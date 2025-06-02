Найцікавіші нові фільми червня 2025 року

Радійте, ненависники супергеройських блокбастерів — у червні ми не побачимо жодного поборника добра і справедливості у костюмі супергероя на великих екранах. Натомість прокат запропонує чимало цікавого в інших жанрах — від Ани де Армас у ролі смертоносної вбивці до Бреда Пітта за кермом боліда Формули-1. Детальніше про усі червневі кіноновинки, які можуть бути цікавими глядачу, читайте в нашому традиційному матеріалі.

«Балерина» / Ballerina

Жанр: бойовик

Дата прем’єри: 4 червня

Реліз: кінотеатри

Балерина-вбивця Єва Макарро стає на шлях помсти за свого батька. Це спіноф нашумілої екшн-франшизи «Джон Вік» з Кіану Рівзом у головній ролі, а події стрічки відбуватимуться між третім та четвертим фільмом про нестримного кілера. Титульну роль довірили Ані де Армас, яка замінила на посту Юніті Фелан, що з’явилася в образі Балерини у «Парабелумі» (2019).

Також у кадрі можна буде побачити й самого Рівза, і власника готелю «Континенталь» Вінстона Скотта в незмінному виконанні Ієна Макшейна, і місцевого консьєржа Гарона від Ленса Реддіка. На жаль, ця роль стала для актора останньою: 17 березня 2023 він раптово помер у віці 60 років. З нових облич відзначаємо присутність Нормана «Деріла Діксона» Рідуса та Ґебріела Бірна.

Режисерувати картину взявся Лен Вайзмен, який давно зосередив увагу на серіалах, однак за плечима має цілий оберемок екшенових повнометражок, таких як «Інший світ» (2003), «Інший світ 2: Еволюція» (2005), «Міцний горішок 4.0» (2007) та «Згадати все» зразка 2012 року. Оскільки Вайзмен вже розлучився з Кейт Бекінсейл, цього разу він дозволяє собі зафільмувати іншу красуню в якості крутої войовниці.

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«Смертельна місія» / Slingshot

Жанр: науково-фантастичний психологічний трилер

Дата прем’єри: 5 червня

Реліз: кінотеатри

Офіційний синопсис звучить так: «Група астронавтів вирушає у смертельно небезпечну місію до супутника Сатурна Титана і намагається зберегти контроль над реальністю». До цією групи увійдуть: Лоуренс Фішберн, для якого і «контроль над реальністю» не вперше у кар’єрі матиме принципове значення, і подорожувати у космосі не в новинку, а також Кейсі Аффлек та Томер Капон (Французик з «Хлопців»).

Режисером виступив шведський фахівець Мікаель Гофстрем, фільмографія якого хоч і не рясніє великими хітами, але містить непогані жанрові зразки. Наприклад, «1408» (2007) за однойменним оповіданням Стівена Кінга або «План втечі» (2013), що об’єднав на екрані двох легенд бойовиків Арнольда Шварценеггера та Сильвестра Сталлоне.

«Ритуал» / The Ritual

Жанр: фільм жахів про надприродне

Дата прем’єри: 5 червня

Реліз: кінотеатри

Отець Теофіл Різінгер і його колега Йозеф Штайгер, перший з яких бореться зі своєю кризою віри, а другий — з бурхливим минулим, працюють разом, щоб провести серію обрядів екзорцизму над Еммою Шмідт. Ця молода жінка, ймовірно, одержима демонами.

Сюжет «Ритуалу» заснований на реальній історії, зокрема серії складних обрядів екзорцизму, проведених Резінгером над Еммою Шмідт у 1928 році. Головні ролі священників виконали сам Аль Пачіно та Ден Стівенс, що тішить своєю появою у горорі вже другий місяць поспіль після травневої «Кривавої таємниці».

«Хижак: Вбивця вбивць» / Predator: Killer of Killers

Жанр: науково-фантастичний анімаційний екшн

Дата прем’єри: 6 червня

Реліз: Hulu

У цій антології розповідається про трьох найлютіших воїнів в історії людства з трьох різних епох. Войовнича представниця племені вікінгів намагається підготувати свого сина до кривавого походу за помстою. Ніндзя у феодальній Японії повстає проти брата-самурая в жорстокій битві за престол. Пілот часів Другої світової війни здіймається в небо, щоб розслідувати таємничу загрозу для союзників. І хоча всі ці воїни самі по собі є майстерними воїнами, вони всього лише здобич для нового супротивника — могутнього вбивці вбивць.

