Зонд NASA DART через несколько часов протаранит астероид Диморфос — это первая такая попытка человечества отклонить астрономический объект

Миссия NASA DART стоимостью $324,5 млн, стартовавшая в прошлом году, приближается к своей драматической кульминации — ожидается, что в ночь на 27 сентября один из автоматических зондов на скорости 6 258,56 м/с планово столкнется астероидом-спутником Диморфосом. Это первая попытка человечества отклонить астрономический объект таким способом (удар управляемым космическим аппаратом). Трансляция NASA, конечно, планируется и нюанс — видео в реальном времени не покажут по понятным причинам.

По плану столкновение должно произойти 27 сентября в 2:14 по киевскому времени, а трансляция NASA, посвященная освещению этого важного события, начнется в 00:30 ночи. Как уже отмечалось выше, момент столкновения зонда с астероидом на видео сегодня не покажут (технологии пока не позволяют делать стрим из космоса), однако, вероятно, фото и возможно даже видео появится впоследствии как это было с высадкой Perseverance на Марс. За обновлениями также можно следить в соцсетях — в официальных аккаунтах NASA LSP и ESA Operations в Twitter (1 и 2).

DART (Double Asteroid Redirection Test — испытание перенаправления двойного астероида) — миссия NASA, которая состоит в демонстрации кинетических эффектов от контролируемого столкновения ударного зонда с астероидом для разработки стратегии защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Запуск зонда был осуществлен ракетой-носителем Falcon 9 Block 5 компании SpaceX 24 ноября 2021 года и сейчас он добрался до своей цели — 160-метрового астероида Диморфоса, входящего в двойную систему «65803 Дидимос». Сам Диморфос не представляет угрозы планете, однако является удобной целью для проверки концепции.

24 сентября зонды DART и LICIACube (итальянский кубсат отделился еще 11 сентября, он будет наблюдать за кульминацией миссии со стороны и передавать снимки на Землю) проверили свои камеры, сделав несколько снимков Земли, системы Юпитера и скопления Плеяды, а 25 сентября маневр по коррекции траектории и перешел в автономный режим работы — специально для миссии была разработана новая система автономной оптической навигации в реальном времени SMART Nav (Small-body Maneuvering Autonomous Real Time Navigation), которая возьмет на себя управление аппаратом в последние четыре часа перед столкновением.

After DART's final maneuver today, the navigation team will know the position of the target asteroid within 2 km. From there, DART will be on its own to autonomously guide itself to collision. #DARTMission will make impact Mon, Sep. 26, 2022 at 7:14pm EDT. pic.twitter.com/t4PDU3GGIq

Ожидается, что столкновение 550-килограммового аппарата изменит скорость Диморфоса лишь на незначительную часть процента, что позволит изменить орбитальный период астероида на несколько минут и означать успех эксперимента. За столкновением и его последствиями будут наблюдать наземные и космические телескопы, в частности, «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

Tonight, @NASA intentionally crashes their #DART spacecraft into a 160m asteroid, to nudge its orbit in a world-first test of #AsteroidDeflection🛰️↩️🪨

And yes, the live feed will be streaming down to watch on #NASATV & #ESAWebTV from midnight CEST!🔴📹👉https://t.co/3gn2kMXoXb pic.twitter.com/mjptlJBIla

— ESA Operations (@esaoperations) September 26, 2022