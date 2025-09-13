ТОП 10 екранізацій Стівена Кінга

11 вересня в прокат вийшов антиутопічний горор-трилер “Довга хода” — четверте з шести (!) цьогорічних звернень кіноробів до книжок Стівена Кінга після “Мавпи”, “Життя Чака” та “Інституту” (а попереду нас чекає “Ласкаво просимо до Деррі” та новітня версія ще однієї антиутопії “Людина, що біжить”). Напевно ні для кого не секрет, що Кінг — надзвичайно продуктивний автор, і що режисери, часом видатні, полюбляють переносити кінгівські історії в площину кіноекрана. Сьогодні ми згадаємо топові, визнані в усьому світі кіноадаптації прози Короля жахів, але лише повнометражні, адже про серіали можна робити окремий матеріал.

Звісно, запхати у тісну десятку усе те, що заслуговує на увагу, фізично неможливо (де, чорт забирай, “Долорес Клейборн”, “Мертва зона” чи, на лихий кінець, “Кладовище домашніх тварин”?), тому в коментарях пропонуємо аргументовано доповнювати список тими екранізаціями, які, на ваш погляд, обов’язково мають бути згадані.

“Керрі” / Carrie

Рік випуску: 1976

Режисер: Браян Де Пальма

У ролях: Сіссі Спейсек, Пайпер Лорі, Емі Ірвінг, Вільям Кетт, Ненсі Аллен, Джон Траволта, Бетті Баклі

Жанр: фільм жахів про надприродне

Рейтинг IMDb: 7.4

Старшокласниця і вже майже випускниця Керрі Вайт піддається жорсткому булінгу з боку однокласниць, адже скромна дівчина виховується суворою побожною матір’ю, котра зовсім не підготувала доньку до соціалізації серед однолітків. Знущання досягають свого апогею на випускному вечорі, але нещадні кати навіть не підозрювали, що незабаром самі перетворяться на жертв.

Усе розпочалося з “Керрі”, вибудованої Браяном Де Пальмою в кращих традиціях Гічкока. Це був перший опублікований роман Кінга, а також перша екранізація його твору — і одразу такий успіх! Після виходу на екрани стрічка, що вголос кричала про тривоги, пов’язані зі статевим дозріванням, отримала загальне визнання та статус одного з найкращих фільмів року.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

За свої ролі заляпаної свинячою кров’ю месниці Сіссі Спейсек та дурнуватої матері головної героїні Пайпер Лорі номінувалися на “Оскар”, критики були у захваті, а в прокаті на картину чекав фінансовий тріумф. Нині це невмируща кінокласика, що вважається одним з найвидатніших фільмів жахів в історії, котрий мав величезний вплив як на розвиток жанру, так і на попкультуру загалом.

З огляду на вищесказане не дивно, що надалі ми побачили й продовження зразка 1999 року, і два рімейки — телевізійний 2002-го та новітній 2013-го з Хлоєю Грейс Морец. Але жоден з них навіть на дещицю не зміг наблизитися до величі оригінального фільму.

Торік у жовтні Amazon MGM Studios анонсувала розробку серіалу за мотивами роману, очолити який має Майк Фленаґан, що далеко не вперше звертається до творчості Кінга — до цього він режисерував “Гру Джеральда” (2017) “Доктор Сон” (2019) і “Життя Чака” (2025). Наразі проєкт перебуває на етапі фільмування у Ванкувері, яке за планом має завершитися 17 жовтня.

“Сяйво” / The Shining

Рік випуску: 1980

Режисер: Стенлі Кубрик

У ролях: Джек Ніколсон, Шеллі Дювалл, Денні Ллойд, Скетмен Крозерс, Баррі Нельсон, Філіп Стоун, Енн Джексон

Жанр: психологічний горор

Рейтинг IMDb: 8.4

Де подивитися: MEGOGO

Письменник Джек Торранс прибуває у віддалений готель “Оверлук”, розташований у Скелястих горах Колорадо, разом зі своєю дружиною Венді та маленьким сином Денні. Тут він влаштовується доглядачем на зимовий період, себто у мертвий сезон — здавалося, чи можна знайти краще місце для роботи над новим романом, ніж безлюдне приміщення, що сховалося серед величних засніжених гір. Але згодом запланованій ідилії настає кінець, коли Джек стикається зі зловісними видіннями і починає буквально божеволіти.

