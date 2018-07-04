Живое фото Meizu 16 подтверждает наличие в смартфоне подэкранного сканера отпечатков пальцев
Компания Meizu вскоре выпустит свои флагманские смартфоны линейки Meizu 16. Между тем, сеть продолжают заполнять утечки, касающиеся этих смартфонов. Очередная из них приносит новое фото, на котором с большой вероятностью запечатлены два смартфона Meizu 16 (старшая и младшая модели).
Как можно видеть, у старшей модели слева подбородок нижняя рамка чуть уже, а на экране есть соответствующая пиктограмма обозначающее место, к которому надо поднести палец для распознавания отпечатка пальца. Новый снимок полностью согласуется с ранее опубликованными изображениями, так что, вероятнее всего, он является подлинным. В то же время пока неясно, будет ли подэкранный дактилоскопический датчик у младшей модели, или он достанется только старшей.
В Meizu 16 должно быть целых три системы навигации: стандартная Android, система на базе улучшенной технологии mBack, а также новая жестовая система.
Смартфоны должны предложить огромные дисплеи со скругленными углами и очень узкими рамками – 5,6 и 6,1 дюйма соответственно. В целом при тех характеристиках и цене, которые приписывают новинкам слухи, они уже сейчас кажутся весьма интересными устройствами. Главное, что все это оказалось правдой.
Последние данные указывают, что анонс Meizu 16 намечен на 26 августа.
Источник: @bang_gogo_