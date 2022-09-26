Зонд NASA DART через несколько часов протаранит астероид Диморфос — это первая такая попытка человечества отклонить астрономический объект

Миссия NASA DART стоимостью $324,5 млн, стартовавшая в прошлом году, приближается к своей драматической кульминации — ожидается, что в ночь на 27 сентября один из автоматических зондов на скорости 6 258,56 м/с планово столкнется астероидом-спутником Диморфосом. Это первая попытка человечества отклонить астрономический объект таким способом (удар управляемым космическим аппаратом). Трансляция NASA, конечно, планируется и нюанс — видео в реальном времени не покажут по понятным причинам.

По плану столкновение должно произойти 27 сентября в 2:14 по киевскому времени, а трансляция NASA, посвященная освещению этого важного события, начнется в 00:30 ночи. Как уже отмечалось выше, момент столкновения зонда с астероидом на видео сегодня не покажут (технологии пока не позволяют делать стрим из космоса), однако, вероятно, фото и возможно даже видео появится впоследствии как это было с высадкой Perseverance на Марс. За обновлениями также можно следить в соцсетях — в официальных аккаунтах NASA LSP и ESA Operations в Twitter (1 и 2).

Официальная трансляция NASA

Кратко о миссии

DART (Double Asteroid Redirection Test — испытание перенаправления двойного астероида) — миссия NASA, которая состоит в демонстрации кинетических эффектов от контролируемого столкновения ударного зонда с астероидом для разработки стратегии защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Запуск зонда был осуществлен ракетой-носителем Falcon 9 Block 5 компании SpaceX 24 ноября 2021 года и сейчас он добрался до своей цели — 160-метрового астероида Диморфоса, входящего в двойную систему «65803 Дидимос». Сам Диморфос не представляет угрозы планете, однако является удобной целью для проверки концепции.

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24 сентября зонды DART и LICIACube (итальянский кубсат отделился еще 11 сентября, он будет наблюдать за кульминацией миссии со стороны и передавать снимки на Землю) проверили свои камеры, сделав несколько снимков Земли, системы Юпитера и скопления Плеяды, а 25 сентября маневр по коррекции траектории и перешел в автономный режим работы — специально для миссии была разработана новая система автономной оптической навигации в реальном времени SMART Nav (Small-body Maneuvering Autonomous Real Time Navigation), которая возьмет на себя управление аппаратом в последние четыре часа перед столкновением.

1 day til impact!🛰️🪨 After DART's final maneuver today, the navigation team will know the position of the target asteroid within 2 km. From there, DART will be on its own to autonomously guide itself to collision.#DARTMission will make impact Mon, Sep. 26, 2022 at 7:14pm EDT. pic.twitter.com/t4PDU3GGIq — NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) September 25, 2022

Ожидается, что столкновение 550-килограммового аппарата изменит скорость Диморфоса лишь на незначительную часть процента, что позволит изменить орбитальный период астероида на несколько минут и означать успех эксперимента. За столкновением и его последствиями будут наблюдать наземные и космические телескопы, в частности, «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

Анимация столкновения зонда DART с астероидом-спутником Диморфосом

Tonight, @NASA intentionally crashes their #DART spacecraft into a 160m asteroid, to nudge its orbit in a world-first test of #AsteroidDeflection🛰️↩️🪨 And yes, the live feed will be streaming down to watch on #NASATV & #ESAWebTV from midnight CEST!🔴📹👉https://t.co/3gn2kMXoXb pic.twitter.com/mjptlJBIla — ESA Operations (@esaoperations) September 26, 2022

Относительно вышеупомянутого спутника LICIACube, ему отведена ключевая роль в наблюдении. Это спутник формата 6U с двумя камерами — с широким и узким полем зрения. Он должен увидеть и зафиксировать на фото выброс пыли с поверхности астероида в момент столкновения с зондом. Кроме того, через 3 дня после столкновения LICIACube должен сделать и передать на Землю фото образовавшегося в результате удара рукотворного кратера с высоты около 55 км. В дальнейшем кубсат могут отправить в другой астероид — при условии, что останется топливо и сам спутник к тому времени не выйдет из строя.

По плану, в 2027 году в Диморфос достанется европейская станция Hera и два ее спутника-кубсата APEX (Asteroid Prospection Explorer) и Juventas, причем последний в конце своей миссии должен сесть на объект. Аппараты займутся исследованиями физических свойств двойной системы и должны подтвердить изменение орбиты Диморфоса.

Почему это важно?

Считается, что жизнь на молодой Земле зародилась преимущественно благодаря астероидам, занесшим на планету органические соединения и водяной лед. Однако с появлением жизненных форм на Земле такие бомбардировки стали крайне нежелательными и смертельными — как в случае с астероидом диаметром около 10 км, после которого в Мексиканском заливе образовался кратер Чикшулуб диаметром около 180 км. Общепринята версия, что именно падение тела диаметром более 10 км вызвало мелово-палеогеновое массовое вымирание, частью которого стало вымирание динозавров. По оценкам исследователей, подобные катаклизмы могут повторяться раз в 250–500 миллионов лет. Предполагается, что кратер Чикшулуба образовался около 66,5 млн. лет назад. То есть, до наступления такого нежелательного события неплохо иметь технологию, которая позволит успешно отклонить определенное космическое тело, в случае возможного столкновения с нашей планетой. Такие испытания необходимо осуществить до того, как возникнет реальная потребность в планетарной защите. В теории существуют и другие методы отклонить астрономический объект, включая элегантный гравитационный трактор и грубый подрыв, как в культовом «Армагеддоне».

Интересно, что американцы считают, что защита Земли от потенциально опасных астероидов должна быть среди самых приоритетных проектов NASA.