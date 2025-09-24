На Apple TV+ стартував п'ятий сезон серіалу "Повільні коні" / Slow Horses

Ґері Олдмен в серіалі "Повільні коні"

Шпигунський серіал “Повільні коні” повернувся на Apple TV+ із п’ятим сезоном, однак є один великий мінус — для перегляду доступний лише перший епізод, тоді як решта виходитимуть щосереди (наступний 1 жовтня).

“Повільні коні” (інша назва “Кульгаві коні”) — це серіал, заснований на серії книг Міка Херрона, що оповідають про пригоди відділу шпигунів-невдах на чолі з хамовитим, але безперечно харизматичним і досвідченим босом Джексоном Лембом (Ґері Олдмен). З моменту дебюту у 2022 році шоу принесло купу престижних нагород Apple TV+, тож не дивно, що його подовжили на цей час аж до 7 сезону.

У п’ятому в центр уваги потрапляє техногеній Слау-Хауз Родді (Крістофер Чун), в якого з’явилась таємнича нова дівчина і на якого падає основна підозра після терористичної атаки в центрі Лондона, що забрала життя 11 людей.

“Родді наполягає на своїй невинуватості, але заступниця гендиректора MI5 Даяна Тавернер (Крістін Скотт Томас) не дуже йому вірить і “блокує” весь Слау Хауз та його працівників. Лемб вважає, що хтось використав проти MI5 їхню власну тактику в намаганнях дестабілізувати Велику Британію так само, як і вони зробили це для кількох інших країн. І можливо на допомогу службі безпеки знову має прийти Рівер Картрайт (Джек Лауден)”.

Перший епізод отримав назву “Невдалі побачення” і триває 45 хвилин. Українського дубляжу чи озвучки традиційно для цього стримінгу немає, але доступні субтитри.

Серед решти акторського складу з’являються Саскія Рівз (Кетрін Стендіш), Розалінд Елеазар (Луїза Гай), Еймі-Ффіон Едвардс, Рут Бредлі, Джеймс Калліс та Том Брук. Нік Мохаммед з “Теда Лассо” виступає як запрошена зірка.

На цей час у п’ятого сезону “Повільних коней” ідеальні 100% на Rotten Tomatoes: : критики вихваляють акторську гру, цікавий сюжет, гострі діалоги і більшу кількість комедійних моментів, порівняно з попередніми сезонами.