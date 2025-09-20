10 крутих фільмів, які відчуваються як екранізації відеоігор

Раніше ми писали про топові кіноадаптації відеоігор, про провальні, про стрічки, де геймінг лежить в основі сюжету, а також про майбутні екранізації, декотрі з яких до цього часу вже встигли вийти (наприклад, хітовий “Фолаут”). Сьогодні пропонуємо згадати вартісні фільми, які до улюбленого заняття геймерів не мають жодного стосунку, однак виглядають так, ніби їх творці й справді надихалися тією чи іншою цифровою забавкою. Як завжди, запрошуємо аргументовано доповнювати список в коментарях. Наливайте чай, хапайте печивко і нумо занурюватися в цікавезні навколо ігрові кіносвіти.

“Куб” / Cube

Рік випуску: 1997

Режисер: Вінченцо Наталі

У ролях: Моріс Дін Вінт, Ніколь де Бур, Ніккі Ґуаданьї, Девід Г’юлетт, Ендрю Міллер, Вейн Робсон, Джуліан Річінґс

Жанр: фантастичний трилер, жахи

Рейтинг IMDb: 7.1

Група незнайомців приходить до тями у дивному приміщенні з купою кімнат, на кожній з яких викарбуваний певний набір цифр. У спробах знайти вихід, вони натикаються на смертоносні пастки, тож тепер їм необхідно зрозуміти алгоритм чисел, щоб визначити, які кімнати є безпечними. Разом з тим герої намагаються з’ясувати, як вони тут опинилися та хто влаштував ці криваві математичні ігрища — купка жорстоких багатіїв-ляльковиків, як ті, що були у “Грі в кальмара”, чи може навіть прибульці, що заповзято експериментують над людьми?

Зафільмований за смішні гроші клаустрофобний горор/трилер Вінченцо Наталі давно набув культового статусу, а його стилістика квесту в обмеженому просторі ще неодноразово використовуватиметься кіноробами у майбутньому — тут доречно згадати “Пилу”, “Смертельний лабіринт”, іспанську “Платформу” тощо. Водночас такий наратив відсилає до лабіринтних ігор-головоломок, де потрібно знайти вихід з тієї чи іншої локації та/або ситуації, наприклад, The Talos Principle (2014) чи Portal (2007), події якого розгортаються у всесвіті легендарного Half-Life.

Ну і як не згадати шокуючу початкову сцену, де персонаж Джуліана Річінґса одразу потрапляє у пастку, внаслідок якої його розрізає на акуратні шматочки — саме нею надихався Пол В.С. Андерсон у своїй екранізації Resident Evil, коли нещадний лазер зробив те саме з приреченим командиром спецзагону.

“Врятувати рядового Раяна” / Saving Private Ryan

Рік випуску: 1998

Режисер: Стівен Спілберг

У ролях: Том Генкс, Едвард Бернс, Том Сайзмор, Баррі Пеппер, Джованні Рібізі, Джеремі Девіс, Метт Деймон, Він Дізель, Адам Голдберг, Денніс Фаріна, Натан Філліон, Пол Джаматті, Тед Денсон, Браян Кренстон

Жанр: військова драма

Рейтинг IMDb: 8.6

Після виснажливої висадки на узбережжі Нормандії загін американських бійців на чолі з капітаном Джоном Міллером отримує наказ знайти рядового Джеймса Френсіса Раяна, для якого війна має закінчитися прямо зараз. Суть у тому, що троє старших братів Раяна практично одночасно загинули на полі бою, і щоб хоч якось втішити матір хлопців, командування вирішує відправити єдиного вцілілого сина жінки додому. Попереду на Міллера та його людей чекає воістину пекельне випробування.

Звісно, “Врятувати рядового Раяна” — в першу чергу серйозна і надзвичайно якісно виконана, зокрема в технічному плані, воєнна драма, яка наочно показує усі жахіття війни і ніяких прямих асоціацій з безтурботними цифровими забавками не викликає. Але ж згодом стрічка помітно вплине на розвиток військових шутерів з прицілом на візуальну реалістичність, що промовисто сповіщає про її відеоігрове ДНК. Саме під час роботи над фільмом Спілберг загориться ідеєю створити гру, присвячену Другій світовій. І у підсумку світ побачить культову Medal of Honor, що, своєю чергою, призведе до появи не менш видатної Call of Duty (або Medal of Honor Killer в кулуарах).

Обидві ігрові серії по суті змінять ландшафт індустрії та встановлять золоті стандарти у жанрі FPS в сетингу WWII, неодноразово посилаючись на шедевральний блокбастер з Томом Генксом і компанією. Особливо це стосується Medal of Honor: Allied Assault (2002), та й творці Call of Duty 2 (2005) в одній з місій явно надихалися приголомшливою сценою висадки на пляжі Омаха.

Та навіть без прив’язки до ігрових проєктів у самій назві “Врятувати рядового Раяна” криється основна місія, всередині якої героїв чекають місії локальні, з перервами на визначення наступних цілей. Тобто на структурному рівні фільм побудований за добре знайомим кожному геймеру принципом.

“Адреналін” / Crank

Рік випуску: 2006

Режисери: Браян Тейлор і Марк Невелдін

У ролях: Джейсон Стейтем, Емі Смарт, Карлос Санц, Хосе Пабло Кантільйо, Ефрен Рамірез, Честер Беннінгтон

Жанр: комедійний бойовик

Рейтинг IMDb: 6.9

Якось крутий найманець Чев Челіос прокидається і виявляє DVD-диск з промовистим написом “F*ck you”, із запису на якому він дізнається, що недоброзичливці вкололи йому отруйний “китайський коктейль”. Смерть настане зовсім скоро, і тепер у приреченого лишилися лічені години, щоб помститися кривдникам. Головне — підтримувати стабільно високий рівень адреналіну в крові, що сповільнить дію речовини і виграє Чеву дорогоцінний час.

Ще початкові титри натякають, що “Адреналін” був натхненний відеоіграми, а перший же кадр надає глядачу вид від першої особи головного героя. І неважко здогадатися, звідки в дебюту режисерського тандему Тейлор/Невелдін ноги ростуть: місцева динаміка, кримінальні розбірки, гумор і атмосфера суцільного хаосу явно натякають на популярну серію пригодницьких екшенів GTA. Події відбуваються у різних локаціях Лос-Анджелеса, що чудово передає відчуття відкритого світу, при цьому у героя й умовна шкала здоров’я присутня.

Для Чева Челіоса — невелика турбота викинути з автівки таксиста і вмоститися за кермо, вкрасти мотоцикл у поліціянта або влаштувати справжній гармидер у лікарні (його брат-близнюк Декард Шоу точно схвалює такий підхід). На окрему згадку у цьому вибуховому святі божевілля і анархії заслуговує сцена публічного сексу — саме в такі моменти людина дійсно відчуває себе живою як ніколи.

До речі, цьогоріч на екрани вийшов схожий за стилістикою комедійний бойовик “Новокаїн”, де нестримному герою у виконанні Джека Квейда також необхідні health points у вигляді чергової дози фізіологічно активної речовини.

“Смертельні перегони” / Death Race

Рік випуску: 2008

Режисер: Пол В.С. Андерсон

У ролях: Джейсон Стейтем, Наталі Мартінез, Джоан Аллен, Тайріз Гібсон, Ієн Макшейн, Макс Раян, Джейсон Кларк, Робін Шу

Жанр: антиутопічний перегоновий екшн

Рейтинг IMDb: 6.4

В недалекому майбутньому світова економіка зазнає краху, внаслідок чого стрімко зросте рівень злочинності. В’язниці переповнені. В одну з них потрапляє і колишній гонщик Дженсен Еймс за звинуваченням у вбивстві дружини, якого він не скоював. В буцегарні чоловік змушений приймати участь у смертельних автоперегонах в образі улюбленця публіки Франкенштейна в обмін на угоду з місцевою пані директоркою Геннессі. Та чи зможе Дженсен пройти пекельні змагання, якщо, здається, усі обставини виступають проти нього?

“Смертельні перегони” — ніщо інше, як кінематографічна версія перегонових забавок у дусі Carmageddon (1997—2000), Split/Second (2010) або Twisted Metal (1995—2012); остання вже й сама встигла обзавестися серіальною адаптацією з Ентоні Макі у головній ролі. Персонаж Стейтема має вигравати в бойових автоперегонах на виживання, таким чином просуваючись до головної цілі — звільнення з в’язниці. Змагання подано у вигляді реаліті-шоу, і це ще більше наближає кіно до естетики відеоігор.

За тим самим принципом споріднюються з відповідними ігровими проєктами й стрічки, де відсунутий на другий план сюжет сусідить з іншими видами автоперегонів. Наприклад, ранній “Форсаж” близький по духу до серії Need for Speed, якщо мова йде про культуру вуличних заїздів. А недавній “F1: Фільм”, з його встановленими безпосередньо на боліді камерами, перегукується зі спортивними автосимуляторами, як от серія F1 від Codemasters, котра є офіційним ліцензіатом на реліз ігор про Формулу-1.

“Книга Ілая” / The Book of Eli

Рік випуску: 2010

Режисери: Альберт Г’юз, Аллен Г’юз

У ролях: Дензел Вашингтон, Ґері Олдмен, Міла Куніс, Рей Стівенсон, Дженніфер Біллз, Майкл Ґембон, Малкольм Макдавелл

Жанр: постапокаліптичний неовестерн

Рейтинг IMDb: 6.8

Через 30 років після ядерного апокаліпсиса, серед випалених нещадним сонцем пусток та руїн мегаполісів, самотній мандрівник Ілай прямує до Західного узбережжя США. Погляд його суворий, а рука — міцна, і виконує він священну місію, від успіху якої без малого залежатиме доля усього людства.

“Книга Ілая” може похизуватися виразним постапокаліптичним сетингом, який нагадує розорені землі з Fallout. Недарма фільм братів Г’юз посів закономірне місце у нашому матеріалі, присвяченому вартим уваги проєктам, якщо вам сподобався однойменний серіал за мотивами популярної забавки від Bethesda.

Вагомим аргументом на користь зв’язку фільму з відеоіграми є його сюжетна основа, де головний герой-одинак має чітку місію, набір необхідних для її виконання навичок та низку перешкод-ворогів, яких треба неодмінно подолати.

“Заборонений прийом” / Sucker Punch

Рік випуску: 2011

Режисер: Зак Снайдер

У ролях: Емілі Браунінг, Еббі Корніш, Джена Малоун, Джеймі Чон, Ванесса Гадженс, Оскар Айзек, Карла Гуджино, Скотт Гленн, Джон Гемм

Жанр: фентезійний пригодницький бойовик

Рейтинг IMDb: 6.1

У 1950-х роках жорстокий вітчим відправляє молоду дівчину у психіатричну лікарню, де незабаром їй мають зробити лоботомію. Поринувши у світ химерних фантазій, красуня з’ясовує, що для втечі їй необхідно здобути п’ять предметів, і об’єднує зусилля з іншими пацієнтками, щоб реалізувати свій план. І у власних фантазіях, і в реальності, юна героїня поступово наближається до цілі, але чи вдасться їй уникнути трагічної долі?

“Заборонений прийом” Зака Снайдера — з усіх боків максимально наближений до відеогри кінематографічний досвід. Об’єктивовані, затягнуті в автентично легковажні костюми персонажки з іменами на кшталт Лялечка або Зефірка тут виринули десь із сексуальних фантазій прищавих підлітків, а не головної героїні. Цьому порожньому за змістом і візуально/аудіально виразному творінню, яке буквально поділене на ігрові місії, бракує хіба що інтерактивності, щоб остаточно не перетворитися у цифрову забавку.

Знає історія і приклад гри, де події відбуваються у запаленій уяві дівчини — було таке в American McGee’s Alice (2000).

Кіно подібного штибу кіно не мало жодних шансів сподобатися критикам, які в ті часи не дуже сприймали будь-які ігрові прояви у фільмах, та й в прокаті то був повний провал. Попри це “Заборонений прийом” виглядає бадьорою ескапістською нісенітницею, де перш за все, за прикладом ігор, чесно намагаються розважити. Тим паче в порівнянні з останніми опусами Снайдера на Netflix цей стилізований кіноатракціон виглядає цілком притомним.

