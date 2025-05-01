Найцікавіші нові фільми травня 2025 року

Як для травня, який зазвичай відкриває сезон літніх блокбастерів, цьогоріч в репертуарі останнього місяця весни не так вже й багато гучних високобюджеток. Серед інших, звичайно, виділяється восьма неможлива місія з Томом Крузом, бюджет якої, кажуть, сягнув вражаючих $400 млн, а десь поряд розташувалися черговий марвелівський блокбастер та черговий рімейк діснеївської анімаційної класики. Серед іншого контенту маємо цілий оберемок жахастиків, кілька представників інших жанрів, а також звертаємо увагу на нового Веса Андерсона з позамежно зірковим акторським складом. Що з новинок обрати для себе у травні — наш традиційний матеріал вже готовий допомогти з цим питанням.

«Ще одна проста послуга» / Another Simple Favor

Жанр: детективна чорна комедія

Дата прем’єри: 1 травня

Реліз: Prime Video

На розкішному весіллі Емілі з італійським бізнесменом на острові Капрі відбувається вбивство. У кращих традиціях Агати Крісті герої мають виявити убивцю, яким може виявитися будь-хто з присутніх. Це сиквел фільму «Проста послуга», що вийшов на екрани у 2018 році. Анна Кендрік, Блейк Лайвлі та Генрі Голдінг повертаються до своїх ролей.

«Громовержці*» / Thunderbolts*

Жанр: супергеройський екшн

Дата прем’єри: 1 травня

Реліз: кінотеатри

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Група антигероїв потрапляє у смертельну пастку Валентини Аллеґри де Фонтейн і змушена вирушити на небезпечну місію, яка може принести їм спокуту, якщо вони об’єднаються в команду. Чергова супергеройська команда, такий собі Загін самогубців від Marvel, збереться 1 травня. Але не варто забувати, що серед місцевих поборників добра присутні такі персонажі, як Олена Белова та Олексій Шостаков, він же Червоний вартовий, тобто росіяни. А ми як ніхто інший знаємо, що це ще ті рятівники світу.

«Фанатик» / Borderline

Жанр: комедійний трилер

Дата прем’єри: 1 травня

Реліз: кінотеатри

Дія фільму відбувається в Лос-Анджелесі в 1990-х роках. У будинок попзірки Софії вламується молодий чоловік на ім’я Пол Дьюерсон, впевнений у тому, що вони одружуються. Незваний гість починає поводити себе неадекватно, поки ошелешена співачка намагається втекти від нав’язливого шанувальника.

Здається, у цьому комедійному трилері, що став дебютом для режисера Джиммі Вордена, Рей Ніколсон взявся косплеїти свого славетного батька, виконавши партію нестримного божевільного переслідувача. Про божевілля згадуємо недарма, адже нічого іншого, окрім нього, від продюсера «Солтберна» і сценариста «Ведмедя під кайфом», мабуть, чекати не варто. В ролі наляканої жертви вже далеко не вперше після «Гри в хованки» й «Азраїла: Світ тиші» виступить Самара Вівінг.

«Серфер» / The Surfer

Жанр: психологічний трилер

Дата прем’єри: 8 травня

Реліз: кінотеатри

Після багатьох років, проведених у США, головний герой повертається до Австралії. На очах у сина-підлітка він зазнає нападу з боку місцевої банди серферів, які мають намір заволодіти відокремленим пляжем, де герой провів своє дитинство. Поранений Серфер вирішує залишитися тут і оголошує війну покидькам. Але згодом цей конфлікт виходить з-під контролю і Серфер опиняється на межі божевілля.

Якщо треба зіграти когось, хто знаходиться на межі божевілля — кличте пана Ніколаса Кейджа — він уже неодноразово доводив свою спроможність у подібних ролях. Протистояти йому буде Джуліан Мак-Магон, але, здається, у колишнього Коула Тернера та Доктора Дума немає жодних шансів на успіх у боротьбі з харизматичним бороданем. Ну і як не відзначити, що вже другий місяць поспіль український прокат пропонує кіно з Кейджем — буквально у квітні на екрани вийшов постапокаліптичний горор «Виживші: Вихід у пітьму».

«Шалені копи» / Greedy People

Жанр: кримінальна комедія

Дата прем’єри: 8 травня

Реліз: кінотеатри

У невеликому острівному містечку відбувається вбивство. Це двоє недолугих поліціянтів випадково убили господиню будинку, у якому до того ж вони виявили мільйон доларів. Подальші рішення дурнів призводять до неконтрольованого хаосу. Веселити глядачів візьмуться Джозеф Гордон-Левітт, Хімеш Патель та Лілі Джеймс.

