Найкращі серіали 2025 року: вибір редакції ITC.ua

Після топової десятки фільмів 2025 року настала черга презентувати вам наш вибір стосовно серіалів, які найбільше вразили торік. Увагу приділили переважно новим проєктам, але є і кілька чудових продовжень, не згадати про які ми просто не могли. Якщо у матеріалі про повнометражне кіно приводів для згадки стримінгових платформ майже не було, тут ми бачимо, що користі чимало і від них. Особливо для тих глядачів, які віддають перевагу комфортному домашньому перегляду замість метушливих походів в кіно, де, до того ж сеанс може перерватися через повітряну тривогу. У новому році щиро усім бажаємо, щоб як мінімум ці тривоги зникли з нашого життя назавжди.

“Первісна Америка” / American Primeval

Творець Марк Л. Сміт

У ролях: Тейлор Кітч, Бетті Гілпін, Кім Коутс, Джай Кортні, Шей Віґем, Дейн Де Гаан, Саура Лайтфут-Леон, Кайл Бредлі Девіс, Лукас Нефф

Жанр: вестерн

Рейтинг IMDb: 8

Реліз: Netflix

“Первісна Америка” — жорсткий, холодний вестерн, який показує народження США не як міф про свободу, а як криваву боротьбу всіх проти всіх. Світ серіалу — брудний, злий і небезпечний. Релігійний фанатизм, колоніальна жадоба, ненависть і страх тут переплетені так щільно, що будь-яка ілюзія “цивілізації” стрімко зникає. Історія тримається не стільки на сюжетних поворотах, скільки на постійному відчутті загрози.

Візуально шоу виглядає потужно і безкомпромісно. Камера нерідко працює так, ніби це напівдокументальне спостереження за виживанням, що лише підсилює напругу. Це важкий, депресивний, але напрочуд чесний серіал про те, якою ціною будувалася країна.

“Юнацтво” / Adolescence

Творці Джейк Торн, Стівен Ґрем

У ролях: Стівен Ґрем, Ерін Доерті, Оуен Купер, Фей Марсі, Крістін Тремарко, Марк Стенлі, Джо Хартлі, Амелі Піз

Жанр: психологічна кримінальна драма

Рейтинг IMDb: 8,1

Реліз: Netflix

“Юнацтво” цілком заслуговує на звання найкращого драматичного шоу року. Воно починається з арешту 13-річного хлопця за підозрою у вбивстві однокласниці й поступово розвивається у спробу зрозуміти, як до цього взагалі могло дійти. Історія виглядає максимально приземлено: камера вперто тримається поруч з героями, сцени проходять без відчутних монтажних швів, усе виглядає так, ніби це було насправді. Легкої прогулянки тут ніхто не обіцяє, адже оповідь постійно тисне напругою, не дає перевести подих.

Сила “Юнацтва” в тому, що серіал не намагається винести вирок і не пропонує простих відповідей. Тут немає чіткої межі між “винен” чи “не винен”. Натомість є простір для дослідження того, як середовище, сім’я, школа, соціальні мережі тощо формують підлітка ще до того, як він починає усвідомлювати наслідки своїх дій. Це історія не про один окремий злочин, а про ланцюг дрібних рішень, страхів, недомовок, що поступово приведуть до трагедії. Зрештою, це й про колективну відповідальність, яку ніхто не скасовував.

“Кіностудія” / The Studio

Творці Сет Роґен, Еван Голдберг, Пітер Гайк, Алекс Грегорі, Фріда Перез

У ролях: Сет Роґен, Кетрін О’Гара, Айк Барінгольц, Чейз Суі Вандерс, Кетрін Ган, Браян Кренстон, Девід Крамхолц, Ребекка Голл

Жанр: сатирична комедія

Рейтинг IMDb: 8,1

Реліз: Apple TV+

Звісно, ми здогадувалися, що нинішній Голлівуд — ніякий не храм кікінематографа, а прогниле, пропаще місце, де від щирості та справжнього мистецтва вже давно і слід захолов. Але Сет Роґен і компанія дають справжнього викривального ляпаса знахабнілій Фабриці мрій. Причому роблять це настільки смішно і дотепно, що не лишається жодних сумнівів, що всередині кіномашини саме так все і влаштовано.

А якщо і лишаються, достатньо поглянути хоча б на лицемірних Ентоні Макі (дуже цікаво, як актор відреагував на повернення справжнього Капітана Америки) і Зої Кравіц, божевільну Олівію Вайлд чи егоїстичного Рона Говарда. До речі, його остання на сьогодні робота “Едем”, попри зірковий акторський склад, з тріском провалилася в прокаті. Вишенькою на торті виглядає заплаканий Мартін Скорсезе, який тут як ніхто інший відчуває на собі тягар безжального кінобізнесу.

