Assassin’s Creed Mirage, похоже, отложен до 2024 года. И Ubisoft отказалась от участия в E3 2023

Ubisoft, как известно, сейчас переживает очень непростые времена и, похоже, что «шторм» усиливается — по информации проверенного инсайдера Script, приключенческий боевик Assassin’s Creed Mirage с акцентом на стелс и повествование не выйдет в 2023 году, тоже. Оба проекта перенесли на 2024 год.

Пока информация неофициальна, однако это совпадает с предварительной информацией о внутреннем решении по переносу Assassin’s Creed Mirage, которая все еще использует «старый» двигатель Assassin’s Creed, в связи с отставанием от начального графика. У Ubisoft сейчас есть немало проблем с текущими проектами — недавно она отменила три неанонсированных игры дополнительно — это вдобавок к тем четырем, от которых отказались в прошлом году. Также в компании произошли сокращения на фоне планируемой реструктуризации с целью сокращения расходов на 200 миллионов евро в течение ближайших двух лет в связи со стремительным ухудшением финансового положения.

Относительно Assassin’s Creed, франшиза, отметившая свое 15-летие в прошлом году, вместе с мобильными играми является основой нынешней антикризисной стратегии компании — недавно инсайдер Том Хендерсон сообщал , что студия дополнительного запустила в работу еще четыре игры из серии Assassin’s Creed — дополнительно , о которых стало известно ранее. Да, вряд ли все они в конце концов достанутся релиза, однако очевидно, что Ubisoft делает главную ставку на свою самую большую серию.

Еще одна интересно новость по Ubisoft, которая появилась одновременно со слухами о переносе Assassin’s Creed Mirage на 2024 год — она передумала участвовать в выставке E3 2023, поскольку в компании решили «двигаться в другом направлении». Пикантность ситуации добавляет то, что месяц назад на фоне новости об единодушном решении Microsoft, Nintendo и Sony пропустить E3 2023 компания подтвердила участие в мероприятии, а генеральный директор Ив Гиймо хвастался, что «студии есть, что показать».

Ubisoft теперь планирует собственную презентацию Ubisoft Forward, которая состоится 12 июня в Лос-Анджелесе. Судя по недавним утечкам, центральное место в ней отведено Avatar: Frontiers of Pandora на движке Snowdrop — будущей AAA-игре за «Аватаром» от авторов The Division, впервые анонсированной еще в 2017 году. Первый трейлер нам показали только на E3 2021 и первоначально приключенческий боевик от первого лица с открытым миром во вселенной Джеймса Кэмерона планировался на конец 2022 года. На днях в сеть попали скриншоты и баннер со стартом предзаказов Avatar: Frontiers of Pandora, которые, кстати, опубликовал этот инсайдер Script. Войдут в программу презентации многострадальные Skull and Bones и Beyond Good and Evil 2 пока неизвестно.