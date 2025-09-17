Найпотужніший Porsche 911 Turbo S вже в Україні: 711 к.с. та ціна під 15 млн грн

Porsche 911 Turbo S / Porsche

Porsche показала найпотужніший автомобіль у серії 911 — Turbo S. Його силова установка видає 523 кВт (711 к.с.), а нова гібридна система T-Hybrid має два електротурбокомпресори. Автомобіль доступний у двох кузовах — купе й кабріолет. Оновлення отримали двигун, аеродинаміка, підвіска та дизайн.

Силова установка T-Hybrid

Porsche 911 Turbo S має новий 3,6-літровий опозитний двигун із системою T-Hybrid. Потужність становить 523 кВт (711 к.с.), а максимальний крутний момент — 800 Нм у діапазоні від 2300 до 6000 об/хв. Потужність зберігається на рівні 711 к.с. між 6500 і 7000 об/хв. Це на 61 к.с. більше, ніж у попередньої версії.

Система має два електротурбокомпресори, створені спеціально для Turbo S. Вони забезпечують швидший відгук і більшу віддачу, ніж раніше. Акумулятор місткістю 1,9 кВт·год — такий самий, як у 911 Carrera GTS.

Коробка передач — 8-ступенева PDK з вбудованим електродвигуном. Вона працює разом із системою повного приводу Porsche Traction Management. Завдяки цьому розгін до 100 км/год займає 2,5 секунди, а до 200 км/год — 8,4 секунди. Максимальна швидкість становить 322 км/год.

Спортивна вихлопна система з титановими накладками робить звук двигуна більш хрипким і виразним. Вона ще й легша — економія 6,8 кг.

Попри додаткові елементи гібридної системи, Turbo S важчий за попередника лише на 85 кг. Однак це не вплинуло негативно на динаміку. На Нюрбургрингу автомобіль показав час 7:03,92 хвилини — це на 14 секунд швидше за попередню модель.

Гальма, шини та підвіска

Turbo S отримав шини нового покоління. Вони краще тримають дорогу на сухому асфальті й не втрачають ефективності на мокрому. Задні колеса стали ширшими: 325/30 ZR 21 проти 255/35 ZR 20 спереду.

Гальмівна система Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) тепер має нові колодки й збільшені диски. Ззаду їхній діаметр виріс із 390 мм до 410 мм, спереду — 420 мм. Це найбільша керамічна система гальм, яку Porsche ставила на дводверні авто.

У Turbo S тепер стандартно використовується система Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC). Вона зменшує крени на поворотах і допомагає краще тримати баланс машини. Це робить автомобіль більш стабільним і зручним у керуванні. Є також система підйому передньої осі — вона працює швидше, ніж у попередника.

Аеродинаміка та дизайн

Передня частина машини отримала вертикальні заслінки для повітря й регульований дифузор. Ззаду встановлене висувне антикрило зі змінним кутом нахилу. Разом ці елементи знижують опір і покращують охолодження. У результаті коефіцієнт опору зменшився на 10%. У дощ заслінки закриваються, щоб вода не потрапляла на гальма.

Новий Porsche 911 Turbo S має ширший кузов, ніж Carrera, і нові вентиляційні отвори на задньому бампері. Багато деталей виконані у фірмовому кольорі Turbonite — від логотипів до коліс із центральним замком.

В інтер’єрі цей колір також використовується в оздобленні. Є нові карбонові вставки й стеля з перфорованої мікрофібри. Стандартна комплектація включає світлодіодні фари HD Matrix, пакет Sport Chrono, спортивні сидіння Adaptive Plus із регулюванням у 18 напрямках і написом “Turbo S” на підголівниках.

Через програму Porsche Exclusive Manufaktur можна замовити понад 100 кольорів кузова, карбонові колеса, дах і навіть легкі карбонові двірники, які на 50 % легші за стандартні. Інтер’єр теж можна персоналізувати — від кольору прострочок до унікального тиснення на шкірі.

Ціна

В Україні новий Porsche 911 Turbo S уже можна замовити в офіційних дилерських центрах за ціною від 14 985 000 грн.