“Тихоокеанський рубіж” / Pacific Rim

Рік випуску: 2013

Режисер: Ґільєрмо Дель Торо

У ролях: Чарлі Ганнем, Ідріс Ельба, Рінко Кікучі, Чарлі Дей, Роб Казінскі, Рон Перлман, Макс Мартіні, Берн Ґорман

Жанр: фантастичний бойовик про кайдзю

Рейтинг IMDb: 6.9

Людство зіткнулося з новою загрозою — величезними монстрами, що вилізли з розлому між світами на дні Тихого океану та нищать усе на своєму шляху. Для протидії цим почварам в рамках міжнародної програми “Єгер” були створені гігантські роботи, керовані одночасно двома пілотами. Це допомогло убезпечити міста від нечуваних руйнувань, а згодом програму взагалі закрили. Однак ніхто не підозрював, що найгірше чекає попереду.

У своїй сутності “Тихоокеанський рубіж” становить файтинг мехів з кайдзю, де сюжет є не більше ніж сполучною ланкою між видовищними битвами. Кіно пропонує і “кооперативний режим”, адже мехом керують принаймні двоє людей, і унікальні здібності кожного Єгеря. В ігровому ж контексті можна згадати серію MechWarrior (1989—2024), Zone of the Enders (2001—2018) або забавки, присвячені Ґодзіллі. Також не будемо забувати, що за мотивами фільму була випущена однойменна гра.

Попри умовність сюжету, Ґільєрмо Дель Торо видав першокласне епічне видовище. З цим погодився, наприклад, Хідео Кодзіма, знаний як творець серії Metal Gear, який тоді ще у Twitter щосили вихваляв кіно: “Я ніколи не міг собі уявити, що мені пощастить побачити такий фільм у своєму житті. Емоційний сплеск, який я відчув, був таким самим, як коли я відчув відкритий космос через “Космічну одіссею 2001 року” і коли я доторкнувся до динозавра в “Парку Юрського періоду”.

Солідарним з Кодзімою був і праотець кіберпанку Вільям Ґібсон, що схарактеризував стрічку “чудовим проявом інтелектуального, часто дивовижно дотепного візуального дизайну”.

“Джон Уік” / John Wick

Рік випуску: 2014

Режисери: Девід Літч, Чад Стагельскі

У ролях: Кіану Рівз, Мікаель Нюквіст, Альфі Аллен, Едріанн Палікі, Бріджет Мойнеген, Дін Вінтерс, Ієн Макшейн, Джон Легуізамо, Ленс Реддік, Віллем Дефо

Жанр: бойовик

Рейтинг IMDb: 7.5



Одного разу дурнуватий син російського гангстера та його друзі нечемно поводяться з шанованим кілером у відставці Джоном Уіком, який переживає смерть дружини. Без зайвих роздумів він береться мститися болотним недоумкам, і вже ніщо на світі не зможе зупинити цю відчайдушну машину для вбивств.

Творці “Джона Уіка” завжди робили ставку на екшенову видовищність на збиток змістовому наповненню, причому чим далі рухалася серія, тим більше історія була відірвана від реальності. Кожного разу головний герой, що володіє набором крутих навичок та не цурається використовувати підручні засоби, проходить одну місію за іншою та, відповідно, абсурдно незліченну кількість ворогів, паралельно зустрічаючись з низкою босів. Підкріплюється дійство автентичною ігровою міфологією (усі ці нісенітні кодекси, ритуали тощо), яка насправді виглядає просто сміховинно.

Якщо ж інтерпретувати місцевий нестримний екшн в конкретних ігрових тайтлах, то згадуємо Stranglehold (2007), яка є продовженням “Круто зварених” (1992) Джона Ву (а “Джон Уік” запозичив чимало з бойовиків гонконзького постановника), а також серію Max Payne (2001—2012) з її використанням ефекту bullet time та мотивом помсти головного героя за смерть родини. Так, ніхто не скасовував офіційну екранізацію з Марком Волбергом та Мілою Куніс, але в пристойному суспільстві про неї згадувати не прийнято.

Аж ніяк не можна оминути стороною видатну екшн-сцену з четвертого фільму, виконану без монтажних склейок та з видом зверху. Чад Стагельскі не приховував, що вона була натхненна шутером The Hong Kong Massacre (2019), і це ще один промовистий доказ того, що у “Джона Уіка” ігрова ДНК.

