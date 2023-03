Жизнь после E3: Summer Game Fest и другие выдающиеся игровые события этим летом

Большое игровое шоу E3, которое планировалось на 13-16 июня 2023, все же отменили – после отказа Nintendo, Microsoft и Ubisoft участвовать в мероприятии. Согласно электронному письму, отправленному сотрудникам и подтвержденному IGN, E3 2023 «не вызывал постоянного интереса, необходимого для его проведения таким образом, чтобы продемонстрировать размер, силу и влияние отрасли».

Однако лето все равно будет насыщено интересными игровыми мероприятиями – и вот три альтернативы, которые пройдут в первые недели июня (впоследствии список может расшириться).

Summer Game Fest с Джеффом Кили – 8 июня

Начиная с 2020 года Summer Game Fest занял место E3, как летний анонс важных новинок отрасли. Именно здесь показали первый геймплейный трейлер Elden Ring в 2021 году и отдельную многопользовательскую игру The Last of Us от Naughty Dog в 2022 году.

Summer Game Fest 2023 уже дразнит новым дополнением Cyberpunk 2077 и обещает, что событие станет самым «масштабным» за всю историю.

Шоу состоится в Лос-Анджелесе в YouTube Theatre 8 июня в 22:00 по киевскому времени.

Xbox Games Showcase и шоу Starfield – 11 июня

Презентация Xbox 2022 года была переполнена игровыми новостями, включая 15-минутную демонстрацию Starfield, объявление о бесплатной игре Overwatch 2 и информацию о том, что Hollow Knight: Silksong будет выпущен в течение 12 месяцев после показа.

Событие этого года должно быть не менее интересным, а после его завершения проведут специальное шоу Starfield.

Ubisoft Forward Live – 12 июня

Ubisoft действительно собиралась быть на E3, но отказалась от участия за несколько дней до официального сообщения об отмене мероприятия. В то же время компания проведет Ubisoft Forward Live в Лос-Анджелесе 12 июня.

Какие игры будут представлены на выставке точно не известно, но одним из названий, возможно, будет Assassin Creed: Mirage, приключенческий боевик, который перенесли на 2024 год. А может там покажут проблемный римейк Prince of Persia или отложенную Skull and Bones?