«Клоун Френдо» / Clown in a Cornfield

Жанр: слешер, чорна комедія

Дата прем’єри: 8 травня

Реліз: кінотеатри

Доктор Мейбрук та його донька Квінн переїжджають у невеличке містечко, щоб почати життя з чистого аркуша. Але це місце має свої моторошні таємниці, і найстрашніша — це символ колись популярного кукурудзяного сиропу — клоун Френдо. Після щорічного святкування на його честь у місті відбувається серія жорстоких убивств підлітків. Лячний клоун вийшов на полювання і вже ніщо не здатне зупинити цю зловісну істоту.

Сюжет стрічки заснований на романі «Клоун у кукурудзяному полі» американського письменника Адама Чезаре. Книга була видана у 2020 році, і тоді ж отримала премію Брема Стокера як найкращий підлітковий роман. Насаджувати недолугу молодь на вила серед рясних кукурудзяних полів Пеннівайз на мінімалках візьметься з 8 травня.

«Бабуні» / Nonnas

Жанр: комедія

Дата прем’єри: 9 травня

Реліз: Netflix

Втративши матір, відчайдушний Джо вирішує вшанувати її пам’ять та відкрити італійський ресторан. Фільм заснований на житті Джо Скаравели — власника ресторану Enoteca Maria на Стейтен-Айленді, куди запрошують працювати кухарями бабусь. Головні ролі тут виконали Вінс Вон, Сьюзан Сарандон, Лоррейн Бракко і Талія Шайр, яку ви могли бачити у серії фільмів про Роккі Бальбоа, де акторка втілила образ дружини головного героя.

«Пункт призначення: Родове прокляття» / Final Destination: Bloodlines

Жанр: фільм жахів про надприродне

Дата прем’єри: 15 травня

Реліз: кінотеатри

Студентка коледжу Стефані Льюїс, якій знову і знову сниться один і той самий кошмар, що пророкує загибель її сім’ї, повертається у рідну місцину. Їй треба знайти людину, яка може запобігти трагедії.

«Родове прокляття» — вже шостий фільм в рамках популярної горор-франшизи «Пункт призначення», котра розпочала свою ходу кінотеатрами чверть століття тому і стабільно постачала глядачів контентом з 2000 по 2011 роки. Зі старих персонажів можна розраховувати на появу власника похоронного бюро Вільяма Блудворта у виконанні Тоні Тодда. На жаль, роль експерта зі Смерті стала для актора однією з останніх, адже кістлява з косою спіткала його в реальному житті — сталося це 6 листопада 2024 року.

«Ліло і Стіч» / Lilo & Stitch

Жанр: пригодницька фантастична комедія

Дата прем’єри: 22 травня

Реліз: кінотеатри

Фільм розповідає історію зв’язку, що виник між самотньою дівчинкою Ліло і схожим на собаку інопланетянином на ім’я Стіч, який був створений як руйнівна сила. «Ліло і Стіч» є рімейком однойменного культового мультфільму 2002 року та переносить титульних персонажів у формат живого кіно.

Disney продовжує невтомно працювати у цьому напрямку, і тільки-но глядачі відійшли від «Білосніжки», як на горизонті майорить чергове звернення студії до своїх анімаційних хітів з далекого минулого (хоча цього разу не такого вже й далекого). От тільки зазвичай чомусь так виходить, що в намальованих історіях більше душі, ніж в блокбастерах з «живим» виконанням.

«Кривава таємниця» / Cuckoo

Жанр: фільм жахів

Дата прем’єри: 22 травня

Реліз: кінотеатри

Після смерті матері 17-річна Ґретхен переїжджає зі своїм батьком Луїсом, мачухою Бет і німою зведеною сестрою Альмою в курортне містечко в Баварських Альпах. Сім’я приїхала туди, щоб допомогти збудувати новий готель, яким керує загадковий герр Кеніг. Він пропонує Ґретхен роботу на рецепції, щоб допомогти їй адаптуватися. Однак незабаром після їхнього прибуття на місці починають відбуватися дивні події.

Цей німецький жахастик прем’єрувався на торішньому Каннському кінофестивалі, а головні ролі у ньому виконали Гантер Шафер, Джессіка Генвік, Ден Стівенс та Мартон Чокаш, про якого ми згадували зовсім недавно завдяки українській прем’єрі детективного трилера «Сплячі пси».

«Місія неможлива: Фінальна розплата» / Mission: Impossible – The Final Reckoning

Жанр: шпигунський бойовик

Дата прем’єри: 22 травня

Реліз: кінотеатри

Агент Impossible Missions Force Ітан Гант та його команда вирушають на нове завдання, щоб спробувати зупинити свого заклятого ворога Габріеля, перш ніж він зможе отримати програму штучного інтелекту, яка ризикує підірвати стабільність усього світу.

