Закрытие ФОП на сайте «Дія» — Минцифры запускает бета-тест услуги

Более двух лет назад Минцифры запустило услугу регистрации бизнеса онлайн через портал «Дія». Однако процедура открытия бизнеса была проще и быстрее прекращения деятельности. Теперь Минцифра берется за упрощение этой задачи.
В ведомстве планируют упростить закрытие бизнеса, чтобы предпринимателям не нужно было идти в налоговую, заполнять заявление вручную и ждать кучу времени, пока его обработает регистратор. Эти бумажные процессы планируется автоматизировать. Данные будут автоматически подтягиваться из Единого государственного реестра (ЕГР), что исключит ошибки в заявлении. Предпринимателю нужно только проверить информацию и поставить электронную подпись.
«Услуга автоматическая, так что закрыть бизнес можно будет всего за 1 секунду», — говорится в сообщении на сайте Минцифры.
Отмечается, что такая услуга может оказаться полезной не только при закрытии бизнеса, но также и в тех случаях, когда необходимо изменить форму собственности бизнеса.
После отправки заявки данные о закрытии ФОП автоматически поступят в ЕГР в налоговую службу по месту регистрации.
«И все — ФОП закрыт», — заявляют на сайте Минцифры.
Однако при этом не сообщается, что налоговая проверка при закрытии бизнеса теперь упраздняется.
Заинтересованные ФОПы могут присоединиться к тестированию новой возможности закрытия бизнеса через портал «Дія». Принять участие в бета-тесте могут:
- физические лица-предприниматели, имеющие РНУКПН
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карточки налогоплательщика
Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться по следующему адресу.