Найцікавіші нові серіали жовтня 2025 року

У жовтні на малих екранах розгорнуться неабиякі пристрасті. Сем Фішер зі Splinter Cell, Ед Ґін з найжахливіших кошмарів жителів містечка Плейнфілд та Ґеральт з Рівії, відповідно, з творів Анджея Сапковського завітають на Netflix. Клоун Пеннівайз — на HBO. Актор Джейсон Кларк — майже одночасно на Apple TV+ та Hulu. Підкріплюються жовтневі екранні веселощі воістину “обнадійливими” тайтлами на кшталт “Перед лицем смерті”, “Смерть в сім’ї” та “Дорога на кладовище”. Чим тішитимуть стримінгові платформи та телемережі своїх глядачів у нинішні вже досить прохолодні вечори — пропонуємо дізнатися прямо зараз.
Нові серіали
“9-1-1: Нашвілл” / 9-1-1: Nashville
Дата випуску: 9 жовтня
Шоуранери: Раян Мерфі, Тім Майнер, Рашад Райсані
У ролях: Кріс О’Доннелл, Джессіка Кепшоу, Майкл Провост, Кімберлі Вільямс-Пейслі, Гейлі Кілґор, Хуані Феліз, Гантер Маквей, Ліенн Раймс
Жанр: процедурна драма, серіал-катастрофа
Реліз: ABC
Дія серіалу відбувається в Нашвіллі, штат Теннессі. Це історія про життя співробітників служб екстреної допомоги, зокрема пожежників, парамедиків та поліціянтів, які щоденно стикаються з небезпечними для життя ситуаціями.
“Нашвілл” став вже другим спінофом франшизи “9-1-1” після “Самотньої зірки” (2020—2025), показ якого завершився в лютому цього року. Серіал створений Раяном Мерфі, Тімом Майніром і Рашадом Райсані, а Бред Фалчук та Анджела Бассетт виступили в якості виконавчих продюсерів. Рішення фільмувати саме у Нашвіллі було продиктовано наявністю самобутньої музичної культури міста та його мальовничих околиць.
“Останній рубіж” / The Last Frontier
Дата випуску: 10 жовтня
Шоуранери: Джон Бокенкамп, Річард Д’Овідіо
У ролях: Джейсон Кларк, Домінік Купер, Гейлі Беннетт, Симона Кесселл, Тейт Блум, Даллас Голдтут, Елфрі Вударт, Расті Швіммер
Жанр: драматичний трилер
Реліз: Apple TV+
Маршал США Френк Ремнік стикається з великою проблемою у малозаселеному регіоні Аляски, що виникла після авіакатастрофи, в результаті якої на свободу вийшли численні ув’язнені, серед яких є особливо жорстокі злочинці.
Як по синопсису, так і по назві “Останній рубіж” ніби виринув десь з епохи бойовиків 90-х, щоправда, героєм-одинаком, з якого так і пре маскулінність, Джейсона Кларка аж ніяк не назвеш. Фільмування проходило в Монреалі, серіал дебютує на Apple TV+ з першими двома епізодами 10 жовтня, після чого нові серії надходитимуть щоп’ятниці до 5 грудня.
“Компанія босів” / The Chair Company
Дата випуску: 12 жовтня
Шоуранери: Тім Робінсон, Зак Канін
У ролях: Тім Робінсон, Лейк Белл, Софія Лілліс, Вілл Прайс, Джозеф Тудіско, Лу Даймонд Філліпс
Жанр: комедія
Реліз: HBO
Серіал оповідає історію Вільяма Рональда Троспера, який починає розслідування великої та складної змови після невтішного інциденту на робочому місці.
“Компанія босів” — чергова спільна робота Тіма Робінсона та Зака Каніна після співпраці у якості сценаристів на шоу Saturday Night Live, а також в комедійних серіалах “Детройтці” (2017—2018) і “Я думаю, вам пора на вихід з Тімом Робінсоном” (2019—2023). Серед виконавчих продюсерів — режисер “Гри на пониження” (2015) та “Не дивіться вгору” (2021) Адам Маккей, а також Ендрю ДеЯнг, який раніше режисерував чорну комедію «Дружба» (2024), де Робінсон виконував одну з головних ролей.
