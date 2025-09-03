Новости Игры 03.09.2025 comment views icon

Женщины-геймеры стесняются своего хобби: треть чувствует вину, еще 16% скрывают игру

Маргарита Юзяк

Женщины-геймеры стесняются своего хобби: треть чувствует вину, еще 16% скрывают игру

Женщины-геймеры чаще чувствуют вину из-за своего хобби — треть из них чувствует себя неловко, когда тратит свое время на игры.

Опрос 1000 женщин в Великобритании показал, что вину испытывают 29% женщин, а еще 16% скрывают свое восхищение, потому что боятся осуждения. Больше всего вины испытывают более молодые девушки (16-24 года): они втрое чаще сталкиваются с этим, чем женщины старше 54 лет. При этом как раз молодое поколение тратит меньше денег на игры. На уровень вины также влияет то, как сами участницы видят игровую культуру. Те, кто считает гейминг «мужским занятием», в два раза чаще переживают негативные эмоции.

В то же время 41% сказал, что гейминг — один из главных досугов, которые они ждут ежедневно. К удивлению, почти 60% не считают себя «геймерами», потому что якобы играют недостаточно часто. Даже среди тех, кто проводит за играми более пяти часов в день, только 16% идентифицируют себя как «хардкорных геймеров». Кроме того, более 30% признались, что им стыдно прямо называть себя «геймерами».

Исследование показало и другие социальные проблемы. Женщины-геймеры вдвое чаще чувствовали себя виноватыми, если не знают, как искать или выбирать игры, или наоборот считали некоторые проекты слишком жестокими. А вот различные достижения в играх становились причиной, чтобы скрыть свое хобби. Авторы исследования подчеркнули: вина — лишь симптом, потому что главная проблема в том, что многие женщины до сих пор чувствуют себя исключенными из игровой культуры.

Источник: The Conversation