В це зараз важко повірити, але на момент виходу “Сяйво” отримало прохолодне сприйняття (на цю тему в нас є окрема стаття), зокрема розкритикував його і сам Кінг через надмірні відхилення від першоджерела. Йому не сподобалося те, як Кубрик передав основні теми книги і як інтерпретував характер Венді. Стрічка навіть номінувалася на дві “Золоті малини” в категоріях Найгірший режисер та Найгірша акторка, щоправда, у 2022 му остання була скасована через жорстоке поводження принципового перфекціоніста Кубрика з Шеллі Дювалл на знімальному майданчику.

На щастя, час розставив усе на свої місця, і зараз “Сяйво” вважається беззаперечним шедевром світового кіно, а його вплив на попкультуру важко переоцінити. Навіть Спілберг не втримався від спокуси помістити відповідну крашанку у свій “Першому гравцю приготуватися” (2018). Зловісні близнючки, страховидло у номері 237 та скажений Ніколсон, що з вигуком “а ось і Джонні!” трощить сокирою крихкі двері, які не маkb снаги убезпечити налякану Венді, закарбовуються у пам’яті надовго.

У 2019 році вищезгаданий Майк Фленаґан видав сиквел “Доктор Сон”, що є екранізацією однойменного роману. Фільм здобув хорошу пресу (зокрема і від ITC), але на статус шедевральної класики на всі часи явно не тягнув. Зате Кінг, видається, отримав персональну сатисфакцію: “Все, що мені коли-небудь не подобалося у версії “Сяйва” Кубрика, тут для мене спокутане” — заявив метр.

“Крістіна” / Christine

Рік випуску: 1983

Режисер: Джон Карпентер

У ролях: Кіт Гордон, Джон Стоквелл, Александра Пол, Роберт Проскі, Гаррі Дін Стентон, Крістін Белфорд, Робертс Блоссом

Жанр: фільм жахів про надприродне

Рейтинг IMDb: 6.8

Де подивитися: MEGOGO

Якось школяр-невдаха Арні Каннінґем натрапляє на класичний червоно-білий Plymouth Fury 1958 року, що іржавів у дворі підозрілого діда, якому ще належить лякати хлопця на ім’я Кевін Маккалістер. Але то буде значно пізніше, а нині юнак буквально закохується у металобрухт і купує його у старого. Він хоче зробити з машини цукерочку, але не встигає помітити, як потрапляє під згубний вплив на диво чуттєвого транспортного засобу.

“Крістіна” — ще одна кіноадаптація у нашому списку, яку поряд з “Сяйвом” недолюблює сам Кінг, про що він зізнавався під час промокампанії “Ловця снів” (2003). До речі, за посиланням ви можете дізнатися про 10 улюблених фільмів Короля жахів, у відриві від його творчості.

Менше з тим, стрічка має численних шанувальників по всьому світу і в підсумку набула статусу культової класики. А рок-н-рольна Bad to the Bone Джорджа Торогуда, як бачимо, пестила вухо глядача під ревіння мотора ще задовго до того, як затягнутий у шкіру Залізний Арні осідлав Гарлея і безтурботно укотив в ніч.

“Залишся зі мною” / Stand by Me

Рік випуску: 1986

Режисер: Роб Райнер

У ролях: Віл Вітон, Рівер Фенікс, Корі Фельдман, Джеррі О’Коннелл, Кіфер Сазерленд, Кейсі Семашко, Гері Рілі

Жанр: підліткова драма

Рейтинг IMDb: 8.1

Де подивитися: MEGOGO

Наприкінці 50-х років минулого століття у містечку Касл-Рок, штат Орегон, у розпал літніх канікул четверо юних друзів — Гордон Лачанс, Кріс Чемберс, Тедді Дюшам та Верн Тессіо — вирушають в авантюрну мандрівку в пошуках тіла недавно зниклого юнака Рея Бравера. За розповіддю одного з малих, йому вдалося підслухати розмову свого старшого брата Біллі з другом, які й знайшли загиблого. Попереду на хлопців чекає захоплива і сповнена небезпек пригода, після якої кожен з них повернеться додому вже трошки дорослішим.

