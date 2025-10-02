Найцікавіші нові серіали жовтня 2025 року

У жовтні на малих екранах розгорнуться неабиякі пристрасті. Сем Фішер зі Splinter Cell, Ед Ґін з найжахливіших кошмарів жителів містечка Плейнфілд та Ґеральт з Рівії, відповідно, з творів Анджея Сапковського завітають на Netflix. Клоун Пеннівайз — на HBO. Актор Джейсон Кларк — майже одночасно на Apple TV+ та Hulu. Підкріплюються жовтневі екранні веселощі воістину “обнадійливими” тайтлами на кшталт “Перед лицем смерті”, “Смерть в сім’ї” та “Дорога на кладовище”. Чим тішитимуть стримінгові платформи та телемережі своїх глядачів у нинішні вже досить прохолодні вечори — пропонуємо дізнатися прямо зараз.

Нові серіали

“9-1-1: Нашвілл” / 9-1-1: Nashville

Дата випуску: 9 жовтня

Шоуранери: Раян Мерфі, Тім Майнер, Рашад Райсані

У ролях: Кріс О’Доннелл, Джессіка Кепшоу, Майкл Провост, Кімберлі Вільямс-Пейслі, Гейлі Кілґор, Хуані Феліз, Гантер Маквей, Ліенн Раймс

Жанр: процедурна драма, серіал-катастрофа

Реліз: ABC

Дія серіалу відбувається в Нашвіллі, штат Теннессі. Це історія про життя співробітників служб екстреної допомоги, зокрема пожежників, парамедиків та поліціянтів, які щоденно стикаються з небезпечними для життя ситуаціями.

“Нашвілл” став вже другим спінофом франшизи “9-1-1” після “Самотньої зірки” (2020—2025), показ якого завершився в лютому цього року. Серіал створений Раяном Мерфі, Тімом Майніром і Рашадом Райсані, а Бред Фалчук та Анджела Бассетт виступили в якості виконавчих продюсерів. Рішення фільмувати саме у Нашвіллі було продиктовано наявністю самобутньої музичної культури міста та його мальовничих околиць.

“Останній рубіж” / The Last Frontier

Дата випуску: 10 жовтня

Шоуранери: Джон Бокенкамп, Річард Д’Овідіо

У ролях: Джейсон Кларк, Домінік Купер, Гейлі Беннетт, Симона Кесселл, Тейт Блум, Даллас Голдтут, Елфрі Вударт, Расті Швіммер

Жанр: драматичний трилер

Реліз: Apple TV+

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Маршал США Френк Ремнік стикається з великою проблемою у малозаселеному регіоні Аляски, що виникла після авіакатастрофи, в результаті якої на свободу вийшли численні ув’язнені, серед яких є особливо жорстокі злочинці.

Як по синопсису, так і по назві “Останній рубіж” ніби виринув десь з епохи бойовиків 90-х, щоправда, героєм-одинаком, з якого так і пре маскулінність, Джейсона Кларка аж ніяк не назвеш. Фільмування проходило в Монреалі, серіал дебютує на Apple TV+ з першими двома епізодами 10 жовтня, після чого нові серії надходитимуть щоп’ятниці до 5 грудня.

“Компанія босів” / The Chair Company

Дата випуску: 12 жовтня

Шоуранери: Тім Робінсон, Зак Канін

У ролях: Тім Робінсон, Лейк Белл, Софія Лілліс, Вілл Прайс, Джозеф Тудіско, Лу Даймонд Філліпс

Жанр: комедія

Реліз: HBO

Серіал оповідає історію Вільяма Рональда Троспера, який починає розслідування великої та складної змови після невтішного інциденту на робочому місці.

“Компанія босів” — чергова спільна робота Тіма Робінсона та Зака Каніна після співпраці у якості сценаристів на шоу Saturday Night Live, а також в комедійних серіалах “Детройтці” (2017—2018) і “Я думаю, вам пора на вихід з Тімом Робінсоном” (2019—2023). Серед виконавчих продюсерів — режисер “Гри на пониження” (2015) та “Не дивіться вгору” (2021) Адам Маккей, а також Ендрю ДеЯнг, який раніше режисерував чорну комедію «Дружба» (2024), де Робінсон виконував одну з головних ролей.

“Splinter Cell: Перед лицем смерті” / Splinter Cell: Deathwatch

Дата випуску: 14 жовтня

Шоуранер: Дерек Кольстад

Ролі озвучили: Лів Шрайбер, Джанет Варні, Кірбі Говелл-Баптіст, Джоел Оулетт

Жанр: анімаційний шпигунський екшн для дорослих

Реліз: Netflix

У таємничому світі шпигунства Сем Фішер давно став предметом чуток і легенд. Повернувшись до справи, він повинен допомогти новачку викрити глобальну змову.

Сюжет цього анімаційного серіалу заснований на популярній серії відеоігор у жанрі стелс-екшн Splinter Cell, якою опікувався американський письменник Том Кленсі. Виробництвом займалася Ubisoft Film & Television, а Майкл Айронсайд, що озвучував головного героя Сема Фішера у іграх, заявив, що занадто старий ̶д̶л̶я̶ ̶ц̶ь̶о̶г̶о̶ ̶л̶а̶й̶н̶а̶, щоб продовжувати роботу з персонажем на телебаченні, тож роль перейшла до Ліва Шрайбера.

“Мердо: Смерть в сім’ї” / Murdaugh: Death in the Family

Дата випуску: 15 жовтня

Шоуранери: Майкл Д. Фуллер, Ерін Лі Карр

Ролі озвучили: Джейсон Кларк, Патриція Аркетт, Дж. Сміт-Кемерон, Джонні Бергтольд, Бріттані Сноу, Вілл Гаррісон, Ной Еммеріх

Жанр: кримінальна драма

Реліз: Hulu

Історія зосереджена на сімейній драмі Алекса Мердо, заснованої на багатогодинних репортажах Менді Метні, а також на ексклюзивних фактах, отриманих за роки роботи над цією справою.

Сюжет серіалу натхненний подкастом про реальні злочини Murdaugh Murders Podcast авторства Ліз Фаррелл та Менді Метні, зокрема в ньому висвітлювалися вбивства колишнім адвокатом Алексом Мердо своєї дружини Меггі та їхнього 22-річного сина Пола, скоєні у 2021 році. Згідно з Apple Podcasts, того ж року MMP посів перше місце в рейтингу подкастів у світі та увійшов до десятки найкращих нових подкастів Apple. Ну і відзначаємо серіальну активність Джейсона Кларка у жовтні.

“Шериф округу” / Sheriff Country

Дата випуску: 17 жовтня

Шоуранер: Метт Лопес

У ролях: Морена Баккарін, Крістофер Ґоргем, Мішель Вівер, Метт Лорія, У. Ерл Браун, Аманда Аркурі, Керолайн Рі

Жанр: поліційний процедурал, бойовик, драма

Реліз: CBS

Помічниця шерифа Міккі Фокс розслідує злочинну діяльність в Еджвотері, одночасно намагаючись владнати проблеми зі своїм в минулому ув’язненим батьком і таємничим інцидентом за участю її норовливої доньки Скай.

“Шериф округу” це спіноф серіалу “Країна вогню”, який стартував у 2022 році на тому ж таки CBS. Головну роль виконала подружка Дедпула Морена Баккарін, котра, до речі, вже готується до міграції у “Гренландії 2”, вихід якої запланований на січень наступного року.

“Флорентійське чудовисько” / Il mostro

Дата випуску: 22 жовтня

Шоуранери: Леонардо Фазолі, Стефано Солліма

У ролях: Джакомо Фадда, Франческа Оліа, Валентіно Манніас, Ліліана Боттоне, Марко Буллітта, Луїджі Камілло

Жанр: кримінальна біографічна драма

Реліз: Netflix

Італійський серіал про реальні злочини, присвячений Флорентійському чудовиську — найвідомішому і водночас найзагадковішому серійному вбивці в новітній історії Італії, який уникав правосуддя й тримав людей у страху десятиліттями. Шоу складатиметься усього з 4 епізодів, які вийдуть одночасно на Netflix 22 жовтня.

“Лазар” / Lazarus

Дата випуску: 22 жовтня

Шоуранери: Гарлан Кобен, Денні Броклгерст

У ролях: Білл Наї, Александра Роуч, Сем Клафлін, Юен Горрокс, Девід Фінн, Карла Кром, Кейт Ешфілд, Кертіс Теннант, Ллойд Лай

Жанр: психологічний горор

Реліз: Prime Video

Судовий психолог, який повертається у дім свого дитинства після самогубства батька, виявляється втягнутим у низку нерозкритих вбивств. “Лазар” — новий проєкт від автора бестселерів Гарлана Кобена та команди його співсценаристів, які до цього працювали над кримінально-детективною драмою “Твоя перша остання брехня”, що вийшла торік на Netflix.

“Воно: Ласкаво просимо до Деррі” / IT: Welcome to Derry

Дата випуску: 26 жовтня

Шоуранери: Андрес Мускетті, Барбара Мускетті, Джейсон Фукс

У ролях: Білл Скашґорд, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Кріс Чок, Джеймс Ремар, Стівен Райдер, Мадлен Стоу, Руді Манкузо

Жанр: серіал жахів про надприродне

Реліз: HBO

Мальовниче містечко Деррі, штат Мен, 1962 рік. Саме сюди переїжджає молода пара з сином, і з їхнім приїздом в місті починають відбуватися жахливі речі.

“Ласкаво просимо до Деррі” буде приквелом до дилогії “Воно” (2017—2019) Андреса Мускетті, заснованої на однойменному романі Стівена Кінга (і включеної в ТОП 10 екранізацій Кінга за версією ITC) та має на меті розповісти історію походження зловісного клоуна-танцюриста. Білл Скашґорд знову приміряє на себе образ лихої почвари з червоною кулькою напереваги.

Мускетті відзначав, що ця історія розрахована на три сезони з таймлайном 1962, 1935 та 1908 років відповідно, причому на розповідь у зворотному порядку є свої причини. Шоу складатиметься з 8 епізодів, прем’єра дебютного запланована на каналі HBO на 26 жовтня, тоді як наступні серії виходитимуть щотижня щонеділі до 14 грудня.

“Таламаска: Таємний орден” / Anne Rice’s the Talamasca

Дата випуску: 26 жовтня

Шоураннери: Джон Лі Генкок, Марк Лафферті

У ролях: Ніколас Дентон, Вільям Фіхтнер, Елізабет Макговерн, Мейсі Річардсон-Селлерс, Селін Бакенс, Джейсон Шварцман, Ерік Богосян

Жанр: серіал жахів, надприродне фентезі

Реліз: AMC

В центрі оповідання знаходиться таємний орден, який вистежує надприродних істот, таких як відьми, вампіри та перевертні. Серіал знятий за мотивами серії фантастичних романів “Вампірські хроніки” Енн Райс. Це вже третій проєкт в рамках Всесвіту Безсмертних, заснованому на романах американської письменниці, що стартував у 2022 році з серіалу “Інтерв’ю з вампіром” та продовжився “Мейфейрськими відьмами” роком пізніше. Прем’єра запланована на 26 жовтня на каналі AMC.

“Дорога на кладовище” / Down Cemetery Road

Дата випуску: 29 жовтня

Шоуранерка: Морвенна Бенкс

У ролях: Рут Вілсон, Емма Томпсон, Аділь Ахтар, Натан Стюарт-Джарретт, Том Гудман-Гілл, Даррен Бойд, Том Райлі

Жанр: трилер

Реліз: Apple TV+

Сара Такер одержимо шукає зниклу дівчинку-сусідку після вибуху, що стався в тихому передмісті Оксфорда. Разом з приватною детективкою Зої Боем вони викривають страшну змову, в якій беруть участь ті, хто вважався мертвим, і ті, хто ще живий, але помре, і це втягує героїнь у складну павутину подій.

“Дорога на кладовище” заснований на однойменному романі британського письменника Міка Геррона (нагадаємо, на серії його романів Slough House ґрунтувався і хітовий “Повільні коні” на тому ж Apple TV+), а безпосередньо в рамках екрана докопуватися до правди будуть Емма Томпсон та Рут Вілсон.

Продовження серіалів

“Чудовисько: Історія Еда Ґіна” / Monster: The Ed Gein Story

Дата випуску: 3 жовтня

Сезон: 3

Шоуранери: Раян Мерфі, Ієн Бреннан

У ролях: Чарлі Ганнем, Лорі Метклаф, Сюзанна Сон, Том Голландер, Вікі Кріпс, Олівія Вільямс, Леслі Менвілл

Жанр: біографічна кримінальна драма, маніячний трилер, антологія

Реліз: Netflix

Серіал зосередиться на історії засудженого серійного вбивці Еда Ґіна у сільській місцевості Вісконсина 1950-х років. Саме цей маніяк став джерелом натхнення для безлічі вигаданих серійних вбивць, таких як Норман Бейтс (“Психо”, 1960), Шкіряне обличчя (“Техаська різанина бензопилою”, 1974) та Буффало Білл (“Мовчання ягнят” 1991) — перші двоє фігурують в нашому гелловінському ТОП 10 кіноманіяків та душогубів.

“Історія Еда Ґіна” стане вже третьою частиною нетфліксівської антології “Чудовисько”, а розпочалася вона три роки тому з розповіді про Джефрі Дамера і продовжилася торік кривавими пристрастями Лайла і Еріка Менендесів. Чесно кажучи, незвично бачити Чарлі Ганнема в подібному мерзенному амплуа.

“Дипломатка” / The Diplomat

Дата випуску: 16 жовтня

Сезон: 3

Шоуранерка: Дебора Кан

У ролях: Кері Рассел, Руфус Сьюелл, Девід Гіасі, Алі Ан, Рорі Кіннер, Ато Кссандох, Еллісон Дженні

Жанр: політичний трилер

Реліз: Netflix

До свого третього сезону доходить і хітовий політичний трилер “Дипломатка”, відзначений низкою престижних нагород і зухвало подовжений на четвертий сезон ще до виходу третього. Прем’єра запланована на 16 жовтня.

“Ніхто цього не хоче” / Nobody Wants This

Дата випуску: 23 жовтня

Сезон: 2

Шоуранери: Дженні Коннер, Брюс Ерік Каплан

У ролях: Крістен Белл, Адам Броді, Джастін Люпе, Тімоті Сімонс, Пол Бен-Віктор, Стівен Тоболовскі, Сет Роген

Жанр: романтична комедія

Реліз: Netflix

Ведуча подкастів про секс і побачення Джоан та рабин Ной Роклов у підсумку стали парою, але як складуться їхні стосунки в подальшому — на це запитання готовий відповісти другий сезон хітової романтичної комедії з Крістен Белл та Адамом Броді у головних ролях.

“Відьмак” / The Witcher

Дата випуску: 30 жовтня

Сезон: 4

Шоуранерка: Лорен Шмідт Гіссріх

У ролях: Ліам Гемсворт, Аня Чалотра, Фрея Аллан, Джої Беті

Жанр: пригодницьке фентезі

Реліз: Netflix

Не дивлячись на обурення багатьох шанувальників однойменної серії книг Анджея Сапковського, зокрема пов’язаних з заміною Генрі Кавілла на якогось там Ліама Гемсворта, Netflix продовжує наполегливо випускати контент за мотивами культових творів польского письменника. Нагадаємо, у лютому стримінговий сервіс презентував анімаційну стрічку “Відьмак: Сирени з глибин”, тепер от дійшла черга до 4 сезону флагманського шоу.

Також відзначимо, що разом з прем’єрою нового сезону, тобто у той самий день, має вийти спешл про банду Щурів. Але і це ще не все, адже буквально напередодні закінчилося фільмування п’ятого і останнього сезону, реліз якого планується на наступний рік.

Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів: