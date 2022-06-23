Зарплата в Украине: работодатели в среднем предлагают 20 100 грн ежемесячно, а самые высокие зарплаты — у IT-шников (70 900 грн)

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua поделился новым анализом ситуации на рынке труда Украины и зафиксировал в июне условную стабилизацию зарплат — в большинстве профессиональных сфер снижение прекратилось, однако значительного роста пока не происходит.

В апреле аналитики grc.ua зафиксировали падение средней заработной платы на 10% по сравнению с довоенным периодом, в мае в большинстве профессиональных отраслей продолжилось снижение зарплат до критически низкого уровня. В июне зарплаты перестали снижаться в большинстве профессиональных сфер. В grc.ua объясняют, что компании, которым удалось сохранить свою деятельность в условиях войны и экономического кризиса, уже оптимизировали расходы — сократили зарплаты и уменьшили бонусы и премии. В то же время, прогнозировать, когда зарплата в Украине начнет расти, в grc.ua не берутся.

В июне средняя зарплата составляет 20 100 грн. Ее рассчитали на основе всех открытых вакансий grc.ua.

Кому платят самые высокие зарплаты — топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами в июне

Самые высокие зарплаты, как всегда, предлагают айтишникам, руководителям и в сфере консалтинг. Однако по сравнению с предыдущим месяцем в июне в вакансиях этих профессиональных сфер предлагают более низкие зарплаты. В IT предлагают в среднем 70 900 грн, руководителям — 45 300 грн. В сфере консалтинга средняя зарплата снизилась почти вдвое, по сравнению с маем, и составляет 33 000 грн.

В июне появились предложения по работе с высокими зарплатами в таких профессиональных сферах, как строительство и недвижимость, управление персоналом, добыча сырья.

Рынок недвижимости в больших городах начал оживать — появились вакансии для менеджеров по аренде и продаже недвижимости, а средняя зарплата в сфере несколько повысилась, что позволило ей попасть в топ-5 сфер с высокими зарплатами. Кроме риелторов, на зарплаты выше среднего уровня в сфере строительства и недвижимости могут претендовать инженеры-проектировщики — им предлагают до 40 000 грн. Специалистам рабочих профессий платят по-прежнему не слишком высокую зарплату – в среднем 11 500 грн.

Произошло незначительное оживление еще одной профессиональной сферы. С начала войны для специалистов туристической сферы, отрасли гостеприимства и ресторанов было крайне мало предложений. В летний сезон обычно происходит ощутимое увеличение предложений работы для этих специалистов. Этим летом, даже несмотря на незначительное оживление работодателей сферы туризма и HoReCa, количество вакансий критически мало. Правда, средняя заработная плата в открытых вакансиях в июне достигла уровня первой половины февраля этого года, то есть довоенного периода и составляет 25 300 грн.

Кому снизили зарплаты

С началом лета работодатели несколько снизили предлагаемые зарплаты кандидатам на вакансии в сфере маркетинга, рекламы и PR — средняя заработная плата в открытых вакансиях составляет 19 400 грн.

Произошло снижение средней заработной платы работникам, которым предлагают работу в сфере медицина и фармацевтика. В июне медиа зарплата в открытых вакансиях для этих специалистов составляет 17 600 грн.

Снизилась также средняя зарплата в открытых вакансиях для рабочего персонала (с 14 400 грн в мае до 13 700 грн в июне), охранников (с 17 100 в мае до 10 900 грн в июне) и для студентов и специалистов, только начинающих карьеру (с 12 600 грн в мае до 8 600 грн).

Кроме студентов, охранников и специалистов рабочих специальностей, самые низкие зарплаты у домашнего персонала (в среднем 11 900 грн) и в сфере закупок (12 400 грн.).

Регионы с высокими зарплатами

Киев уверенно удерживает лидерство по размеру средней заработной платы в июне с медианной зарплатой в июне 29500 грн. На высокий уровень ежемесячной компенсации в столице повлияло большое количество предложений для IT-специалистов. Вакансии с высокой зарплатой есть также в других сферах, например, менеджеры по экспортной продаже могут получать до 85 000 – 100 000 грн.

На второй позиции по размеру средней заработной платы – Львов и область. В среднем по этому региону предлагают 20 500 грн. Львовскую область выбрали для переезда большинство компаний, воспользовавшихся государственной программой по релокации предприятий. С начала войны этот регион стал одним из центров рынка труда — сейчас здесь открыто много вакансий компаний разных отраслей. Высокие зарплаты предлагают не только IT-специалистам, но и администраторам магазинов, операционным и финансовым директорам, руководителям отделов компаний разных сфер.

В пятерку регионов с высокими зарплатами в июне также попали Николаевская область (средняя зарплата в открытых вакансиях составляет 19 500 грн), Днепропетровская область (19 100 грн) и Одесская область (18 700 грн).

Регионы с самыми низкими зарплатами

Самые низкие зарплаты в июне предлагают в Ровенской области (средняя зарплата в открытых вакансиях составляет 10 400 грн), в Кропивницком и Кировоградской области (10 400 грн), Харьковской области (10 500 грн), Полтавской области (11 800 грн) и Ивано-Франковской области (11800 грн).

***

В первом квартале IT-отрасль Украины обеспечила рекордные $2 млрд экспортных поступлений — на 28% больше, чем в прошлом ($1,44 млрд).