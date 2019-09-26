Первый полноценный трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» с «омоложенным» Робертом Де Ниро

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В честь премьерного показа криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» на Нью-Йоркском кинофестивале создатели картины опубликовали первый полноценный трейлер картины.

Фильм снят на основе романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта, в котором рассказывается история штатного киллера мафии Фрэнка «Ирландца» Ширана, который записал на свой счет более 25 смертей гангстеров. Его роль сыграл Роберт Де Ниро, тогда как Аль Пачино досталась роль Джимми Хоффа, ставшего одной из самых известных его жертв.

Видео наконец позволяет подробно рассмотреть «омоложенных» цифровым способом главных героев (на что по слухам ушла солидная доля бюджета в размере $200 млн).

Помимо них в фильме также снялись такие звезды криминальных фильмов, как Джо Пеши («Славные парни», «Казино»), Харви Кейтель («Бешеные псы», «Багси») и Бобби Каннавале («Подпольная империя»), а также более молодые актеры Анна Пэкуин («Пианино»), Джесси Племонс («Во все тяжкие», «Фарго») и другие.

Процесс «взросления» Роберта Де Ниро по ходу сюжета

Сценарий написал Стивен Заиллян («Список Шиндлера», «Банды Нью-Йорка»), оскароносный Мартин Скорсезе выступил в качестве режиссера и продюсера. Как мы уже рассказывали, после премьеры на 2019 New York Film Festival фильм с зубрами жанра Робертом Де Ниро и Аль Пачино выйдет в ограниченный кинопрокат 1 ноября, а уже 27 ноября его смогут увидеть подписчики стримингового сервиса Netflix.

Источник: EW