“На межі майбутнього” / Edge of Tomorrow

Рік випуску: 2014

Режисер: Даг Лайман

У ролях: Том Круз, Емілі Блант, Білл Пекстон, Брендан Глісон, Шарлотта Райлі, Меделін Манток, Джонас Армстронг, Ноа Тейлор

Жанр: науково-фантастичний бойовик

Рейтинг IMDb: 7.9

Земля зазнала вторгнення прибульців, відомих як міміки. Європа палає у вогні. Безтурботний прессекретар, майор Вільям Кейдж, прибуває у Лондон, де суворий генерал Брігхем, на подив самого Кейджа, безцеремонно кидає того у пекло бойових дій. Приймаючи участь у запланованій командуванням висадці в Нормандії (рядовий Раян точно оцінив би це посилання), горе-вояка гине в першому ж бою, але згодом з почуттям дежавю знову приходить до тями на військовій базі. Тепер це відбуватиметься після кожної його загибелі, аж поки Кейдж не знайде спосіб розірвати часову петлю.

Сюжет “На межі майбутнього” заснований на ранобе All You Need Is Kill Хіросі Сакурадзака, який у післямові до твору відзначав, що джерелом натхнення йому послужив досвід проходження відеоігор. Це відчувається й у фільмі, де герої Тома Круза та Емілі Блант, щоразу починаючи наново, проходять місію дедалі глибше, аж поки шляхом проб і помилок вже з набутим раніше досвідом не дістаються основної цілі. Не заперечує подібність такого підходу до ігрового досвіду і режисер стрічки Даг Лайман.

Щодо концепції часової петлі безпосередньо в забавках, то в них вона теж має місце — наприклад, у шутері Returnal (2019) головна героїня, астронавтка Селена Вассос, після смерті змушена починати спочатку. Те саме відбувається і з Загреєм з Hades (2020), при цьому гравець може використовувати зібрані раніше скарби на поліпшення характеристик чи розблокування нових видів зброї. Проживає “день бабака” і Кольт Ван з Deathloop (2021).

Як влучно відзначила Анджела Вотеркаттер з Wired: “На межі майбутнього” — найкраща відеогра, в яку ви не зможете пограти”.

“Гра в хованки” / Ready or Not

Рік випуску: 2019

Режисери: Тайлер Джиллетт, Метт Беттінеллі-Олпін

У ролях: Самара Вівінг, Адам Броуді, Марк О’Браєн, Генрі Черні, Енді Макдавелл, Крістіан Бруун, Мелані Скрофано, Еліз Левек

Жанр: жахи, трилер

Рейтинг IMDb: 6.8

Одразу після весілля молода красуня Грейс приймає участь у дивній традиції заможної родини її новоспеченого чоловіка. Фішка в тому, що кожен новий член сім’ї має зіграти у гру — Грейс випадають хованки. Але згодом, на перший погляд, безневинна забава перетворюється на криваве полювання, і зовсім не факт, що наляканій дівчині вдасться протягнути до рятівного світанку.

Звісно, “Гра в хованки” далеко не перший адепт сюжету “полювання на людину”, і пригадати можна купу наративних побратимів — від “Важкої мішені” (1993) з Ван Даммом до “Полювання” зразка 2020 року чи серії “Судна ніч” (2013—2021). Та саме фільм з Самарою Вівінг отримав найбільш прихильне сприйняття від глядачів та критиків, і не скажеш, що цей результат несправедливий.

Історія становить класичний квест на виживання, під час якого героїня використовує навколишнє середовище і натурально “механіку стелсу”, щоб не бути поміченою ворогами. Вона обмежена в ресурсах, в той час, як навіжені мисливці мають зброю, кожен свою.

Стосовно втілення подібного концепту в іграх, щось схоже відбувається в натхненному кіношними слешерами сурвайвл-горорі Dead by Daylight (2016), або, наприклад, в ультранасильницькому стелс-экшені Manhunt (2003), що навіть був заборонений у деяких країнах. Не зайвим буде згадати й Outlast (2013), де гравець опиняється у покинутій психіатричній лікарні та має рятуватися від вороже налаштованих місцевих мешканців без можливості дати відсіч — тобто або ховатися, або тікати.

Для усіх зацікавлених — вихід “Гри в хованки 2” запланований на квітень наступного року.