Житель Нью-Джерси совершил вооруженное нападение и украл эфира на $1,8 млн

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Естественно ажиотаж вокруг криптовалют, обусловленный взрывным ростом рынка, в чем главная заслуга, конечно же, принадлежит Bitcoin, вызвал интерес преступников к данному сегменте. Причем как хакеров, так и традиционных преступников.

Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на судебные документы, 35-летнему жителю Нью-Джерси Луис Меза предъявлено обвинение в соучастии в совершении вооруженного нападения и хищении криптовалюты Ethereum (эфир) на сумму $1,8 млн. Дело передано на рассмотрение в Верховный суд штата Нью-Йорк.

По информации суда, Меза с сообщником похитили потерпевшего, имя которого не разглашается, а затем, угрожая пистолетом, забрали у него ключи от квартиры, бумажник и телефон. Затем преступники проникли в квартиру, где проживал пострадавший, и унесли оттуда некую коробку. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в доме, где проживал пострадавший.

Эта коробка позже была обнаружена полицией при обыске в доме Меза. Следствие предполагает, что в ней в числе прочего преступники переносили аппаратный кошелек или жесткий диск, на котором хранился файл с криптовалютой. Вскоре после кражи Меза перевел на собственный цифровой кошелек эфира на сумму $1,8 млн. Это было установлено в рамках расследования (анонимность говорите?).

По словам окружного прокурора Сайруса Вэнса, который ведет это дело, хакеры и утечки данных перестали быть единственной угрозой благосостоянию владельцев криптовалют.

«Этот случай показывает, что киберпреступность все чаще пересекается с обычной преступностью», – отметил прокурор.

Подозреваемому Луи Меза по предъявленным обвинениям грозит до 25 лет тюремного заключения.

Источник: Bloomberg и Public.