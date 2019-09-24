Улучшенный 64-мегапиксельный смартфон Realme X2 получил Snapdragon 730G, 30-ваттную зарядку VOOC 4.0 и NFC при цене $225





Не прошло и двух недель с момента официальной премьеры 64-мегапиксельного смартфона Realme XT в Индии, и вот сегодня суббренд Realme китайской компании Oppo представил в Китае еще одну модель с 64-мегапиксельной камерой — Realme X2.

По сути, Realme X2 — это слегка улучшенная версия смартфона Realme XT. Внешне эти модели полностью идентичны, а отличия скрываются внутри, причем этих самых отличий всего четыре. Первое — более производительная платформа. Если Realme XT построен на платформе Qualcomm Snapdragon 712, то Realme X2 досталась однокристальная система чуть помощнее — игровая Snapdragon 730G. Напомним, Snapdragon 730G представляет собой слегка разогнанный вариант Snapdragon 730 и позиционируется производитель в качестве игровой платформы для смартфонов среднего уровня. Второе отличие — мощность технологии быстрой зарядки: у Realme XT мощность ограничена 15 Вт, тогда как у Realme X2 она вдвое выше — 30 Вт. Третье — конфигурации и объемы памяти: оперативной памяти может быть 6 либо 8 ГБ, а флэш-памяти — от 64 до 256 ГБ (поддержка карт памяти microSD предусмотрена). Наконец, четвертое отличие — наличие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Остальные характеристики сохранились прежними, включая экран Super AMOLED диагональю 6,4 разрешением Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев и каплевидным вырезом, основную квадрокамеру с сенсорами разрешением 64 (основной), 8 (сверхширокоугольный), 2 (макро) и 2 (анализ глубины) Мп, фронтальную на 32 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч.

Из коробки на Realme X2 установлена ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.0. Занятно, что габариты и масса у Realme X2 такие же, как у Realme XT: 158,7х75,2х8,6 мм и 182 г.

Realme X2 предлагается в тех же двух градиентных расцветках Pearl White и Pearl Blue по цене $225 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти и $265 долларов за 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти соответственно. Топовый вариант с 256 ГБ на накопителе пока недоступен. Оформившиеся предзаказ до 26 сентября получат скидку в размере $20. Продажи стартуют 27 сентября.

Источник: GSM Arena