ЗАЗ разработал грузовой электрический фургон Lanos/Vida Cargo для «Новой Пошты», которая примет решение о покупке первой партии после тестирования (обновлено)

Во время визита на «Запорожский автомобилестроительный завод» один из руководителей предприятия рассказал украинским автожурналистам, что ЗАЗ создал полностью электрический фургон ZAZ Lanos Cargo T150 (или Vida Cargo EV) для одного из крупных отечественных почтовых предприятий. Данная компания уже тестирует электромобиль и по завершению тестов планирует приобрести партию из 100 грузовых «электроланосов».

При этом ЗАЗ пока не видит экономической целесообразности запуска в серию легковых электромобилей из-за высокой стоимости батареи.

«Мы можем предполагать все что угодно, но пока стоимость 1 КВт батареи колеблется на уровне $300. Это дороговато. Батарея будет стоить около $12 тыс. и она имеет свойство выходить из строя. Ее нужно обновлять каждые три года. Поэтому в период пока стоимость батареи будет на таком уровне (1-2 года) нам надо создать конструкцию легкового электромобиля. Мы этим занимаемся. Но говорить, что на украинском рынке миллионами будут продаваться электромобили пока рано. Надо время», — рассказал председатель правления ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» Николай Евдокименко.

Самое интересное, что Николай Евдокименко изначально упомянул в своем рассказе «Укрпочту». Однако сегодня представители этого почтового оператора опровергли данное заявление, а пресс-служба ЗАЗ объяснила, что ее глава оговорился, перепутав «Укрпочту» с «Новой Поштой».

«Любая закупка у нас проходит через систему публичных электронных закупок ProZorro. Мы не знаем, кто победит в тендере. Но, ко всему прочему, нужно еще соответствовать техническим требованиям. Так что пока Укрпочта остается без электро-ланосов», — прокомментировал руководитель пресс-службы Укрпочты Михаил Василенко.

В свою очередь пресс-служба «Новой Пошты» прокомментировала ситуацию следующим образом:

«ЗАЗ действительно разрабатывает для нас электрокар, который мы планируем принять на тестирование. Если по его результатам модель нас удовлетворит, то мы будем рассматривать возможность закупки целой партии. Пока тестирование не завершилось, решение о покупке мы подтвердить не можем».

И подвел итоги пресс-секретарь компании УкрАВТО Дмитрий Скляренко:

«Да, ЗАЗ действительно работает над образцом электрического фургона для Новой Почты. От департамента R&D Новой Почты было получено соответствующее техническое задание, которому следует ЗАЗ. Но на сегодняшний день только проходят внутренние испытания тестового электромобиля. Кроме того, не совсем было бы верно говорить о 100 автомобилях. Скорее — это будет партия электромобилей. Это может быть как 20, 30, так и 50 штук. Мы знаем, что Новая Почта тестирует Citroen Berlingo, и нам, конечно же, хотелось бы, чтобы наш экземпляр ZAZ Vida Cargo EV был конкуретным как в части технических характеристик, так и по цене. Но все будет зависеть, конечно же, от наполнения автомобиля».

Как видим, вместо ZAZ Lanos Cargo речь пошла о более современной модели Vida Cargo, что выглядит более логичным решением.

Напомним, что в прошлом году «Нова пошта» стала первой на украинском рынке экспресс-доставки компанией, которая начала тестирование электрического автомобиля Citroen Berlingo. В свою очередь прототип грузового электрического Ланоса был показан еще в 2015 году, тогда энтузиасты пытались собирать деньги на его выпуск с помощью украинской краудфандинговой платформы Na-Starte. А уже в текущем году корейская компания Posco Daewoo выказала заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в направлении производства электромобилей на территории нашей страны.

Источник: ЛІГА.net