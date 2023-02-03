Искусственный интеллект «крутит» бесконечный сериал на Twitch — Seinfeld непрерывно генерирует контент по мотивам одноименного ситкома

Сейчас уже никого не удивить картинами, сгенерированной искусственным интеллектом. Можно ли пойти дальше и снимать таким образом телешоу? Канал watchmeforever на Twitch дает утвердительный ответ: он ведет нон-стоп трансляцию потока «Nothing, Forever», сгенерированного по мотивам ситкома «Сайнфельд» одноименным ИИ. Оригинальный сериал Джерри Сайнфельда и Ларри Дэвида демонстрировался на ТВ с 1989 года.

Контент, созданный ИИ Seinfeld – скорее proof-of-concept, чем готовый продукт. Пиксельная анимация, удвоение и неестественные позы героев, не всегда связные или осмысленные диалоги (созданные с помощью GPT-3 от OpenAI) не то чтобы располагают к долгому просмотру, но позволяют оценить возможность. Ознакомиться с творением ИИ можно по ссылке, регистрация в Twitch не требуется.

Персонажи визуализируются с помощью объемных 3D-пикселей, шоу в целом выглядит как старая видеоигра. Голоса также генерируются искусственным интеллектом. Они имеют некоторое сходство с голосами оригинальных актеров, но больше напоминают компьютерного чтеца.

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Хотя шоу разительно отличается от оригинального полноценного сериала, его влияние вполне можно уловить. Некоторые сюжеты содержат отсылки к реальным сериям и обыгрывают по своему их темы. Если верить слухам, иногда попадаются действительно интересные и забавные эпизоды (они очень короткие, длятся несколько минут).

«Наш основной принцип… сможем ли мы создать шоу, которое будет генерировать развлекательный контент вечно? Потому что это действительно то, в чем мы видим будущее. Наша цель в следующих итерациях или следующих шоу, которые мы выпустим, – коммерческая реализация шоу, качество которого будет на уровне Netflix»

Группа Mismatch Media, стоящая за созданием ИИ и сериала характеризует себя как «ученых, предпринимателей, инженеров и специалистов в области технологий». Информации довольно мало, имена создателей неизвестны.

Впрочем, авторы довольно пессимистично относятся к генерируемому контенту. Описание трансляции гласит: «Nothing, Forever — это шоу ни о чем, которое происходит вечно. Что-то вроде популярных ситкомов прошлого, за исключением того, что это никогда не заканчивается». Канал обещает работать 365 дней в году и генерировать новый контент «каждую минуту». Шоу довольно популярно, прямо в эту минуту его смотрит 8162 зрителя, не умолкает локальный чат.

Источники: Polygon, Engadget