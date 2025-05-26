Звезда «Дэдпула» пишет сценарий к новым «Звездным войнам» — с рейтингом «для взрослых»

Звезда «Дэдпула» присоединился к новому проекту по «Звездным войнам», но не как актер, а сценарист — и фильм получит рейтинг «для взрослых.

Следующий фильм по «Звездным войнам» может стать первым в истории франшизы с рейтингом R, говорит Райан Рейнольдс, известный по роли «Дэдпула». Он рассказал, что не просто подал идею, но и написал к ней сценарий.

«Это не обязательно должны быть откровенные персонажи класса A+, существует широкий спектр персонажей, которые можно использовать. И я не имею в виду, что рейтинг R является вульгарным, рейтинг R — это троянский конь для эмоций», — отметил Рейнольдс.

Он не уточнил, на каких героях сосредоточится лента, но его слова намекают на то, что речь идет не о знакомых с детства Люке или Лее. Вероятно, в фокусе будет менее раскрытая сторона далекой-далекой галактики — с более жесткими событиями и более глубокими эмоциями.

Стоит упомянуть, что Рейнольдс уже имеет опыт в сценарной работе. Он писал в тексты для фильма с Блейк Лайвли «Все закончится на нас», работал над Дэдпулом и Росомахой для Marvel. Кроме того, сейчас он занимается еще и сценарием комедии о бойз-бэнде. Проект готовит режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви, а среди исполнителей — Хью Джекман.

Если Lucasfilm одобрит идею, это может стать переломным моментом: за почти 50 лет существования «Звездные войны» еще ни разу не выходили с рейтингом R. Даже Осгуд Перкинс (режиссер «Длинноногих») недавно намекал, что хотел бы сделать «взрослый» фильм о Дарте Вейдере. Хотя идея даже не находится в разработке.

По состоянию на сейчас Lucasfilm не выпустил ни одного нового фильма из этой серии с 2019 года — со времен «Восхождение Скайуокера». Последний проект, который активно готовился — фильм о Рей от Шармин Обейд-Чиной — также был поставлен на паузу. Ещё отменили сериал «Звездные войны» Джорджа Лукаса, который имел 60 сценариев и $40 млн на эпизод. Пока что Disney сосредоточилась на успешных сериалах «Андор», «Мандалорец», которые удерживают интерес к бренду.

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В бэклоге студии как минимум еще пять «Звездных войн». Например, на главную роль «Звездных войн» от Шона Леви претендует Райан Гослинг. А вот действие другого фильма «Звездные войны» Джеймса Мэнголда расскажет о события 25 000 лет до «Скрытой угрозы». Но пока ни один из них не обещает такого отхода от формулы, как R-идея Рейнольдса.

Источник: World of Reel