“Друзі та сусіди” / Your Friends & Neighbors

Творець Джонатан Троппер

У ролях: Джон Гемм, Аманда Піт, Олівія Манн, Марк Толлман, Хун Лі, Лена Голл, Еймі Карреро

Жанр: чорна комедія, кримінальна драма

Рейтинг IMDb: 7,7

Реліз: Apple TV+

Герой Джона Гемма — успішний чоловік, людина з ідеальним фасадом. Гроші, статус, будинок у престижному районі. Але в якийсь момент його ідеальне життя починає розсипатися: болісна зрада, розлучення, фінансовий тиск, втрата роботи. І от людина з “верхівки” падає вниз, намагаючись будь-що втриматися за звичний для себе комфорт.

Найцікавіше в цій історії не сам кримінальний гачок, а внутрішній стан персонажа і середовище, яке його бубуквально’їдає. “Друзі та сусіди” дуже добре працює з темою споживацтва, лицемірства і соціального тиску. Бо ти ж наче мусиш виглядати успішним за будь-яких обставин. Серіал постійно балансує між іронією і екзистенційною тривогою. Це історія не про злочин як такий, а про сором, страх втрати статусу і небажання визнати власну поразку.

“Відділ нерозкритих справ” / Dept. Q

Творці Скотт Френк, Чандні Лахані

У ролях: Метью Гуд, Келлі Макдональд, Хлоя Піррі, Олексій Манвелов, Лія Бірн, Марк Боннар, Джеймі Сівес, Ширлі Гендерсон, Кейт Дікі

Жанр: кримінальний трилер, детектив

Рейтинг IMDb: 8,1

Реліз: Netflix

“Відділ нерозкритих справ” знайшов своє місце серед найкращих передусім завдяки продуманій детективній складовій. Розслідування не виглядає формальним тлом для драми, а справді працює як повноцінна загадка, за якою цікаво стежити крок за кроком. Сценарій не поспішає з відповідями, дозволяючи глядачу самому складати пазл разом із героями. Додаткову глибину історії надають персонажі: живі, неоднозначні, добре прописані, кожен зі своїм характером і внутрішніми проблемами.

Похмурий, місцями ледь не готичний Единбург стає не просто локацією, а повноцінним учасником подій. Серіал виглядає дорого й майстерно: декорації, світло, робота камери створюють відчуття напруги. Акторський склад лише посилює враження, додаючи історії емоційної ваги та правдоподібності. У підсумку творці “Відділу нерозкритих справ” поєднали захопливе розслідування, характерних героїв і гарний візуал в гармонійне, цілісне шоу.

“Завдання” / Task

Творець Бред Інґельсбі

У ролях: Марк Руффало, Том Пелфрі, Емілія Джонс, Тусо Мбеду, Рауль Кастільо, Джеймі Макшейн, Сем Кілі, Фаб’єн Франкель, Елісон Олівер, Сільвія Діонісіо, Марта Плімптон

Жанр: кримінальна драма

Рейтинг IMDb: 8

Реліз: HBO Max

Кримінальна драма від творця “Мейр з Істтауна” Бреда Інґельсбі. Повільна, в’язка, максимально реалістична і похмура. В драматургії Інґельсбі приводи для радощів віддані на відкуп хіба що короткочасним флешбекам, тоді як у невтішному сьогоденні всі без виключення розгулюють у кадрі зі страждальницькими, рідше — зі злими, насупленими виразами обличчя.

До певного часу налаштуватися на запропоновану неквапливість не так вже й просто. Але якщо вдасться — відірватися від екекранаеможливо. Так само як і не переживати за мужніх, але водночас і безмежно вразливих героїв у майстерному виконанні Марка Руффало та Тома Пелфрі.

“Воно: Ласкаво просимо до Деррі” / IT: Welcome to Derry

Творці Андрес Мускетті, Барбара Мускетті, Джейсон Фукс

У ролях Тейлор Пейдж, Джован Адело, Джеймс Ремар, Стівен Райдер, Матильда Лоулер, Аманда Крістін, Клара Стек, Блейк Камерон Джеймс, Медлін Стоу, Білл Скашґорд

Жанр: серіал жахів про надприродне

Рейтинг IMDb: 8

Реліз: HBO Max

В 2025 році екранізацій Стівена Кінга було більш ніж достатньо, але виділити хочеться саме цю. Творці надуспішної дилогії “Воно” (2017-2019) повертають на екрани інфернального клоуна, а разом з ним і кілька важливих нюансів його ранньої біографії. Причому тут не поспішають одразу вивалювати усі козирі і тицяти в глядача нестерпним Біллом Скашґордом з червоною кулькою напереваги. В першій половині сезону нас лякають демонічними новонародженими та маринованими огірками, тож і подальша поява головної зірки шоу виявляється максимально ефектною та ефективною.

