали предложения отменить рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом, изменить порядок налогообложения доходов от реализации скретч-карточек пополнения, а также порядок администрирования экологического налога и платы за землю.

По словам представителей телеком-бизнеса, сегодня мобильным операторам приходится платить рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом, ставка которой каждый год меняется, увеличиваясь на уровень инфляции. По данным участников рынка, такие сборы отсутствуют в цивилизованных странах, поскольку они являются “обременительными и нецелесообразными”. Кроме того, в других странах снижают рентные платежи за частоты для того, чтобы операторы могли инвестировать ресурсы в развитие сети. По мнению украинских операторов, подобные шаги необходимо осуществить и в Украине, а высвободившиеся средства стоит направить на более широкое внедрение коммуникаций в селах и городах.

«Нужно четко понять, какими компенсаторными механизмами мы будем перекрывать отмену этого сбора, за счет каких мероприятий будем компенсировать потери. Поэтому задача для бизнеса – подготовить аргументы относительно целесообразности такой отмены, а наша – выработать модель, которая будет компенсировать эти потери. Решить этот вопрос можно только путем обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и выработки оптимального для всех решение», – ответил на предложение и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Еще одним вопросом, который требует законодательного урегулирования, представители мобильных операторов назвали действующую норму Налогового кодекса Украины (ст. 185), которая, по их мнению, является дискриминационной, поскольку содержит различные подходы к формированию кредита по НДС в отношении товаров и услуг при экспортных операциях. По их подсчетам, компании, которые предоставляют услуги (за исключением услуг по перевозке) теряют до 15-20% НДС-кредита. Таким образом для инвесторов Украина пока не является выгодным рынком для расширения коммуникационных услуг (например, внедрения 4G-связи), но потенциально привлекательным.

Кроме того, участники встречи отметили, что значительные потери, которые несут компании из-за этой нормы, в итоге отражаются на конечной цене услуг, которую получают потребители, в частности, значительную стоимость трафика и роуминга. Учитывая вышесказанное, по мнению бизнеса, было бы целесообразно пересмотреть эту норму, создав равные условия для всех экспортеров как товаров, так и услуг. По мнению телеком-бизнеса, это будет способствовать привлечению на украинский рынок иностранных инвестиций и соответственно снижению стоимости мобильных услуг для пользователей.

Также во время секторальной встречи поднимался и вопрос об администрировании экологического налога и платы за землю. Эти платежи уплачиваются в местные бюджеты, поэтому операторы, учитывая наличие телекоммуникационной техники практически в каждом регионе, должны подавать значительное количество деклараций. Оживленную дискуссию вызвал и вопрос отмены налогообложения НДС доходов, полученных от реализации скретч-карточек пополнения мобильного телефона. Представители бизнеса предложили, чтобы налоговое обязательство по НДС возникало при активации скретч-карты – это бы способствовало избежанию проведения дилерами махинаций и формирования фиктивного налогового кредита.

В завершение встречи представители бизнеса отметили положительные изменения во взаимоотношениях с фискальной службой, готовность к диалогу и нацеленность на улучшение инвестиционного климата, благодаря чему по их словам сегодня удается решать многие проблемы, которые накапливались годами. Они также напомнили, что за истекший период представители отрасли телекоммуникационной связи Украины уплатили 7,4 млрд грн. налогов, тогда как компании из IT-отрасли оплатили в бюджет вдвое меньше – 3,2 млрд грн.

Источник: ГФС