“Splinter Cell: Перед лицем смерті” / Splinter Cell: Deathwatch
Дата випуску: 14 жовтня
Шоуранер: Дерек Кольстад
Ролі озвучили: Лів Шрайбер, Джанет Варні, Кірбі Говелл-Баптіст, Джоел Оулетт
Жанр: анімаційний шпигунський екшн для дорослих
Реліз: Netflix
У таємничому світі шпигунства Сем Фішер давно став предметом чуток і легенд. Повернувшись до справи, він повинен допомогти новачку викрити глобальну змову.
Сюжет цього анімаційного серіалу заснований на популярній серії відеоігор у жанрі стелс-екшн Splinter Cell, якою опікувався американський письменник Том Кленсі. Виробництвом займалася Ubisoft Film & Television, а Майкл Айронсайд, що озвучував головного героя Сема Фішера у іграх, заявив, що занадто старий ̶д̶л̶я̶ ̶ц̶ь̶о̶г̶о̶ ̶л̶а̶й̶н̶а̶, щоб продовжувати роботу з персонажем на телебаченні, тож роль перейшла до Ліва Шрайбера.
“Мердо: Смерть в сім’ї” / Murdaugh: Death in the Family
Дата випуску: 15 жовтня
Шоуранери: Майкл Д. Фуллер, Ерін Лі Карр
Ролі озвучили: Джейсон Кларк, Патриція Аркетт, Дж. Сміт-Кемерон, Джонні Бергтольд, Бріттані Сноу, Вілл Гаррісон, Ной Еммеріх
Жанр: кримінальна драма
Реліз: Hulu
Історія зосереджена на сімейній драмі Алекса Мердо, заснованої на багатогодинних репортажах Менді Метні, а також на ексклюзивних фактах, отриманих за роки роботи над цією справою.
Сюжет серіалу натхненний подкастом про реальні злочини Murdaugh Murders Podcast авторства Ліз Фаррелл та Менді Метні, зокрема в ньому висвітлювалися вбивства колишнім адвокатом Алексом Мердо своєї дружини Меггі та їхнього 22-річного сина Пола, скоєні у 2021 році. Згідно з Apple Podcasts, того ж року MMP посів перше місце в рейтингу подкастів у світі та увійшов до десятки найкращих нових подкастів Apple. Ну і відзначаємо серіальну активність Джейсона Кларка у жовтні.
“Шериф округу” / Sheriff Country
Дата випуску: 17 жовтня
Шоуранер: Метт Лопес
У ролях: Морена Баккарін, Крістофер Ґоргем, Мішель Вівер, Метт Лорія, У. Ерл Браун, Аманда Аркурі, Керолайн Рі
Жанр: поліційний процедурал, бойовик, драма
Реліз: CBS
Помічниця шерифа Міккі Фокс розслідує злочинну діяльність в Еджвотері, одночасно намагаючись владнати проблеми зі своїм в минулому ув’язненим батьком і таємничим інцидентом за участю її норовливої доньки Скай.
“Шериф округу” це спіноф серіалу “Країна вогню”, який стартував у 2022 році на тому ж таки CBS. Головну роль виконала подружка Дедпула Морена Баккарін, котра, до речі, вже готується до міграції у “Гренландії 2”, вихід якої запланований на січень наступного року.
“Флорентійське чудовисько” / Il mostro
Дата випуску: 22 жовтня
Шоуранери: Леонардо Фазолі, Стефано Солліма
У ролях: Джакомо Фадда, Франческа Оліа, Валентіно Манніас, Ліліана Боттоне, Марко Буллітта, Луїджі Камілло
Жанр: кримінальна біографічна драма
Реліз: Netflix
Італійський серіал про реальні злочини, присвячений Флорентійському чудовиську — найвідомішому і водночас найзагадковішому серійному вбивці в новітній історії Італії, який уникав правосуддя й тримав людей у страху десятиліттями. Шоу складатиметься усього з 4 епізодів, які вийдуть одночасно на Netflix 22 жовтня.
“Лазар” / Lazarus
Дата випуску: 22 жовтня
Шоуранери: Гарлан Кобен, Денні Броклгерст
У ролях: Білл Наї, Александра Роуч, Сем Клафлін, Юен Горрокс, Девід Фінн, Карла Кром, Кейт Ешфілд, Кертіс Теннант, Ллойд Лай
Жанр: психологічний горор
Реліз: Prime Video
Судовий психолог, який повертається у дім свого дитинства після самогубства батька, виявляється втягнутим у низку нерозкритих вбивств. “Лазар” — новий проєкт від автора бестселерів Гарлана Кобена та команди його співсценаристів, які до цього працювали над кримінально-детективною драмою “Твоя перша остання брехня”, що вийшла торік на Netflix.
