Заявка на идеал. Доступный флагман Realme X2 Pro предложит SoC Snapdragon 855+, экран 90 Гц, 64-Мп камеру с 20-кратным гибридным зумом и 65-ваттную зарядку





Суббренд Realme китайской компании Oppo продолжает агрессивное наступление на рынок. В прошлом месяце Realme представил сразу два смартфона с 64-мегапиксельной камерой Realme XT и Realme X2. Теперь же бренд готовится явить миру свой первый флагманский смартфон X2 Pro, который должен стать самым дешевым устройством на базе SoC Snapdragon 855+. Точная дата анонса Realme X2 Pro пока держится в секрете, но компания продолжает подогревать интерес общественности, раскрывая различные параметры. И надо сказать, что у нее это хорошо выходит.

В очередном тизере Realme подтвердил, что Realme X2 Pro получит поддержку новейшей технологии быстрой зарядки SuperVOOC 4.0 мощностью 65 Вт, которая была анонсирована в прошлом месяце. Она позволяет полностью зарядить аккумуляторную батарею смартфона емкостью 4000 мА·ч всего за 29 минут. Будет ли зарядное устройство соответствующей мощности включено в стандартный комплект поставки, пока неясно. Если да, то это будет еще одним преимуществом этой модели над конкурентами.

Мало того, что основой бюджетного флагмана Realme X2 Pro выступит самая передовая на сегодняшний день флагманская SoC Snapdragon 855+, так устройство еще должно получить экран Fluid Display с частотой обновления картинки 90 Гц и 64-мегапиксельную основную камеру с 20-кратным гибридным зумом. Диагональ экрана по-прежнему остается неизвестно, но без каплевидного выреза не обойдется. Цена должна быть ниже, чем у флагманов более именитых брендов.

В итоге должен получиться крайне интересный смартфон. Пожалуй, малоизвестность бренда и программная сторона — единственное, что может отпугнуть покупателя даже при впечатляющих технических характеристиках и адекватной цене. Но стоит дождаться анонса, чтобы расставить все точки над і.

Источник: GSM Arena