Перед виходом чергової частини «Хижака» з підзаголовком «Дикі землі», прем’єра якої планується у листопаді, помилуватися культовим прибульцем можна буде у форматі анімації. Режисер Ден Трахтенберг серйозно взявся за розвиток міфології серії — це саме він відповідав за постановку і частково за сценарій «Здобичі» (2022), і саме він знову виконуватиме ті ж функції у двох прийдешніх проєктах за всесвітом «Хижака». Що ж, лишається тільки побажати Трахтенбергу успіху в його надвідповідальних починаннях.

«Глибоке прикриття» / Deep Cover

Жанр: комедійний бойовик

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: Prime Video

Дія фільму відбувається в кримінальному світі Лондона (десь тут напевно гикнулося Ґаю Річі). Поліція наймає трьох акторів-імпровізаторів для участі в спецопераціях, під час яких вони мають проникнути в злочинне угруповання.

Імпровізувати у кадрі доведеться Орландо Блуму, Брайс Даллас Говард та Ніку Мохаммеду, котрого ви можете пам’ятати за хітовим драмеді «Тед Лассо». Серед сценаристів — Дерек Коннолі та Колін Треворроу, відповідальні за трилогію «Світ Юрського періоду» (2015—2022).

«Матеріалісти» / Materialists

Жанр: романтична комедія

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: кінотеатри

Люсі — молода й амбітна шлюбна менеджерка з Нью-Йорка, яка допомагає людям знаходити кохання. Проблеми у героїні починаються в той момент, коли вона постає перед непростим вибором: ідеальний новий хлопець чи недосконалий колишній?

На перший погляд, місцевий синопсис наштовхує на думки про типовий ромкомівіський сюжет, зосереджений на любовному трикутнику. Чи зможе стрічка Селін Сон кинути виклик затертим до дірок жанровим тропам — можемо дізнатися з 12 червня. Як мінімум привертає увагу зірковий акторський склад в особі Кріса Еванса, Дакоти Джонсон та всюдисущого Педро Паскаля. Ваші ставки, панове, кого ж обере недавня Мадам Павутина — колишнього Джонні Шторма чи прийдешнього Ріда Річардса.

«Небезпечна тварина» / Dangerous Animals

Жанр: фільм жахів про виживання

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: кінотеатри

Фільм оповідає про серфінгістку, яка намагається врятуватися від серійного вбивці, що має намір згодувати нещасну акулам. З огляду на синопсис і трейлер «Небезпечна тварина», яка в оригіналі звучить у множині, становить дивну суміш «Мілини» (2016) з Блейк Лайвлі та тортурного порно «Пила».

У жертвах — автентична для жанру білявка Гаррі Гаррісон. У мисливцях, окрім колись популяризованих Спілбергом ікластих хижаків — скажений Джай Кортні, котрий десь зник з великих екранів після піку популярності у 2010-х. Нині актора вже не побачиш у проєктах калібру «Міцний горішок: Гарний день, аби померти» (2013), «Дивергент» (2014), «Термінатор: Генезис» (2015), «Загін самогубців» (2016), зокрема й через те, що більшість з них виявилися невдалими.

«Як приборкати дракона» / How to Train Your Dragon

Жанр: пригодницьке фентезі

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: кінотеатри

«На суворому острові Туп, де вікінги і дракони були найлютішими ворогами впродовж багатьох поколінь, винахідливий, але недооцінений син вождя Стоїка Могутнього Гикавка кидає виклик багатовіковій боротьбі з драконами, коли наважується подружитися з грізним драконом породи Нічна Фурія Беззубиком. Їхній малоймовірний союз розкриває справжню природу драконів, ставлячи під сумнів основи суспільства вікінгів». — йдеться в офіційному синопсисі Universal Pictures.