Нещодавній “Життя Чака” вкотре підтвердив, що Кінг воліє писати не тільки про жахіття, і культовий “Залишся зі мною” стосується саме тієї світлої сторони письменника, про яку, можливо, заведено згадувати не так часто, але яка займає важливе місце в його творчості. Ця сповнена вайбу босоногого сонячного дитинства драма дорослішання одразу полюбилася і глядачам, і критикам (та й самому Кінгу).

А ще вона номінувалася на “Оскар” і двічі на “Золотий глобус”. Велика заслуга цього успіху належить юним талантам, що зіграли головні ролі, зокрема старшому брату Хоакіна Фенікса Ріверу, доля якого склалася вкрай трагічно. А в пухлощокому Верні сьогодні важко впізнати малого Джеррі О’Коннелла.

У 2013 році влада міста Браунсвіль, де відбувалося знімання, оголосила 23 липня Днем “Залишся зі мною”, і на тій самій дорозі, де Верн знайшов пенні, була встановлена монета. Туристи досі відвідують містечко, щоб побувати там, де кінороби творили магію.

“Мізері” / Misery

Рік випуску: 1990

Режисер: Роб Райнер

У ролях: Джеймс Каан, Кеті Бейтс, Річард Фарнсворт, Френсіс Стернхаген, Лорен Беколл, Джей Ті Волш

Жанр: психологічний горор-трилер

Рейтинг IMDb: 7.8

Після неприємного інциденту на дорозі, викликаного сильною хуртовиною, Пол Шелтон, автор любовних романів про Мізері Честейн, опиняється в будинку, на перший погляд, привітної жіночки Енні Вілкс. Прикутий до ліжка, він не має змоги пересуватися самостійно, але Енні пообіцяла попіклуватися про стражденного, адже є його найбільшою шанувальницею. Та з часом поведінка фанатки стає все більш зловісною, і Пол усвідомлює, що опинився в полоні у навіженої.

“Мізері” став ще одним успішним зверненням режисера Роба Райнера до літературного доробку Кінга: стрічка мала гарну пресу і непогано виступила у прокаті. Звісно, не в останню чергу своїм успіхом вона зобов’язана виконавцям головних ролей, особливо приголомшливому виступу озброєної молотком Кеті Бейтс, котра за свій перфоманс абсолютно справедливо удостоїлася “Оскара” та “Золотого глобуса”.

У збірці оповідань Stephen King Goes to the Movies 2009 року Кінг назвав “Мізері” однією з десяти його найулюбленіших екранізацій. І хто ми такі, щоб не погоджуватися з метром.

“Втеча з Шоушенка” / The Shawshank Redemption

Рік випуску: 1994

Режисер: Френк Дарабонт

У ролях: Тім Роббінс, Морган Фрімен, Боб Ґантон, Вільям Седлер, Кленсі Браун, Жиль Беллоуз, Марк Ролстон, Джеймс Вітмор

Жанр: тюремна драма

Рейтинг IMDb: 9.3

Де подивитися: MEGOGO

Банкіру Енді Дюфрейну не пощастило: його засудили на два довічні ув’язнення за вбивства дружини та її коханця, яких він не скоював. “Злочинця” відправляють до в’язниці Шоушенк, де йому доведеться пройти крізь горнило пекельних випробувань. Та Енді проявляє нечувану стійкість і мужність, які допомагають йому вижити у цьому жорстокому світі. Щобільше, в якийсь момент він бачить світло в кінці тунелю.

Напевно, можна зайвий раз і не нагадувати, що “Втеча з Шоушенка” досі очолює численні рейтинги найкращих фільмів на популярних кінопорталах та в ЗМІ, зокрема стрічка фігурує у топі найкращих фільмів 1994 року за версією ITC та дісталася вершини рейтингу 250 найкращих фільмів IMDb, коли посунула з трону “Хрещеного батька” (1972) Френсіса Форда Копполи. Цей фільм отримав воістину всенародну любов, і зараз важко повірити, що на момент виходу на екрани він провалився у прокаті (виправити цю історичну несправедливість вдалося завдяки повторному релізу).

Захоплені відгуки критиків, сім номінацій на “Оскар” та в подальшому нечувані продажі на VHS і загальне визнання змушують відкинути будь-які сумніви стосовно того, що “Втеча з Шоушенка” — велике кіно. Таке, що надихає не одне покоління глядачів. І таким воно залишиться назавжди.

