Текучие термопрокладки NVIDIA RTX 50 от Gigabyte обнажают память — возможен перегрев со временем

История с термоинтерфейсом NVIDIA RTX 50 от Gigabyte, который медленно вытекает под воздействием температуры, получила потенциально опасное продолжение.

В конце апреля пользователи видеокарт Gigabyte заметили изменение состояния термогеля на более жидкое. В случае установки видеокарты на слот PCIe, расположенный снизу, термопрокладки Gigabyte RTX 5080 начали стекать в направлении слота после относительно короткого периода использования. Позже о проблеме сообщили пользователи других видеокарт бренда.

В ответ производитель рассказал, что при производстве первых партий использовалось чрезмерное количество термогеля, в дальнейшем компания уменьшила его количество. Gigabyte отрицает, что явление может привести к проблемам, однако новый отчет ставит это под сомнение.

Пользователь remekra с форума TechPowerUP опубликовал фото, показівающие более радикальное растекание термогеля. Его видеокарта размещена вертикально, поэтому термоинтерфейс стекает не на PCIe, а вдоль слота. На новых снимках можно увидеть явное уменьшение площади контакта между радиатором и чипом памяти. В то же время термогель способен залить другие компоненты, которые до того были оголенными.

«Моя видеокарта установлена в корпус Lian Li SUP01, она фактически стоит, поэтому оно течет в направлении портов. Пока модули памяти не перегреваются. Я воздержусь от отправки ее в сервис Gigabyte, поскольку у меня плохие воспоминания о них, поэтому я буду использовать ее, пока она не перегреется или не перестанет работать. Если у вас вертикальный корпус или подставка, будьте осторожны», — написал remekra.

Gigabyte пока не отреагировала на этот и конкретный случай. Относительно предыдущих заявлений компании сайт VideoCardz, который сообщил о проблеме, отмечает, что бренд преуменьшает проблему, а его ответ не является полезным для пользователей и разочаровывает. В Gigabyte отмечают, что тестируют работу видеокарт в различных вариантах расположения в корпусе. Поскольку серия NVIDIA RTX 50 существует всего несколько месяцев, сейчас трудно говорить о долгосрочных последствиях.