«Як приборкати дракона» — жива адаптація та рімейк однойменного анімаційного хіта 2010 року, який був заснований на книзі британської письменниці Крессіди Ковелл та справедливо отримав загальне визнання серед глядачів і критиків. «Живого» Гикавку на екрані втілить Мейсон Темз, Астрід зіграє Ніко Паркер, яку ви можете пам’ятати за першим сезоном «Останніх з нас», а Стоїка зобразить Джерард Батлер, що озвучував персонажа в оригіналі. У режисерське крісло вмостився один з постановників та сценаристів стрічки 15-річної давності Дін Деблуа (його напарник Кріс Сандерс торік видав «Дикого робота»).

У автора цієї статті та, є впевненість, у мільйонів глядачів по всьому світу пов’язані найтепліші спогади про кіносеанс оригінального мультфільму. На це зокрема і роблять ставку кінороби сьогодні.

«Материнська любов» / Echo Valley

Жанр: трилер

Дата прем’єри: 13 червня

Реліз: Apple TV+

Кейт Гарретт працює дресувальницею коней на своїй фермі в південній Пенсільванії. Вона щосили намагається впоратися з особистою трагедією. Одного разу вночі до жінки приходить її донька Клер, уся у чужій крові, і Кейт має вирішити, що вона готова зробити, щоб захистити свою дитину.

«Материнська любов» є трилером режисера Майкла Пірса за сценарієм Бреда Інґельсбі з цікавим акторським тандемом в особі Джуліанни Мур та Сідні Свіні. Їхніми партнерами на знімальному майданчику стали Кайл Маклакен та Донал Глісон, для якого це вже другий поспіль фільм на сервісі Apple TV+ після сміховинного «Джерела вічної молодості», що прем’єрувався минулого місяця. Одним з продюсерів виступив сер Рідлі Скотт.

«Тіньовий загін» / Shadow Force

Жанр: бойовик, трилер

Дата прем’єри: 19 червня

Реліз: кінотеатри

Колись Кайра та Айзек були лідерами багатонаціональної групи спеціального призначення під назвою «Тіньовий загін», але порушили головне правило, закохавшись одне в одного. Тепер вони йдуть у підпілля, щоб захистити свого сина, в той час, як решта бійців загону прямують по їхньому сліду.

Протистояти колишнім колегам будуть Омар Сі та Керрі Вашингтон, а режисерувати цю історію — Джо Карнаган, котрому не звикати працювати у жанрі екшн («Козирні тузи» (2007), «Команда А» (2010), «Драйвер на ніч» (2014), «Boss Level: Врятувати колишню» (2019)).

«Еліо» / Elio

Жанр: науково-фантастична пригодницька анімація

Дата прем’єри: 19 червня

Реліз: кінотеатри

Ця космічна пригода познайомить нас з Еліо Солесом — фанатом космосу з багатою уявою та величезною одержимістю інопланетянами. Коли він опиняється у міжпланетній організації Communiverse разом з представниками інших галактик, Еліо повністю занурюється в епічну пригоду. Помилково ідентифікований як лідер Землі, хлопчина має сформувати зв’язки з ексцентричними інопланетними формами життя, подолати кризу міжгалактичних масштабів і якимось чином дізнатися, ким він є насправді.

Нова пригодницька анімація від Disney та Pixar стала черговим піксарівським проєктом у жанрі наукової фантастики після хіта «ВОЛЛ·І» (2008) і не дуже успішного з погляду касових зборів «База Рятівника» (2022) — спіноф-приквела культової «Історії іграшок». Серед творців — один з режисерів і сценаристів «Коко» (2017) Адріан Моліна, режисерка та співсценаристка «Я — Панда» (2022) Домі Ші, а також сценарист Майк Джонс, котрий доклав руку до скриптів високорейтингових мультфільмів «Душа» (2020) та «Лука» (2021).

«Спокута гріхів» / Absolution

Жанр: кримінальний трилер, бойовик

Дата прем’єри: 19 червня

Реліз: кінотеатри

Дізнавшись про свій невтішний діагноз, підстаркуватий ватажок мафії намагається втекти від свого минулого і відновити стосунки з донькою та онуком. Проте злочинний світ не збирається так просто відпускати гангстера. Черговий трилер/бойовичок з Ліамом Нісоном — вже досить промовиста характеристика для фільму.

«28 років по тому» / 28 Years Later

Жанр: постапокаліптичний зомбі-горор

Дата прем’єри: 19 червня

Реліз: кінотеатри

Через 28 років після того, як вірус Rage вирвався з медичної дослідницької лабораторії, ті, хто вижив, знайшли способи існувати серед інфікованих. В центрі оповіді знаходиться група, котра живе на невеликому острові, з’єднаному з материком єдиною, добре захищеною дамбою. Коли батько та його син вирушають на місію в темне серце материка, вони відкривають найжахливіші секрети зовнішнього світу.

«28 років по тому» став вже третьою частиною популярної британської зомбі-франшизи після стрічок «28 днів по тому» (2002) та «28 тижнів по тому» (2007). До проєкту повернулися творці оригіналу — режисер Денні Бойл, сценарист Алекс Ґарленд, оператор Ентоні Дод Ментл та навіть Кілліан Мерфі, щоправда, лише у якості виконавчого продюсера. Безпосередньо ж у кадрі ми побачимо Рейфа Файнза, Аарона Тейлора-Джонсона, Джоді Комер та Джека О’Коннелла.

Також відзначимо, що знімання відбувалися паралельно із фільмуванням наступної частини за сценарієм все того ж Ґарленда «28 років потому: Кістяний храм», прем’єра якої запланована на початок 2026 року. Режисерувати стрічку було довірено Нії ДаКості, однією з попередніх робіт якої був катастрофічно провальний супергеройський блокбастер «Марвели» (2023).

«М3ҐАН 2.0» / M3GAN 2.0

Жанр: науково-фантастичний фільм жахів

Дата прем’єри: 26 червня

Реліз: кінотеатри

Через два роки після подій першого фільму Джемма стала авторкою та прибічницею регулювання штучного інтелекту, замкнувши все ще активну M3GAN у маленькій нешкідливій роботизованій ляльці. Однак технологія була викрадена і використана для створення військового робота на ім’я Амелія, який усвідомлює себе, нападає на своїх творців і намагається захопити контроль. Зіткнувшись з новою небезпекою, племінниця Джемми Кеді переконує її відновити M3GAN за допомогою вдосконалених технологій, щоб та могла дати бій Амелії.

Битва двох андроїдів? Здається, десь ми таке вже бачили. У сиквелі нашумілого слешера про оскаженілу ляльку «М3ҐАН» (2022) до своїх ролей повертаються Еллісон Вільямс, Вайолет МакГроу, Емі Дональд та Дженна Девіс, так само як і режисер оригіналу Джерард Джонстон і сценарист Акела Купер. Джеймс Ван та Джейсон Блум зайнялися продюсерським функціями. А от з нових облич, що особливо приємно, варто відзначити появу української акторки Іванни Сахно, що постає у кадрі ще однією версією лихої красуні Terminatrix. Подивитися на її бій з Алітою курця можна буде в кіно з 26 червня.

«F1: Фільм» / F1

Жанр: спортивна драма, перегоновий екшн

Дата прем’єри: 26 червня

Реліз: кінотеатри

Пілот Формули-1 Сонні Гейс, що брав участь у перегонах у 1990-х роках, потрапляє в жахливу аварію, через яку йому довелося піти з великого спорту і почати ганяти в інших дисциплінах. Власник команди Формули-1 та старий друг Гейса Рубен Сервантес зв’язується з ним і просить повернутися з відставки, щоб стати наставником новачка-вундеркінда Джошуа «Ноа» Пірса для команди Apex Grand Prix (APXGP).

На десерт червневий репертуар пропонує «F1: Фільм» — новий 250-мільйонний блокбастер від Джозефа Косинські, у послужному списку якого такі нашумілі стрічки як «Трон: Спадок» (2010), «Світ забуття» (2013) і надзвичайно успішний та дивовижний «Топ Ґан: Меверік» (2022). Том Круз, щоправда, у цьому році вже відстрілявся у своїй «Фінальній розплаті», тепер от черга тішити глядача за не менш крутою голлівудською зіркою Бредом Піттом. Беззаперечно, найгучніша та найцікавіша новинка місяця з усіх представлених, тож чекаємо.