“Зелена миля” / The Green Mile

Рік випуску: 1999

Режисер: Френк Дарабонт

У ролях: Том Генкс, Майкл Кларк Дункан, Девід Морс, Бонні Гант, Джеймс Кромвелл, Баррі Пеппер, Майкл Джетер, Сем Роквелл, Джеффрі ДеМанн, Вільям Седлер, Гаррі Дін Стентон

Жанр: фентезійна тюремна драма

Рейтинг IMDb: 8.6

Де подивитися: MEGOGO

У 1935 році у в’язницю “Холодна гора”, розташовану в штаті Луїзіана, потрапляє звинувачений у страшному злочині темношкірий здоровань Джон Коффі. Його вирок — електричний стілець. З часом місцевий охоронець Пол Еджкомб та його колеги виявляють, що у нешкідливого Коффі — добре серце, але разом з тим він володіє магічним даром. Втім, це все одно не здатне скасувати жорстокого вироку, який чекає на приреченого.

Гарний виступ у прокаті, чотири номінації на “Оскар”, визнання критиків і щира любов глядачів, яка триває і досі — ось так можна схарактеризувати сприйняття “Зеленої милі” — ще одного видатного фільму від все того ж Френка Дарабонта. Ця стрічка — як молодший брат “Втечі з Шоушенка”: Дарабонт ніби прагнув увійти в ту саму річку сентиментальності вдруге поспіль. І попри умовиводи Геракліта, йому це вдалося.

Недарма й у нашому матеріалі, присвяченому найкращим фільмам легендарного 1999-го, “Зелена миля” посідає своє чільне місце.

“Імла” / The Mist

Рік випуску: 2007

Режисер: Френк Дарабонт

У ролях: Томас Джейн, Марсія Ґей Гарден, Лорі Голден, Андре Брауер, Тобі Джонс, Вільям Седлер, Джеффрі ДеМанн, Алекса Давалос

Жанр: фантастичний фільм жахів

Рейтинг IMDb: 7.1

Де подивитися: MEGOGO

Містечко Бріджтон, штат Мен. Художник Девід Дрейтон вже було домальовував архетипальний образ Клінта Іствуда з легендарних вестернів, як його увагу привернув потужний буревій за вікном. Вранці Девід разом зі своїм 5-річним сином Біллі та сусідом Брентом Нортоном відправляються у місцевий супермаркет, аби придбати необхідні матеріали для ремонту понівеченого ураганом житла. Діставшись до місця призначення, усі вони, та й інші відвідувачі магазину, чують такий знайомий нам звук повітряної тривоги, а згодом з жахом виявляють зловісний туман, що накрив усе місто. А в ньому — таємничу смертельну небезпеку.

Цікаво, що Френк Дарабонт планував зробити екранізацію “Туману” своїм режисерським дебютом, але доля склалася по-іншому. І мабуть, воно на краще. Цього разу постановник вирішив відійти від натхненної сентиментальності своїх попередніх робіт та видав похмуре, насичене саспенсом, надзвичайно напружене кіно, відірватися від якого рішуче неможливо. А кінцівка, яка була змінена в порівнянні з оригінальною новелою (її одобрив сам Кінг) б’є по глядачу не менш влучно і потужно, ніж молоток Енні Вілкс.

Також відзначимо, що у 2017-му на телеканалі Spike вийшов серіал “Імла”, але у пристойному суспільстві про нього згадувати не прийнято і проєкт був закритий буквально через місяць після закінчення першого сезону.

“1408”

Рік випуску: 2007

Режисер: Мікаель Гофстрем

У ролях: Джон К’юсак, Семюел Л. Джексон, Мері Маккормак, Тоні Шалуб, Жасмін Джессіка Ентоні, Лен Каріу, Кім Томсон

Жанр: містично-психологічний фільм жахів

Рейтинг IMDb: 6.8

Де подивитися: MEGOGO

Майкл Енслінг — автор книжок про паранормальне, який скептично ставиться до будь-яких проявів чогось надприродного у реальному житті. З повною впевненістю того, що все, з чим стикалися Ед та Лоррейн Воррени — відверта нісенітниця, Майкл направляється в нью-йоркський готель “Дельфін”, а точніше — в тамтешній номер 1408, гостювання в якому ризикує обернутися суїцидом для кожного, хто там опиняється. Не вірячи в усі забобони навколо 1408 та ігноруючи перестороги менеджера готелю Джеральда Оліна, Майкл заселяється у номер, і згодом його первісний скептицизм стрімко сходить нанівець.