“Воно: Ласкаво просимо до Деррі” / IT: Welcome to Derry
Дата випуску: 26 жовтня
Шоуранери: Андрес Мускетті, Барбара Мускетті, Джейсон Фукс
У ролях: Білл Скашґорд, Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Кріс Чок, Джеймс Ремар, Стівен Райдер, Мадлен Стоу, Руді Манкузо
Жанр: серіал жахів про надприродне
Реліз: HBO
Мальовниче містечко Деррі, штат Мен, 1962 рік. Саме сюди переїжджає молода пара з сином, і з їхнім приїздом в місті починають відбуватися жахливі речі.
“Ласкаво просимо до Деррі” буде приквелом до дилогії “Воно” (2017—2019) Андреса Мускетті, заснованої на однойменному романі Стівена Кінга (і включеної в ТОП 10 екранізацій Кінга за версією ITC) та має на меті розповісти історію походження зловісного клоуна-танцюриста. Білл Скашґорд знову приміряє на себе образ лихої почвари з червоною кулькою напереваги.
Мускетті відзначав, що ця історія розрахована на три сезони з таймлайном 1962, 1935 та 1908 років відповідно, причому на розповідь у зворотному порядку є свої причини. Шоу складатиметься з 8 епізодів, прем’єра дебютного запланована на каналі HBO на 26 жовтня, тоді як наступні серії виходитимуть щотижня щонеділі до 14 грудня.
“Таламаска: Таємний орден” / Anne Rice’s the Talamasca
Дата випуску: 26 жовтня
Шоураннери: Джон Лі Генкок, Марк Лафферті
У ролях: Ніколас Дентон, Вільям Фіхтнер, Елізабет Макговерн, Мейсі Річардсон-Селлерс, Селін Бакенс, Джейсон Шварцман, Ерік Богосян
Жанр: серіал жахів, надприродне фентезі
Реліз: AMC
В центрі оповідання знаходиться таємний орден, який вистежує надприродних істот, таких як відьми, вампіри та перевертні. Серіал знятий за мотивами серії фантастичних романів “Вампірські хроніки” Енн Райс. Це вже третій проєкт в рамках Всесвіту Безсмертних, заснованому на романах американської письменниці, що стартував у 2022 році з серіалу “Інтерв’ю з вампіром” та продовжився “Мейфейрськими відьмами” роком пізніше. Прем’єра запланована на 26 жовтня на каналі AMC.
“Дорога на кладовище” / Down Cemetery Road
Дата випуску: 29 жовтня
Шоуранерка: Морвенна Бенкс
У ролях: Рут Вілсон, Емма Томпсон, Аділь Ахтар, Натан Стюарт-Джарретт, Том Гудман-Гілл, Даррен Бойд, Том Райлі
Жанр: трилер
Реліз: Apple TV+
Сара Такер одержимо шукає зниклу дівчинку-сусідку після вибуху, що стався в тихому передмісті Оксфорда. Разом з приватною детективкою Зої Боем вони викривають страшну змову, в якій беруть участь ті, хто вважався мертвим, і ті, хто ще живий, але помре, і це втягує героїнь у складну павутину подій.
“Дорога на кладовище” заснований на однойменному романі британського письменника Міка Геррона (нагадаємо, на серії його романів Slough House ґрунтувався і хітовий “Повільні коні” на тому ж Apple TV+), а безпосередньо в рамках екрана докопуватися до правди будуть Емма Томпсон та Рут Вілсон.
Продовження серіалів
“Чудовисько: Історія Еда Ґіна” / Monster: The Ed Gein Story
Дата випуску: 3 жовтня
Сезон: 3
Шоуранери: Раян Мерфі, Ієн Бреннан
У ролях: Чарлі Ганнем, Лорі Метклаф, Сюзанна Сон, Том Голландер, Вікі Кріпс, Олівія Вільямс, Леслі Менвілл
Жанр: біографічна кримінальна драма, маніячний трилер, антологія
Реліз: Netflix
Серіал зосередиться на історії засудженого серійного вбивці Еда Ґіна у сільській місцевості Вісконсина 1950-х років. Саме цей маніяк став джерелом натхнення для безлічі вигаданих серійних вбивць, таких як Норман Бейтс (“Психо”, 1960), Шкіряне обличчя (“Техаська різанина бензопилою”, 1974) та Буффало Білл (“Мовчання ягнят” 1991) — перші двоє фігурують в нашому гелловінському ТОП 10 кіноманіяків та душогубів.