«Фінальна розплата» є прямим продовженням «Розплати. Частини першої» (2023) та загалом восьмим фільмом кінофраншизи «Місія неможлива». У кадрі глядачі побачать багато знайомих облич — Гейлі Етвел, Вінга Реймса, Саймона Пегга, Ванессу Кірбі, Пом Клементьєв, Генрі Черні та Анджелу Бассет, котра знову зіграє президентку США (не плутати з Віолою Девіс) після політичного трилера «Нульовий день». Насолодитися новими трюками від нестримного Тома Круза можна буде з 22 травня.

«Фонтан молодості» / Fountain of Youth

Жанр: пригодницький бойовик. фільм про пограбування

Дата прем’єри: 23 травня

Реліз: Apple TV+

Відчужені брат і сестра, Люк та Шарлотта Пардью, об’єднуються і вирушають у подорож, щоб знайти славнозвісне Джерело молодості. Багатоверстатник Гай Річі продовжує стабільно видавати один проєкт за іншим, і цього разу перед глядачем постане пригодницький фільм про пограбування з Джоном Кразінські, Наталі Портман, Ейсою Гонсалес та Доналом Глісоном у головних ролях. Сам режисер обіцяє стрічку «у дусі Індіани Джонса», і наскільки його слова відповідають дійсності — глядачі матимуть нагоду оцінити 23 травня.

«Вулиця страху: Королева випускного» / Fear Street: Prom Queen

Жанр: слешер

Дата прем’єри: 23 травня

Реліз: Netflix

Офіційний синопсис на Netflix звучить так: «Хто стане королевою випускного балу школи Шейдісайда 1988 року? Аутсайдерці Лорі конкуренція здається безжальною навіть до того, як хтось починає вбивати кандитаток».

«Королева краси» — вже четверта частина кінофраншизи Fear Street, заснованої на однойменній серії книг американського письменника Р. Л. Стайна. Сюжет цього фільму ґрунтується на романі «The Prom Queen», що був виданий у 1992 році.

«Фінікійська схема» / The Phoenician Scheme

Жанр: шпигунська чорна комедія

Дата прем’єри: 29 травня

Реліз: кінотеатри

Дія розгортається у 40-ві роки минулого століття. В центрі оповіді знаходиться Жа-Жа Корда — підприємець у галузі авіації та озброєння і один із найбагатших людей Європи. Він постійно змушений протистояти численним недоброзичливцям. Також у сюжету важлива роль відведена його доньці і єдиній спадкоємиці, черниці Лізель, та її наставнику Бйорну Лунду.

«Фінікійська схема» — нова шпигунська комедія від Веса Андерсона, на знімальному майданчику якої зібрався захмарний у своїй зірковості акторський склад. На екрані глядачі зможуть побачити Бенісіо Дель Торо, Майкла Серу, Тома Генкса, Браяна Кренстона, Скарлетт Йоганссон, Бенедикта Камбербетча, Джеффрі Райта, Руперта Френда, Віллема Дефо, Шарлотту Генсбур, Білла Мюррея та інших. Частина цієї зіркової компанії перекочувала сюди з попереднього фільму Андерсона «Астероїд-Сіті».

«Тіньовий загін» / Shadow Force

Жанр: бойовик, трилер

Дата прем’єри: 29 травня

Реліз: кінотеатри

Колись Кайра та Айзек були лідерами багатонаціональної групи спеціального призначення під назвою «Тіньовий загін», але порушили головне правило, закохавшись одне в одного. Тепер вони йдуть у підпілля, щоб захистити свого сина, в той час, як решта бійців загону прямують по їхньому сліду. Протистояти колишнім колегам будуть Омар Сі та Керрі Вашингтон.

«Ритуал» / The Ritual

Жанр: фільм жахів

Дата прем’єри: 29 травня

Реліз: кінотеатри

Отець Теофіл Різінгер і отець Йозеф Штайгер, перший з яких бореться зі своєю кризою віри, а другий — з бурхливим минулим, працюють разом. Їм треба провести серію обрядів екзорцизму над Еммою Шмідт — молодою жінкою, яка, ймовірно, одержима демонами.

Сюжет «Ритуалу» заснований на реальній історії, зокрема, серії складних обрядів екзорцизму, проведених Резінгером над Еммою Шмідт у 1928 році. Головні ролі священників виконали Аль Пачіно та Ден Стівенс.

«Гірська вершина» / Mountainhead

Жанр: сатирична комедійна драма

Дата прем’єри: 31 травня

Реліз: HBO, Max

Дія фільму відбувається на гірськолижному курорті, де група друзів-мільярдерів збирається під час світової фінансової кризи. Проводити час на тлі мальовничих гірських пейзажів пропонується у компанії Стіва Карелла, Джейсона Шварцмана, Корі Майкла Сміта та Рамі Юссефа. Режисерський дебют для британського сценариста і продюсера Джессі Армстронга.