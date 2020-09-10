«Зеленое топливо»: Госэнергоэффективности Украины предлагает выращивать энергетические растения, чтобы добиться независимости от газа

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Госэнергоэффективности Украины отметило, что выращивание энергетических растений — еще один шаг к энергетической независимости страны. В частности, заместитель Председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко заметил, что энергетические растения — это значительный, но до сих пор неохваченный ресурс для замещения природного газа.

«По данным НАК «Нафтогаз» в 2019 году Украина использовала около 30 млрд м3 газа. Чтобы уменьшить зависимость от голубого топлива, необходимо развивать биоэнергетические проекты. Так, по оценкам экспертов, урожай энергетических растений с 4 млн га малоплодородных земель и их использование в энергетических целях может заместить в эквиваленте около 20 млрд м3 газа в год».

На сегодняшний день в стране существуют плантации энергетических растений, но их площадь составляет всего 6400 га.

Чтобы активизировать выращивания энергетических растений, Госэнергоэффективности совместно с Минэнерго, Биоэнергетической ассоциацией Украины, научными институтами и другими стейкхолдерами разработали соответствующий законопроект.

В нем предлагается определение термина «энергетические растения» для формирования вида деятельности; установление арендной платы за земельные участки не более 5% от их нормативной денежной оценки; увеличение минимального срока аренды земельных участков до 20 лет; создание законодательных предпосылок для введения государственной поддержки.

В итоге принятие законопроекта будет способствовать замещению импорта газа; рациональному использованию малоплодородных земель и восстановлению их плодородия; созданию новых рабочих мест и увеличению поступлений в бюджеты всех уровней; сокращению выбросов парниковых газов и улучшению экологической ситуации в стране; выполнению Украиной международных обязательств.

Напомним, что аналогичное заявление Госэнергоэффективности делало три года назад, однако с тех пор ситуация кардинально не изменилась.

Источник: Госэнергоэффективности Украины