“Прокляте місто” недарма виведено у назву, адже існує як повноцінний персонаж. Новий (чи то навпаки, старий) “Клуб невдах” нехай і не такий харизматичний, як попередники (чи то наступники), але цілком гармонійний і цікавий. Пеннівайз цього разу прокидається напередодні Карибської кризи і символізує тодішню параною, продиктовану можливим ядерним апокаліпсисом. Кращого часу для ласування переляканою дітворою і не знайти.

“Єдина” / Pluribus

Творець Вінс Ґілліґан

У ролях Рей Сігорн, Кароліна Вайдра, Карлос Мануель Весга, Міріам Шор, Самба Шутте

Жанр: науково-фантастичний трилер, постапокаліптична драма, чорна комедія

Рейтинг IMDb: 8,1

Реліз: Apple TV+

Новий проєкт від творця “Пуститися берега” (2008-2013) та “Краще подзвоніть Солу” (2015-2022) Вінса Ґілліґана знову наробив чимало галасу, розділивши глядачів на два табори. Одні кричать “нудно!”, інші — “геніально!”, але ми схиляємося до думки останніх. У світі, де майже усі перетворилися на перманентно щасливих бовванців, здається, не лишилося місця для чогось воістину людського. Нехай непривабливого та навіть відразливого. Тому письменниця Керол Стурка лишається ледь не останнім острівцем індивідуальності в океані ефемерного колективного щастя.

Про оригінальність концепту Ґілліґана годі й казати, нехай і надихався він класикою жанру на кшталт “Вторгнення викрадачів тіл”. За ширмою ненепевного апокаліпсисаа битви ідеологій можна розгледіти оберемок важливих та актуальних меседжів про свободу волі, штучний інтелект, токсичний позитив та навіть важливість дронів. Але найголовніше, ми наочно бачимо, що насправді означає бути людиною. А бути нею — це точно не про безмежне й безперервне щастя і завжди безхмарне небо над головою. Чи нам того не знати.

“Розрив”, 2 сезон / Severance

Творець Ден Еріксон

У ролях Адам Скотт, Брітт Лоуер, Джон Туртурро, Крістофер Вокен, Зак Черрі, Дічен Лакмен

Жанр: науково-фантастичний психологічний трилер

Рейтинг IMDb: 8,7

Реліз: Apple TV+

Якщо перший сезон “Розриву” працював як гіпнотичний офісний детектив, то продовження перетворило історію на повноцінний психологічний трилер з елементами екзистенційного жаху. Серіал значно розширює світ Lumon, роблячи його ще холоднішим, тривожнішим і страшнішим. Головний акцент зміщується з загадки як такої на внутрішній стан персонажів, які вже знають правду, але не розуміють, що з нею робити. Відчуття безвиході стає ключовою темою сезону.

Попри повільніший темп “Розрив” виграє коштом глибини, атмосфери та акторської гри. Адам Скотт і Брітт Лоуер показують, можливо, найсильніші ролі у своїй кар’єрі. Візуально серіал залишається бездоганно стерильним і гнітючим, а музика й операторська робота лише підсилюють відчуття ізоляції.

“Андор”, 2 сезон / Andor

Творець Тоні Гілрой

У ролях Дієго Луна, Стеллан Скошґорд, Женев’єв О’Райлі, Фіона Шоу, Форест Вітакер, Роберт Еммс, Бен Мендельсон, Алан Тьюдік

Жанр: політичний трилер, науково-фантастичний пригодницький екшн

Рейтинг IMDb: 8,6

Реліз: Disney+

Другий сезон “Андора” став логічним і вражаюче дорослим завершенням однієї з найсильніших історій у всесвіті “Зоряних війн”. Серіал остаточно відмовляється від звичних для далекої-далекої Галактики шаблонів і перетворюється на похмурий політичний трилер про народження спротиву. Революція показана як виснажливий, брудний і морально складний процес, де простих рішень не існує, а кожен крок має свою ціну. Темп залишається повільним, але це усвідомлений вибір, який працює на драматургію.

“Андор” пропонує слухати, думати й аналізувати, а не просто спостерігати за екшеном. Дієго Луна остаточно розкриває свого героя, але справжньою окрасою сезону стають другорядні персонажі — від харизматичного Лютена у виконанні Стеллана Скашґорда до Мон Мотми, чия політична драма виглядає не менш напруженою за будь-яку бойову сцену. У підсумку “Андор” — не просто один із найкращих серіалів року, а доказ того, що Star Wars можуть бути серйозними, складними і справді дорослими.