Можливо, на початках стрічка шведського режисера Мікаеля Гофстрема справляє враження кіноверсії програми “Ревізор”, де Семюел Л. Джексон нагадує працівника готелю, якому є що приховувати, а Джон К’юсак з наполегливістю Ольги Фреймут таки домагається свого. Та незабаром, разом з головним героєм, увесь скепсис випаровується й у глядача — “1408” становить дійсно захопливу і в міру моторошну містичну історію, що намагається ламати шаблон “привид в будинку” і де за зарозумілого літератора вболіваєш як ніколи.

Фільм мав критичний та фінансовий успіх, і поряд з “Імлою”, яка прем’єрувалася буквально кількома місяцями пізніше, глядачі отримали дві якісні кіноадаптації кінгівської прози за такий короткий проміжок часу. У 2016 році К’юсак та Джексон возз’єднаються на знімальному майданчику “Мобільника” — іншої екранізації твору Кінга, роману “Зона прикриття” (2006). Але про той низькосортний провал краще зайвий раз не згадувати.

“Воно” / It

Рік випуску: 2017—2019

Режисер: Андрес Мускетті

У ролях: Білл Скашґорд, Джейден Ліберер, Джеремі Рей Тейлор, Софія Лілліс, Фінн Вулфгард, Джек Ділан Грейзер

Жанр: фільм жахів про надприродне

Рейтинг IMDb: 7.3, 6.5

Де подивитися: MEGOGO — 1 частина, 2 частина

У містечку Деррі, здогадайтеся з одного разу в якому штаті воно знаходиться, група підлітків стикається з жахливим клоуном Пеннівайзом. Щоб подолати ірраціональне зло, малі мають зустрітися віч-на-віч зі своїми найжахливішими страхами.

Ну яка ж це добірка, присвячена Кінгу, та й без його легендарного клоуна-танцюриста? Коли у 2017 році вийшов перший фільм Андреса Мускетті, всі почали говорити про те, що нарешті з’явилася гідна екранізація Кінга за дуже довгий час. Низка критиків не поскупился на характеристику “одна з найкращих кіноадаптацій Короля”, а в прокаті кіно зібрало непристойно велику суму, особливо як для горору. Коли через два роки світ побачив продовження, захоплення явно поменшало.

Та хай там як, а образ Пеннівайза з червоною кулькою напереваги на Біллі Скашґорді сидів як влитий, та й актори-діти з першої частини виконали воістину видатну роботу (до речі, Джейден Ліберер пізніше зніметься в ще одній кінгівській адаптації — “Телефоні містера Герріґена” (2022)). Недарма багато рецензентів та глядачів зійшлися на думці, що юні виконавці начисто затьмарили своїх дорослих зіркових колег з другого фільму.

Якщо ви раптом подумали, що ми забули про телевізійну версію зразка 1990 року з по-хорошому кріповим Тімом Каррі, то це не так — ми всіляко рекомендуємо до перегляду і цей мінісеріал, адже він здатен нагнати страху куди вправніше за сучасну інтерпретацію.

Вже в наступному місяці, 26 жовтня, на HBO планується до виходу серіал “Ласкаво просимо до Деррі”, який буде приквелом фільмів Мускетті та зосередить увагу на передісторії антагоніста. Білл Скашґорд повертається до ролі вбивчої почвари, а події розгортатимуться у 1960-х роках. Андрес Мускетті відзначав, що ця історія розрахована на три сезони з таймлайном 1962, 1935 та 1908 років відповідно, причому на розповідь у зворотному порядку є свої причини. Що ж, чи дійсно цей проєкт вартий уваги — зможемо дізнатися дуже скоро.

Також на сайті ви можете почитати такі рецензії на книги Стівена Кінга:

Усім шанувальникам творчості письменника рекомендуємо ознайомитися з відповідними відеороликами на YouTube-каналі нашого редактора Павла Чуйкіна: