Живое фото Xiaomi Mi 8 демонстрирует прозрачную заднюю панель смартфона

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Только вчера Xiaomi официально подтвердила дату анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 (31 мая 2018 года), как сегодня в сети появилась свежие живые фотографии грядущей новинки, демонстрирующая интересную особенность.

На одном из фото устройство позирует лицевой стороной, но экран с вырезом сверху под громкоговоритель и 3D-камеру мы уже видели неоднократно на более ранних изображениях. Так что здесь ничего нового. Экран, к слову, должен быть OLED диагональю 6,01 дюйма.

Куда интереснее второе фото, на котором новинка повернута к зрителю тыльной стороной. Как видим, задняя панель у Xiaomi Mi 8 будет не просто стеклянной, но еще и прозрачной! Говоря точнее, прозрачной сделана только верхняя часть, тогда как нижняя затенена. Через это «окошко» можно увидеть часть системной платы с распаянными на ней компонентами. В частности, отчетливо видна SoC Snapdragon 845 с логотипом Qualcomm.

В левой верхней части задней панели находится похожий вертикальный блок сдвоенной камеры. Напомним, у Xiaomi Mi 8 сканер отпечатков пальцев должен быть подэкранным, так что неудивительно, что здесь мы его не видим.

Как мы уже знаем из вчерашней утечки, в зависимости от объема памяти за Xiaomi Mi 8 будут просить $440 или $500.

Источник: gizmochina