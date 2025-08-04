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Технологии Новости 04.08.2025 comment views icon

Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера

Неприятности случаются не только с NVIDIA RTX, но и с видеокартами AMD Radeon. Одну такую неприятность приобрели на вторичном рынке.

Компания по ремонту «железа» Northwest Repairs, известная своими видео в YouTube, буквально реанимировала видеокарту AMD RX 7800 XT, которую, кажется, до этого уже пытались возродить менее профессиональными руками. Карта попала на паяльную станцию и заработала после некоторых замен.

Владелец приобрел эту XFX Speedster 7800 XT Merc 319 на Facebook Marketplace, но она не подавала признаков «жизни» и попала в Northwest Repairs. Осмотр показал остатки флюса по всей плате, что свидетельствует о предыдущей попытке перепайки (очевидно, неудачной). Ядро графического процессора казалось целым, но его рамка оторвалась при прикосновении. По словам ремонтника, это снизило шансы на успех до 0,1%, но поскольку сам чип был целым, сохранялась минимальная надежда.

Правильный способ перепайки — использование паяльной станции, с кратковременным нагревом и контролем температуры. Небрежное «запекание» печатной платы может вызвать тепловую деформацию вплоть до трещин платы и даже процессора. Дальнейшие действия показали, что видеокарта не была ранее испорченной настолько.

Перепайка прошла довольно «ровно» — как для профессионалов. Нагрев контролировался тепловизором, для быстрого устранения любых подозрительных процессов. Чем сразу же продемонстрировал внезапные всплески тепла. Более того, тест памяти показал, что три микросхемы были неисправны. Это могло быть причиной неудачи предыдущей попытки — неисправные контакты или же сами блоки памяти. Соответственно, видеокарта не загружалась.

Ремонтник сначала перепаял память, а затем заменил один из блоков — видеокарта заработала. Она получила новые термопрокладки, поскольку оригинальный термоинтерфейс «изначально был хламом». Тони из Northwest Repairs добавляет пикантную деталь о биологических остатках нечеловеческого происхождения на карте.

Была ли покупка «с рук» оправданной? Вряд ли, поскольку карта могла изначально иметь повреждения, несовместимые с «жизнью», да и ремонт не бесплатный. Автор новости когда-то приобрел GTX 960 за полцены, о которой было точно известно, что она паяна и что она рабочая. Карта не выдерживала даже минимальных попыток разгона, но проработала два года, пока не была заменена.

Источник: Tom’s Hardware

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