“Історія Еда Ґіна” стане вже третьою частиною нетфліксівської антології “Чудовисько”, а розпочалася вона три роки тому з розповіді про Джефрі Дамера і продовжилася торік кривавими пристрастями Лайла і Еріка Менендесів. Чесно кажучи, незвично бачити Чарлі Ганнема в подібному мерзенному амплуа.
“Дипломатка” / The Diplomat
Дата випуску: 16 жовтня
Сезон: 3
Шоуранерка: Дебора Кан
У ролях: Кері Рассел, Руфус Сьюелл, Девід Гіасі, Алі Ан, Рорі Кіннер, Ато Кссандох, Еллісон Дженні
Жанр: політичний трилер
Реліз: Netflix
До свого третього сезону доходить і хітовий політичний трилер “Дипломатка”, відзначений низкою престижних нагород і зухвало подовжений на четвертий сезон ще до виходу третього. Прем’єра запланована на 16 жовтня.
“Ніхто цього не хоче” / Nobody Wants This
Дата випуску: 23 жовтня
Сезон: 2
Шоуранери: Дженні Коннер, Брюс Ерік Каплан
У ролях: Крістен Белл, Адам Броді, Джастін Люпе, Тімоті Сімонс, Пол Бен-Віктор, Стівен Тоболовскі, Сет Роген
Жанр: романтична комедія
Реліз: Netflix
Ведуча подкастів про секс і побачення Джоан та рабин Ной Роклов у підсумку стали парою, але як складуться їхні стосунки в подальшому — на це запитання готовий відповісти другий сезон хітової романтичної комедії з Крістен Белл та Адамом Броді у головних ролях.
“Відьмак” / The Witcher
Дата випуску: 30 жовтня
Сезон: 4
Шоуранерка: Лорен Шмідт Гіссріх
У ролях: Ліам Гемсворт, Аня Чалотра, Фрея Аллан, Джої Беті
Жанр: пригодницьке фентезі
Реліз: Netflix
Не дивлячись на обурення багатьох шанувальників однойменної серії книг Анджея Сапковського, зокрема пов’язаних з заміною Генрі Кавілла на якогось там Ліама Гемсворта, Netflix продовжує наполегливо випускати контент за мотивами культових творів польского письменника. Нагадаємо, у лютому стримінговий сервіс презентував анімаційну стрічку “Відьмак: Сирени з глибин”, тепер от дійшла черга до 4 сезону флагманського шоу.
Також відзначимо, що разом з прем’єрою нового сезону, тобто у той самий день, має вийти спешл про банду Щурів. Але і це ще не все, адже буквально напередодні закінчилося фільмування п’ятого і останнього сезону, реліз якого планується на наступний рік.
Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів:
- “Пожежники Чикаго” (пожежний процедурал, 14 сезон, NBC, старт — 1 жовтня);
- “Поліція Чикаго” (поліційний процедурал, 13 сезон, NBC, 1 жовтня);
- “Медики Чикаго” (медичний процедурал, 11 сезон, NBC, 1 жовтня);
- “Дім Давида” (біблійна історична драма, 2 сезон, Prime Video, 5 жовтня);
- “Розслідування Мердока” (кримінально-детективна історична драма, 19 сезон, CBC, 6 жовтня);
- “Анатомія Грей” (медичний процедурал, 22 сезон, ABC, 9 жовтня);
- “9-1-1” (процедурна драма, 9 сезон, ABC, 9 жовтня);
- “Метлок” (юридична драма, 2 сезон, CBS, 12 жовтня);
- “Елсбет” (поліційний процедурал, комедійна драма, 3 сезон, CBS, 12 жовтня);
- “Сонячні протилежності” (науково-фантастичний анімаційний ситком для дорослих, 6 сезон, Hulu, 13 жовтня);
- “ФБР” (поліційний процедурал, 8 сезон, CBS, 12 жовтня);
- “NCIS: Полювання на вбивць” (воєнний поліційний процедурал, 23 сезон, CBS, 14 жовтня);
- “Великі гроші” (комедія, 2 сезон, Apple TV+, 15 жовтня);
- “Привиди” (ситком, 5 сезон, CBS, 16 жовтня);
- “Лінкольн для адвоката” (юридична драма, 4 сезон, Netflix, 16 жовтня);
- “Слідопит” (драматичний бойовик, 3 сезон, CBS, 19 жовтня);
- “Мер Кінґстауна” (кримінальний трилер, 4 сезон, Paramount+, 26 жовтня).
