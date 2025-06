Найцікавіші нові фільми червня 2025 року

Радійте, ненависники супергеройських блокбастерів — у червні ми не побачимо жодного поборника добра і справедливості у костюмі супергероя на великих екранах. Натомість прокат запропонує чимало цікавого в інших жанрах — від Ани де Армас у ролі смертоносної вбивці до Бреда Пітта за кермом боліда Формули-1. Детальніше про усі червневі кіноновинки, які можуть бути цікавими глядачу, читайте в нашому традиційному матеріалі.

Жанр: бойовик

Дата прем’єри: 4 червня

Реліз: кінотеатри

Балерина-вбивця Єва Макарро стає на шлях помсти за свого батька. Це спіноф нашумілої екшн-франшизи «Джон Вік» з Кіану Рівзом у головній ролі, а події стрічки відбуватимуться між третім та четвертим фільмом про нестримного кілера. Титульну роль довірили Ані де Армас, яка замінила на посту Юніті Фелан, що з’явилася в образі Балерини у «Парабелумі» (2019).

Також у кадрі можна буде побачити й самого Рівза, і власника готелю «Континенталь» Вінстона Скотта в незмінному виконанні Ієна Макшейна, і місцевого консьєржа Гарона від Ленса Реддіка. На жаль, ця роль стала для актора останньою: 17 березня 2023 він раптово помер у віці 60 років. З нових облич відзначаємо присутність Нормана «Деріла Діксона» Рідуса та Ґебріела Бірна.

Режисерувати картину взявся Лен Вайзмен, який давно зосередив увагу на серіалах, однак за плечима має цілий оберемок екшенових повнометражок, таких як «Інший світ» (2003), «Інший світ 2: Еволюція» (2005), «Міцний горішок 4.0» (2007) та «Згадати все» зразка 2012 року. Оскільки Вайзмен вже розлучився з Кейт Бекінсейл, цього разу він дозволяє собі зафільмувати іншу красуню в якості крутої войовниці.

Жанр: науково-фантастичний психологічний трилер

Дата прем’єри: 5 червня

Реліз: кінотеатри

Офіційний синопсис звучить так: «Група астронавтів вирушає у смертельно небезпечну місію до супутника Сатурна Титана і намагається зберегти контроль над реальністю». До цією групи увійдуть: Лоуренс Фішберн, для якого і «контроль над реальністю» не вперше у кар’єрі матиме принципове значення, і подорожувати у космосі не в новинку, а також Кейсі Аффлек та Томер Капон (Французик з «Хлопців»).

Режисером виступив шведський фахівець Мікаель Гофстрем, фільмографія якого хоч і не рясніє великими хітами, але містить непогані жанрові зразки. Наприклад, «1408» (2007) за однойменним оповіданням Стівена Кінга або «План втечі» (2013), що об’єднав на екрані двох легенд бойовиків Арнольда Шварценеггера та Сильвестра Сталлоне.

«Ритуал» / The Ritual

Жанр: фільм жахів про надприродне

Дата прем’єри: 5 червня

Реліз: кінотеатри

Отець Теофіл Різінгер і його колега Йозеф Штайгер, перший з яких бореться зі своєю кризою віри, а другий — з бурхливим минулим, працюють разом, щоб провести серію обрядів екзорцизму над Еммою Шмідт. Ця молода жінка, ймовірно, одержима демонами.

Сюжет «Ритуалу» заснований на реальній історії, зокрема серії складних обрядів екзорцизму, проведених Резінгером над Еммою Шмідт у 1928 році. Головні ролі священників виконали сам Аль Пачіно та Ден Стівенс, що тішить своєю появою у горорі вже другий місяць поспіль після травневої «Кривавої таємниці».

«Хижак: Вбивця вбивць» / Predator: Killer of Killers

«Хижак: Вбивця вбивць» / Predator: Killer of Killers

Жанр: науково-фантастичний анімаційний екшн

Дата прем’єри: 6 червня

Реліз: Hulu

У цій антології розповідається про трьох найлютіших воїнів в історії людства з трьох різних епох. Войовнича представниця племені вікінгів намагається підготувати свого сина до кривавого походу за помстою. Ніндзя у феодальній Японії повстає проти брата-самурая в жорстокій битві за престол. Пілот часів Другої світової війни здіймається в небо, щоб розслідувати таємничу загрозу для союзників. І хоча всі ці воїни самі по собі є майстерними воїнами, вони всього лише здобич для нового супротивника — могутнього вбивці вбивць.

Перед виходом чергової частини «Хижака» з підзаголовком «Дикі землі», прем’єра якої планується у листопаді, помилуватися культовим прибульцем можна буде у форматі анімації. Режисер Ден Трахтенберг серйозно взявся за розвиток міфології серії — це саме він відповідав за постановку і частково за сценарій «Здобичі» (2022), і саме він знову виконуватиме ті ж функції у двох прийдешніх проєктах за всесвітом «Хижака». Що ж, лишається тільки побажати Трахтенбергу успіху в його надвідповідальних починаннях.

Жанр: комедійний бойовик

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: Prime Video

Дія фільму відбувається в кримінальному світі Лондона (десь тут напевно гикнулося Ґаю Річі). Поліція наймає трьох акторів-імпровізаторів для участі в спецопераціях, під час яких вони мають проникнути в злочинне угруповання.

Імпровізувати у кадрі доведеться Орландо Блуму, Брайс Даллас Говард та Ніку Мохаммеду, котрого ви можете пам’ятати за хітовим драмеді «Тед Лассо». Серед сценаристів — Дерек Коннолі та Колін Треворроу, відповідальні за трилогію «Світ Юрського періоду» (2015—2022).

Жанр: романтична комедія

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: кінотеатри

Люсі — молода й амбітна шлюбна менеджерка з Нью-Йорка, яка допомагає людям знаходити кохання. Проблеми у героїні починаються в той момент, коли вона постає перед непростим вибором: ідеальний новий хлопець чи недосконалий колишній?

На перший погляд, місцевий синопсис наштовхує на думки про типовий ромкомівіський сюжет, зосереджений на любовному трикутнику. Чи зможе стрічка Селін Сон кинути виклик затертим до дірок жанровим тропам — можемо дізнатися з 12 червня. Як мінімум привертає увагу зірковий акторський склад в особі Кріса Еванса, Дакоти Джонсон та всюдисущого Педро Паскаля. Ваші ставки, панове, кого ж обере недавня Мадам Павутина — колишнього Джонні Шторма чи прийдешнього Ріда Річардса.

Жанр: фільм жахів про виживання

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: кінотеатри

Фільм оповідає про серфінгістку, яка намагається врятуватися від серійного вбивці, що має намір згодувати нещасну акулам. З огляду на синопсис і трейлер «Небезпечна тварина», яка в оригіналі звучить у множині, становить дивну суміш «Мілини» (2016) з Блейк Лайвлі та тортурного порно «Пила».

У жертвах — автентична для жанру білявка Гаррі Гаррісон. У мисливцях, окрім колись популяризованих Спілбергом ікластих хижаків — скажений Джай Кортні, котрий десь зник з великих екранів після піку популярності у 2010-х. Нині актора вже не побачиш у проєктах калібру «Міцний горішок: Гарний день, аби померти» (2013), «Дивергент» (2014), «Термінатор: Генезис» (2015), «Загін самогубців» (2016), зокрема й через те, що більшість з них виявилися невдалими.